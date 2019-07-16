氣氣氣氣氣！開車容易暴怒的5個星座

2019-07-16 10:11 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

現在有車一族越來越多，在享受高品質有車生活的同時，也由此引發了一些心理上的極端情緒。很多人的「車品」與平時的氣質大不相同，就是容、易、暴、怒！科技紫微網準備揭曉，哪些星座有這樣的特質呢？

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TOP 1：獅子座

獅子的自我情緒比較強，開車的時候，會很不爽路上行人過馬路的時候走太慢，覺得對方是故意找碴，如果不及時調整好，甚至會產生報復的心態，情緒一旦爆發，是不易克制的。

再加上獅子開車前往一個目的地的時候，習慣給自己設定一個最後期限，也就會有些趕時間，在這個趕時間的過程中，只要多出現一兩個十字路口的紅燈，就會特別的煩躁不安，本來不用很趕，卻忍不住就要超速，如果遇到旁邊的汽車打方向燈想要變換車道，就會本能的加速跟上去，不讓對方超車。

預防方式：獅子開車出門要盡量提早時間，讓自己有一個更寬鬆的時間，學會靜心也是很重要的，如果遇到路上行人多，嚼一嚼口香糖，效果會很好。

TOP 2：牡羊座

個性本來就很火爆的牡羊，開車上路，遇到搶車道或塞車的情況，心情就會很不好，忍不住就要與人發生爭吵，脾氣越吵越躁，動手傷人也都有可能發生。牡羊喜歡追求速度，要是能在寬敞通暢的馬路上行駛，心情就會很好。

但是如果在上下班的尖峰時段，被路上的喇叭聲搞得心煩意亂。前面的車稍微開的慢一點，就心生不滿，甚至會危險駕駛，故意加速，或是突然剎車，以致出現擦撞，荷包也為此消瘦。

預防方式：牡羊在平時的生活中就要學會釋放自己的緊張情緒，開車的時候可以放一些舒緩的輕鬆音樂，有利於他們在開車的時候排解煩躁心情。

TOP 3：天蠍座

天蠍習慣隱藏自己的不爽情緒，只是累積到一定程度，爆發起來也是很驚人的。對他們來說，連續長時間開車，就會處於一種緊張狀態，只要遇到紅燈，或是被超車時，壓抑的情緒就會輕易爆發出來，這時候誰要是坐在他們旁邊，一定會被他們一連串的謾罵給嚇到。

天蠍很不喜歡被外界干涉，開車也不例外，但是道路可不是自己一個人的，每個人開車風格都不同，有些開太慢，有些習慣按喇叭，影響到天蠍的情緒，潛藏的暴躁性格就會一觸即發。

預防方式：天蠍要預防開車暴怒，最好的方式是及時發洩，生活裡、工作中、和感情上的一些不愉快，都要及時發洩出去，開車時才能更理性的面對擁擠路況。

TOP 4：處女座

處女座的人會出現開車暴怒症，更多是壓力過大所引發。他們給自己定的要求很嚴格，不管是生活中，還是工作中，都力求要成為一個優秀的人，對自己嚴苛，對別 人的要求很多，所以只要有一點不滿意，不順心，就會表現得很煩躁。

再加上處女座的人有著很強烈的批判精神，追求完美，會相當看不慣其他司機錯誤或不守規矩的開車動作。一路上如果開車感覺順暢那倒還好，如果遇到塞車，又看到別的司機不守規矩，那就像是找到了發洩對象一樣，會忍不住就要嚴厲的教育對方，這種不爽的口氣也就必然會引起一場不必要的爭吵了。

預防方式：開車上路，如果有一點心煩氣躁的感覺，就要多做幾次深呼吸，如果可以，就開窗呼吸一下新鮮空氣，必能更好的沉澱這股煩悶感。

TOP 5：射手座

因為平時就有丟三落四的習慣，射手在出門前忘記帶了該帶的東西，是常有的事，所以他們開車上路了才發現自己忘記帶了一些東西，就會精神不集中，就一定會影響到開車情緒，心裡總是想著要不要回去拿一下，但是回去拿了又會遲到，這樣的情緒糾結會促使射手爆發開車暴怒症。

常常笑臉迎人的射手，其實沒什麼耐心，遇到塞車就會忿忿不平，嚷嚷著早知道不走這條路；看到不遵守交通規則的人，射手的脾氣咻一下就上來了。一些跟射手相處比較久的朋友，會明顯發現平時大方開朗的射手，開車的時候就像變了一個人。

預防方式：學會為自己減壓，是射手開車上路之前要做到的事，出門前就要多花一點時間準備周全，反覆確定要拿的東西沒漏掉，就能避免物品忘記帶而導致的不安情緒了。

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