小孟塔羅：沒生活品質、付出沒回報？測你會為了什麼事而罷工

2019-07-05 12:56 聯合新聞網 文／小孟



當勞工遇到不平等的對待，向資方爭取合理的勞動條件，第一步是找老闆或上司協商，找到彼此都能接受的共識。倘若雙方無共識而破局，勞工最終只能行使罷工權，藉由阻礙公司正常運作，請求資方能正視訴求，以促成協商的共識。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你會為了什麼事而罷工？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Robin Scott(The Urban Tarot)

A：計劃永遠趕不上變化。(皇帝牌正位)

牌面上有一位男士，在演講台發高談闊論。

這張牌表示朝三暮四的政策。當你按照主管或公司章程行事時，卻出現朝夕令改的狀況時，除了讓你感到無所適從，進而影響到工作效率外，有時更會干預到下班後的私人時間。由於事前的準備需要時間，頭腦構思架構需要時間，掌握進度需要時間，不停變換會讓你心力交瘁。

B：落井下石的人。(教皇牌正位)

牌面上有一位牧師，在台上開導底下的聽眾。

這張牌表示把我們推向地獄的人。這個人可能是你的主管或上司，或是與他要好的同事們，亦或是公司縱容傷害你的人。當你的公司很重倫理道德，上司或前輩永遠都是對的，你沒辦法表達自己的想法，不能依據是非對錯做事，長期處在霸凌的環境，可能你的心也會跟著生病。

C：沒有生活品質。(命運之輪正位)

牌面上有一座摩天輪，天空出現數道閃電。

這張牌表示因工作而失去健康。當你處在一個惡劣的環境，像是是高溫悶熱的地方，長期會對身體造成傷害；或是環境充斥著危險，一不留神便會受傷掛彩；亦或三餐常不固定，沒時間好好用餐等等。倘若沒有找到平衡點，當你的身體無法負荷時，疾病已靜悄悄的上門了。

D：壓垮駱駝的稻草。(正義牌正位)

牌面上有一位矇眼的男子，他把手握在鋒利的劍刃上。

這張牌表示做不完的事情。檯面上的事有公司規定，屬於職責範圍內的事情，但這不一定合情合理，也許把你一人當二人用，主管在下班時間交待工作等等。檯面下的事則是不成文規定，舉凡是同事請你幫忙，主管交待的私人行程，強迫的交際應酬等等，長此以往只會身心俱疲。

E：付出沒有得到回報。(戰車牌正位)

牌面上有一位男子，蹲在黄色轎車的車頂。

這張牌表示不平等的待遇。我們之所以辛勤的工作，除了對工作的熱愛，以及想證明自身能力外，不外乎是為了錢與權。倘若我們將青春與才華盡數奉獻，結果是公司營運的愈來愈好，但收入與福利卻依然不成比例。倘若情況一直不變，便只能靠自己爭取應有權益。