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活得小心翼翼？透視12生肖最需要的安全感

2019-07-18 09:54聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

生活中每個人都在追求著各種物質條件，但追根究底，我們想追求的其實是內心的那份安全感。然而每個人所需要的安全感不盡相同，對於12生肖來說，各自最想要的安全感是什麼呢？接下來由科技紫微網來為大家探討一下！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠：有車有房有鈔票

生肖鼠經常是非常缺乏安全感的。在他們為自己建立的世界裡，最想要的安全感就是讓生活有一定的物質保障，若是有車，有房，有穩定的收入，便能讓他們心裡踏實很多。

　

生肖牛：掌握經濟大權

屬牛的人對於安全感有自己的標準。無論是在家裡還是在外面，他們若是能掌握經濟大權，就會覺得情況很好。這種感覺倒不是因為虛榮，而是一種因獲得主動權而產生的成就感。

　

生肖虎：事業有成

生肖虎常常為了要逃避內心的孤單，而追求安全感，所以他們最喜歡的事情就是讓自己事業有成，這樣他們才會覺得無論工作上或生活上都有了紮實的後盾。

　

生肖兔：被呵護的感覺

享受安逸是屬兔人的天性。最能讓兔子有安全感的，就是得到身邊人的呵護，讓他們可以肆無忌憚的表達最真實的自己，不必擔心自己是否說錯話或做錯事。這樣，他們就會覺得生活美好。

　

生肖龍：親人的關心

屬龍的人外在儘管十分強勢，但內心也是很敏感脆弱的。生活上，他們特別渴求親人的關心。最讓他們沒有安全感的事情就是在一個陌生的城市，舉目無親，無人可以依靠。

　

生肖蛇：包容和信任

生肖蛇想要的安全感很簡單，就是包容和信任。他們不需要你以同樣的熱情去回報他，也不需要你事無巨細的照顧呵護。他們只要你別對他說謊，當他不安的時候能守護在旁，就好了。

　

生肖馬：有明確的方向

對於馬兒來說，只要有努力的方向，他們就會覺得很安全。所以生肖馬會非常努力的生活，而這種努力常常表現在掙取財富上。這樣就能讓屬馬的人感到生活很滿足了。

　

生肖羊：有一個溫馨的家

生肖羊對於安全感的要求一點兒也不高。簡單恬靜的生活，就是他們所喜歡的感覺。若能夠擁有一個溫馨幸福的家庭，便可以讓這份安全感更強烈。

　

生肖猴：得到關注與認可

屬猴的人之所以好動，看起來永遠像長不大的孩子，其實這是他們缺乏安全感的表現。他們的安全感來自外界的關注與認可，一旦這方面得到滿足，猴子也能表現出很靠譜的一面。

　

生肖雞：堅強的後盾支撐

生肖雞追求的是讓家人的生活品質提升。一旦讓他們覺得這個目標失去了堅強的後盾支撐，他們就會失去安全感，原有的生活節奏會被打亂，生活品質也會降低。

　

生肖狗：一段幸福的婚姻

屬狗的人很嚮往穩定和諧的家庭生活，因此最能讓他們有安全感的事物，就是擁有一段幸福的婚姻。哪怕只是對方一個關切的眼神，一句溫柔的話語，也能讓他們覺得很滿足。

　

生肖豬：自由無憂的生活

生肖豬喜歡的是簡簡單單的生活，他們最想要的安全感，無非是擁有一個可以讓人無憂無慮、想吃就吃、想睡就睡的生活環境。這樣就會讓他們感到很享受了。

　

【延伸閱讀】

九星定天命！揭露五年氣運起伏

日本占卜師，看穿你的內心深處

　



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