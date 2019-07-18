相由心生，身上5處看出你有福相？

2019-07-18 10:54 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

相由心生，一個人的面相能展現與生俱來的樣貌，而他不為人知的另一張臉，也就是生活習慣、素質修養等……則能反映出一個人的內心。那麼，什麼樣的面相才算得上是「福相」呢？接下來，科技紫微網為大家一一列舉！

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一看耳朵

耳朵長得很高，耳的上輪高過眼睛上方，這種耳相的人，學習能力、反應超過常人，生性富有創造力。因其聰敏度高，很容易突破現狀，克服問題所在，在事業上極有成就。

二看鼻子

鼻型大而堅挺、有力，鼻頭豐圓飽滿，這種人衝勁十足，相當能在事業上打拼。但是他們的自主性很強，有可能會為一些事而得罪一些人。在人生事業上，整體來說是比較圓滿的。

三看眉眼

寬濃有型的眉毛，配上銳利有神的眼睛，這種眉眼之相的人，氣魄相當大，戰鬥力十足，很重視親疏人情。這樣的人一般外型氣質佳，因此也容易吸引條件好的對象接近。

四看額頭

額寬、下巴闊的面相，常被稱為「天庭地闊」，這類人在事業上往往能夠取得可觀的佳績，而且在工作時會常有好運相隨。他們善於把握機遇，貴人運也相當不錯喔。

五看脖頸

頭型圓、脖子短、下巴圓潤飽滿，這樣面相的人往往財運很好，不僅自身會得到一些賺錢的門道，而且對於另一半的事業發展、財氣狀況，也能發生推動的作用。

以上就是關於好面相的列舉，大家可以根據這些分析，看看自己是不是個有福之人。我們最需要明白的是，每個人的命運都不是一成不變的，若能瞭解自我的優缺點，截長補短，自然能為自己積福招好運。

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