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唐綺陽星座運勢週報：水逆開始！雙魚當心爛桃花 處女拿出實力提身價

2019-07-08 07:36聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報7/8-7/14】

重要星象：水星正式逆行，金星在巨蟹，火星在獅子座，火、天入相，木、土有相位

本周水星正式逆行，容易使人翻舊帳，重視自我尊嚴感受，應解決親子或戀人間溝通不良的問題。金星在巨蟹，適合親近家人，享受家庭聚會，進行家族間的情感交流。火星在獅子座，熱鬧活動或大型聚會頻繁，戀人間要小心溝通不良、火爆事件的發生。火、天入相，注意用火的安全。木、土有相位是決定方向、創造歷史的時機，要當心擦槍走火、衝突事件的發生。

工作注意：白羊、巨蟹、射手、魔羯

白羊：遇到不公平的情況，要替自己爭取權益

巨蟹：應事前會議溝通，避免各行其事

射手：當心自己或他人固執不通

魔羯：遇到居高位者或自以為是的人

桃花注意：雙子、金牛、天秤、雙魚

金牛：魅力驚人，與人相處應拿捏分寸

雙子：受到好的對待也要回饋對方

天秤：忙碌之餘，仍要顧及另一半感受

雙魚：當心輕挑、充滿誘惑的爛桃花

財運注意：處女、天蠍

處女：拿出實力與努力，身價能水漲船高

天蠍：過去的投資會有好的報酬

健康注意：獅子、水瓶

獅子：小毛病不斷，要花時間照顧身體

水瓶：注意免疫系統及交通狀況

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢唐綺陽水星逆行

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