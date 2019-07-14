殺破狼周運勢／白羊旅行邂逅天菜 雙子收入有增加現象

2019-07-14 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的木星與在玩樂宮位的火星有良好連結，不計任何代價，也要飛到海外參加某個藝術季或是偶像演唱會，即便只是純粹的旅遊，也會巧遇名人，處處充滿驚喜。

感情運方面，在戀愛宮位的火星與木星有良好連結，遠距戀愛的白羊座此時會與喜歡的人見面，可以好好重溫兩人相處的生活。單身的白羊座會在遠行的旅途中邂逅天菜，很快就陷入熱戀狀態。

本週須注意的部分：

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，與冥王星合相，整個職場正處在人事鬥爭的惡劣環境中，自己的職務也受到嚴重的影響，會感覺這樣的組織已經沒有留戀的必要。某些白羊座會無預警被資遣，感覺十分錯愕。

家宅運方面，水星退行回家宅宮位，同時，在家宅宮位的金星受到土星能量影響，重要家電故障，生活環境十分不舒服。某些白羊座正面臨租約到期，必須在短期內找到理想的新居遷徙。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到火星與逆行的水星影響，會有重要的家電或是3Ｃ生活用品需要換新，預期外的支出增加。某些白羊座花吃喝玩樂方面的開銷太多，等到發現時，已經嚴重透支了。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的木星與家宅宮位的火星有良好連結，家人默默幫你付清一筆帳單，使你財務壓力減輕許多。某些金牛座在經濟上會獲得家人給予的支援，生活不虞匱乏。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與遠行宮位的土星、冥王星有良好連結，有許多機會與異國人士交流，因此交到許多好朋友。在海外生活與工作的金牛座，在外地遇到困難，會有貴人伸出援手幫助你。

工作運方面，金星進入面試宮位，同時在面試宮位的太陽受到日蝕能量的影響，正在求職的金牛座會尋求到一份聽起來待遇不錯的工作，不過真正的挑戰是進入公司之後所要面臨的各種挑戰。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的木星受到人際關係宮位的海王星影響，與某個人相處起來的感覺很好，卻分不清是友情還是愛情，會想以肉體的感覺確立雙方關係，卻可能因此失去很重要的朋友。

交通運方面，水星退行回交通宮位，交通工具突然故障，不斷進廠維修都找不到故障原因，此時要特別注意交通安全，容易與人發生行車糾紛，收到罰單的機率較高。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的海王星與金星有良好連結，會因為職務略有調整，使得薪資也跟著調升，收入有增加的現象。某些雙子座此時會多一份兼職工作，或是經營副業，收益有增加的趨勢。

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，長期累積下來的債務，因為收益的增加，逐漸清償，財務狀況輕鬆很多。此時收入也比先前有所改善，生活寬裕許多。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星受到海王星影響，會對於成就與自由有所眷戀，不想認真經營情感關係。某些雙子座好不容易遇到喜歡的對象，但關係始終曖昧不明，無法獲得對方的認可。

健康運方面，在疾厄宮位的土星、冥王星受到月蝕能量的影響，要特別注意身體健康與人身安全，容易吃壞肚子，或是罹患急性腸胃疾病，女性則要注意婦科方面的問題。

交通運方面，在交通宮位的火星受到天王星影響，交通工具故障率高，同時要當心與人發生行車糾紛，收到罰單的機率較高。此時要特別注意交通安全，搭乘大眾運輸工具時，也要注意週遭是否有危險的人物在身邊。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與命宮的金星有良好連結，逃避雖然可恥，但總比面對來得輕鬆，此時遠離生活圈到一個人生地不熟的地方，能豁然開朗，想不通的問題也自然能找到出口。

學業運方面，在學業宮位的海王星與命宮的金星有良好的連結，正在升學考試，或是嘗試轉換科系的巨蟹座，此時會有許多理想的學校可以選擇，然而海王星受到木星影響，選擇越多反而越難讓你做決定。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到海王星影響，受限於學歷，許多巨蟹座會覺得專業能力不受重視，需要把學位往上提升，才能獲得更好的待遇。某些巨蟹座會覺得學非所用，在目前的工作領域浪費時間。

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，與冥王星合相，對待越是重要的人，情緒管理要越好，此時很容易失去重要的人。某些巨蟹座感覺對方越來越不可理喻，可能因此決定離開一段不健康的關係。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到人際關係宮位的天王星影響，交際應酬的額外支出超乎預期，使你經濟狀況捉襟見肘。此時會有很多重要的3C用品故障，必須換新，生活費用因此緊縮。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的海王星與工作宮位的土星有良好連結，在職場會領到一筆額外的加給，可能是業績獎金，或是為數不少的加班費。某些獅子座會因為經營副業而有額外的收益進帳。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到慾望宮位的海王星影響，週遭充滿了各種誘惑，造成你選擇也出現困難，不知哪個才是真愛。某些獅子座會沈浸在酒池肉林的歡愉中，雖然看似受歡迎，卻無法把自己交付給任何一個人。

本週須注意的部分：

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，與冥王星合相，對於目前的工作感到身心俱疲，會想在此時提出辭呈，好好休養生息一陣子。某些獅子座在職場背負著莫須有的罪名，讓你感到委屈，甚至因此被迫離職。

健康運方面，月蝕發生在健康宮位，與冥王星合相，工作有過勞的傾向，容易患染急性疾病，此時當心感染急性腸胃疾病，女性則要注意生理健康，嚴重的話甚至要動手術治療。

處女座：

整體運勢：

人際關係方面，金星落在人際關係宮位，有貴人願意出手幫助你，任何災難都能化險為夷。然而金星受到土星的影響，某些幫助會有一些對價關係，這筆人情債遲早要還給對方。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與火星有良好連結，需要搬家或買賣房子的處女座，此時會尋求到理想的物件，可以積極斡旋。然而受到水星逆行的影響，必須展現更有優勢的財務能力才能水到渠成。

本週須注意的部分：

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，戀情被第三者介入，雙方在此時不歡而散。某些處女座可能有懷孕的跡象，然而這個小孩的到來並不受到祝福，使你非常悲傷。有養寵物的處女座，毛孩的狀況令你憂心，需多關注寵物的健康。

工作運方面，在遠行宮位的天王星受到火星影響，在異地工作的處女座會因為突發事故，困在某個區域無法回到工作崗位，令你心急如焚。某些處女座會對自己目前的學歷感到自卑，有進修的想法。

天秤座：

整體運勢：

工作運方面，在工作宮位的海王星與志業宮位的金星有良好連結，不經意的小習慣，突然成為職場的模範，成為工作領域的焦點。此時會是表現受人肯定的時期，做決策會比較有信心。

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行至志業宮位，很久不見的某個朋友會成為你事業上的貴人，同時也會帶來新的人脈。此時會是交際應酬邀約較多的時期，在打點人際關係上的開銷有暴增的趨勢。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到火星與逆行的水星影響，工作所需要的電子用品在此時故障，必須要換新，這些預期外的支出，造成生活費用變得很拮据。

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到人際關係宮位的火星影響，與人之間的肢體接觸須謹守分寸，容易與認識的朋友發生一夜情，當心深陷爛桃花的糾紛內，甚至捲入性騷擾或性侵的官司中。

天蠍座：

整體運勢：

遠行運方面，金星進入遠行宮位，遠行會獲得高規格的待遇，食宿非常高級。然而金星受到交通宮位的土星、冥王星影響，會因為某些交通事故，受困在某個區域，雖然獲得很好的補償，但在焦慮的情緒中是無心享受的。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與志業宮位的火星有良好連結，在職場上的忙碌會化為金錢補償，此時會領到為數不少的加班費，或是業績獎金，甚至有機會調薪。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到志業宮位的火星影響，會因為工作的因素，被迫取消某個重要的約會，使得另一半極為不滿。某些天蠍座會忘記另一半重要的日子，令對方非常生氣。

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的天王星影響，職場小人多，此時會發現扯你後腿的人竟是平日十分信任的夥伴。某些天蠍座會與工作夥伴理念不合，發生嚴重的爭執。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入金錢宮位，有許多債務會因為有額外的收益進帳，而獲得清償，此時經濟狀況可獲得改善。某些射手座會尋求到新的副業，讓拮据的生活能更為改善。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與財務宮位的金星有良好連結，此時家人對你非常大方，可能會一口氣幫你把沈重的債務解決掉，或是在經濟上給予你支援。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到在遠行宮位的火星影響，會因為麻煩的爛攤子，必須出差一趟，此時容易困在外地無法回家。某些射手座在職場發生不可原諒的錯誤，被人質疑你的專業能力。

健康運方面，水星退行回疾厄宮位，身體上的某個問題舊疾復發，必須不斷進出醫院治療與復健。某些射手座會在此時感冒，一直無法痊癒，身體上的不適讓你非常厭世。

感情運方面，水星退行回慾望宮位，前任情人會在此時聯絡你，卻只是想跟你打回頭砲，並沒有想長期交往的意願。某些射手座目前沈浸在酒池肉林的花花世界，無法對誰付出真感情，此時要當心捲入桃色糾紛中。

摩羯座：

整體運勢：

旅遊運方面，在旅行宮位的海王星與金星有良好連結，受到某個人的邀約，到外地走一走，此時會發現與對方很合拍，是很適合一起出門旅行的好旅伴，兩人甚至因此發展出特殊的情感。

工作運方面，在面試宮位的海王星與金星有良好連結，會有機會進入一個非常和睦的工作團隊，被所有的成員都面試之後，獲得一致的認可，進入這個團隊會使你感到有種歸屬感。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星逆行回感情宮位，受到日月蝕影響，會被迫回溯與某個人之間留下的遺憾，傷口再度被清創，感覺十分難過。然而這段戀情的失敗，是你一直無法獲得一段健康關係的關鍵。

健康運方面，月蝕發生在命宮，與冥王星合相，注意身體健康與人身安全，此時情緒較為躁鬱，容易傷害自己，或傷害週遭的人。當心罹患急性疾病、泌尿系統，腸胃容易發炎，女性則要注意婦科方面的問題。

金錢運方面，火星進入財務宮位，信用卡的使用須謹慎，此時會是帳戶資料容易被人盜用的時期。會發現有不明的債務需要清查，必須花很多時間處理財務相關的問題。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與金星有良好連結，常常需要臨時加班，可領到很多加班費，或是因為某些原因，在工作單位獲得大筆補助，手頭餘裕，甚至會有些閒錢幫助週遭的人。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星受到天王星影響，或許你覺得躲起來耍孤僻沒什麼大不了，但這會使另一個人抓狂。用冷處理的方式對待對方，會使得雙方的關係越來越糟。

工作運方面，水星退行回工作宮位，有許多不明原因的事務，不斷來回修正，這些小問題可能會影響你在職場給人的觀感，此時受到月蝕能量的影響，會是工作壓力很大的時期。

健康運方面，水星退行回健康宮位，原本快要痊癒的疾病似乎又舊疾復發，甚至有惡化的現象。某些水瓶座感染小感冒一直無法痊癒，加上日月蝕的影響，睡眠狀況不佳，精神壓力較大，感覺十分厭世。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，水星退行回戀愛宮位，受到日月蝕影響，會與過去喜歡過的對象再度重逢，有些事情也許已經回不去了，但可以探究當初為什麼會留下遺憾。某些雙魚座會被戀愛對象翻舊帳，許多不想回溯的往事會被對方挖出來質問。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到天王星影響，每天緊湊的行程，感覺十分過勞，已經很久沒有好好休息放假，對於工作產生嚴重的倦怠，然而此時卻不容許你有任何一絲任性的空間。

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，週遭有許多朋友因為某些事不太諒解你，被很多朋友封鎖。某些雙魚座則是會在此時退出某個群組或團體，和某些人就是不合，選擇不要往來。

健康運方面，在健康宮位的火星受到天王星影響，會是非常容易感到疲倦的時期，工作有過勞的傾向，當心罹患急性疾病。同時要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，需特別留意交通安全。

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