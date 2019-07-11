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八年級生問為何要買房？ 他不買房要年輕人逆向操作

簡單好上手！12生肖下半年的開運秘訣

2019-07-11 14:25聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

人人都想招好運，除厄運，那麼2019年下半年你該如何召喚好運能量，讓人生順風順水呢？科技紫微網現在要在這裡公布開運秘訣，12生肖的你千萬別錯過唷！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠

運勢簡析：

凡事不必多憂慮，福祿自有進家門。下半年宜走佛系路線，好好的沉澱自己，品味生活的每一寸點滴，隨緣不強求，心中方得寧靜與快樂。

開運秘訣：

為家中換上色澤明艷的新窗簾，能助你將負能量通通趕跑。閒暇時坐在窗邊，喝杯茶、讀本書，也能為你提供如陽光般的溫暖能量。

　

生肖牛

運勢簡析：

這將是循序漸進的半年，遇到波折時需要有堅持到底的決心，機會來臨時才能收穫成功。記住，切不可大意了事，細節決定成敗，生活中的一件小事也能影響大局。

開運秘訣：

裝有家人、愛人照片的淺色系錢包會是你下半年的開運物，能幫你提升前進的動力。另外出門時配戴手錶，養成守時習慣，也能為你掙得好運。

　

生肖虎

運勢簡析：

所行之事多在曲折中前行，但總有峰迴路轉、柳暗花明之時。下半年多口舌之爭，容易因為欠缺溝通而產生誤會，應多檢討自己的處事方式，切忌鋒芒過露。

開運秘訣：

回家後以薰衣草精油薰香，不僅能消除身心疲勞，幫助睡眠，更能為你充電續航，補充能量。出門時則可以噴上森林型香水，舒緩神經的同時也為你帶來好運。

　

生肖兔

運勢簡析：

下半年將有機會大展拳腳，可以大膽積極地往前衝，讓你的人生邁上一個新的台階。雖偶有小麻煩發生，但無需緊張，凡事只要考慮周全，多聽身邊人建議，困難都能迎刃而解。

開運秘訣：

酒紅色睡衣會是下半年的助運神器，能讓你在睡眠中補充好運能量，提升你的自信與行動力。另外，佩戴字母配飾也能提升好運磁場。

　

生肖龍

運勢簡析：

人際運勢走極端，有人會對你無條件付出，也有人會暗中挖牆腳、拖後腿，總之事事多留一個心眼，就不會錯了。

開運秘訣：

每天背的包中一定要放一支簽字筆，可為你帶來貴人運。另外還可戴一條紅色繩編手鍊， 讓你紅運相隨。

　

生肖蛇

運勢簡析：

計劃中的事情無法排進行程，有可能是因他人背叛而打亂了你的節奏。需警惕身邊無事獻殷勤之人，勿輕信人言。

開運秘訣：

將一張百元紅包放進日常攜帶的包內，這樣能為你外出工作、辦事帶來好運道，使事情順利進行。另外，佩戴石榴石也能積蓄正能量。

　

生肖馬

運勢簡析：

不要過分追求付出後的結果，偶爾不盡人意是常有的事。這半年注定會是勞心勞力、辛苦奔波的時期，但你需要把眼光放得更為長遠些，這段時間的汗水不會白流，未來總將有回報。

開運秘訣：

床組可選用清秀的配色，最好是具有簡單、舒適的視覺感受，這樣不僅能緩解疲勞，還能補充好運能量。在枕套內放入12顆米粒，能助你生活富足。

　

生肖羊

運勢簡析：

有望放下心頭大石，之前家中所遇瓶頸也得以解決。工作上會有一些事情不盡人意，但已是目前能夠得到的最好結果，大可不必耿耿於懷。

開運秘訣：

讀書能夠幫你開運明智、修身養性。一次選三本好書放在床頭，三代表散，可以助你驅散霉運，只積蓄正面能量。

　

生肖猴

運勢簡析：

下半年你需要顧及的事情很多，常常忙得疲憊不堪，卻還因細小的疏忽而被人責備，這讓你身體裡堆積的負能量越來越多，對周圍人的議論和眼光也變得異常敏感。

開運秘訣：

家中栽植綠色盆栽，能讓你心情放鬆，還能吸取週遭的能量為你所用。尤其當你身心疲憊時，盆栽能助你抒解壓力、提升運勢。另外可邀請笑口常開、行運好的人到家中做客，也能帶來好運氣。

　

生肖雞

運勢簡析：

安逸的生活，讓你忽略了生活上的一些小問題。你自以為是為人出頭，卻易惹禍上身，切記居安思危。同時也要虛心聽取長輩的話，其中可能隱藏著重要訊息。

開運秘訣：

在家養一些紅色錦鯉，能發揮轉運作用，增加幸運能量。也可以考慮養狗，能旺家運，增強家人關係，以及與長輩的親密度。

　

生肖狗

運勢簡析：

面對風雲詭譎的競爭環境，你隨時都要打起十二分的精神來，工作如此，戀愛亦是如此。破舊立新會是下半年成功關鍵，需要拋卻舊有思維，不再墨守成規，積極開拓創新。

開運秘訣：

在陽台上懸掛紫色風鈴，隨風搖曳作響的鈴聲能招來好運，並助你開拓思路、調整心情。外出時配戴紫水晶，也能幫助你提升個人磁場，增加好運。

　

生肖豬

運勢簡析：

須得特別提防小人暗算，小心因第三者的挑撥而與親近之人發生誤會，甚至爭執。遇事切記保持冷靜理智，忍耐過嚴寒，方能否極泰來。

開運秘訣：

買個日記本，將每天的心情記在裡面。不開心時以它當做宣洩的管道，而你所記錄的生活趣事則會讓你在回頭看時更直接的感受幸福，更懂得感恩與珍惜當下。

　

【延伸閱讀】

批流年！想成功要避開哪些事？

名師鑒定，改變你人生的大事件

　



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