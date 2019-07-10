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摩羯切勿反骨、天蠍嚴防小人 12星座下半年要「注意這些事」

2019-07-10 13:16聯合新聞網 安妞‧星座

圖／Unsplash
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時光飛逝，一轉眼已經來到熱情夏天，有很多朋友在上半年被運勢推著去面對陳年問題，逼著自己去突破跟轉換跑道，最近終於開始穩定下來。人說懂得處理細節就能掌握幸運，讓我們來看看在2019下半年，十二星座個別要注意什麼呢？

水瓶座

下半年水瓶座朋友們需要注意多夥伴合作關係，跟朋友同事或是合夥人相處時不宜太過自我，或是原則太多，婚姻情感不能太任性，想怎樣就這樣，會容易感情失和或是充滿誤會，與人相處要記得以柔克剛，才能逢凶化吉，財運佳。健康留意情緒影響的各種身體疼痛。

雙魚座

雙魚座朋友下半年要記得多顧及家庭與朋友，他們會是你生活上很大的助力，工作上非常忙碌，桃花運很旺，各種聚會都參加可以遇到質感很好的桃花。忙各種事情之外別忘了安排自我成長的計畫，因太忙碌導致健康運不佳，要養生。

牡羊座

牡羊座朋友上半年可說是好運大開，一路衝衝衝展開了人生新階段，而下半年趨於穩重，下半年合作關係須磨合，小心口舌是非，說話要婉轉，但會有貴人相助不避太擔心，事情挑戰越多翻轉命運的機會越大，壓力就是成長。家裡會有些事情讓你得勞心勞力，感情上會有好桃花需要主動把握，身體健康注意勿過勞。

金牛座

金牛座朋友下半年適合多做學習，重新整頓自我，應對凡事充滿好奇心，抱持開放態度迎接新的能量或事件來到生命裡，適合規劃未來十年人生新階段藍圖，感情與家庭穩定，需多注意運動傷害或刀火燙傷。

雙子座

雙子朋友表現亮眼，聰明才華魅力無法擋，事業運可說是步步高升，站上一個新高峰，但也因為表現極佳讓人忌妒，做人務必謙和。家庭運勢可能會有吵架的風波，建議要討論事情前可以先去運動或是做點讓自己能放鬆的事，心情平靜在討論。感情方面人紅是非多，好壞桃花都多，小心爛桃花糾纏。健康方面不要長熬夜與注意氣喘。

巨蟹座

巨蟹座朋友下半年適合探索身心靈，做深層的心靈療癒，探究靈性智慧，除了整合傷痕累累的身心之外，也是培養情緒穩定跟舒壓的管道，靜心養身多休息都很好。

各方面壓力雖大，但也都能逢凶化吉。巨蟹座朋友要記得境隨心轉，換個角度看事情其實都有幸運在裡面。健康注意支氣管保養，肩頸跟喉嚨。

獅子座

獅子座朋友上半年面臨工作上有很大的轉折，不管是換工作或是站上新崗位，劇烈的變化其實是讓你可以創造新的未來，要把握機會，能承擔的先接下來，下半年會看到你的努力，發光發熱，引人注目。感情運上桃花很旺，建議保持健身與美顏，因為隨時都會有桃花蹦出你身旁。健康注意火氣太大。

處女座

處女座朋友下半年適合建立新的社交生活圈，重新定位自我方向，嘗試新的社交圈有助於認識貴人累積人脈，對處女朋友未來會有所幫助，過去非常努力的你，今年是一個新的開端，凡事不要操之過急，年底好運大開。桃花運平平，但新出現的對象通常會是優質人選。健康小心過勞，頭痛及憂鬱。

天秤座

天秤座下半年好運高峰，事業上有貴人相助，宜繼續包持良好交際手腕，雖然面臨挑戰壓力很大 ，但這是絕佳好機會，要把握好運在事業上拚搏一把。感情上需內觀自己的需求，不要一味的讓步，或是總用自己以為好的方式對待另一伴，應該要和平討論，互相理解。健康上要注意溫差太大感冒，泌尿系統與婦科保養。

天蠍座

天蠍座朋友今年遇到很多狀況得獨自面對，或者默默的變成事情都自己一個人扛，但要小心不要故步自封，需要協助的時候還是要伸出雙手，事業宜 一步一腳印努力站穩，嚴防小人攻擊 ，靜面對一切。感情容易與舊情人重逢，或者與曾經曖昧過的人再度連繫，可以談場溫馨的戀情。健康注意心血管疾病

射手座

射手座朋友下半年人際關係變化大 ，要小心經營自我形象，才能在複雜的人際鏈結裡面不惹麻煩，記得不能過度自我，要放軟脾氣來面對各種困難。 而在愛情運上因健身有成，渾身充滿魅力，身價飆高，桃花大開，可說人見人愛。財運在下半年會好轉不用擔心。健康要注意恍神跌倒。

摩羯座

對摩羯座來說，下半年可說是苦盡甘來的時刻，下半年一開始會遇到很多挑戰逼魔羯座朋友要勇於承擔跟突破，順應時勢的潮流，不要固執己見，切忌不要刻意反骨， 凡是順應命運的安排，相信就能看見天助的好運。桃花運很旺但爛桃花也很多，記得慎選，不要因為寂寞而濫情，會打壞自身行情。健康方面眼壓過高，失眠或是牙齒保健。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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