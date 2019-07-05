親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

婚宴會館華漾中崙關了！房東開年租3,600萬尋新客

我看這次刺警案：勤務制度與教育訓練是悲劇原因

小孟塔羅：沒生活品質、付出沒回報？測你會為了什麼事而罷工

2019-07-05 12:56聯合新聞網 文／小孟

當勞工遇到不平等的對待，向資方爭取合理的勞動條件，第一步是找老闆或上司協商，找到彼此都能接受的共識。倘若雙方無共識而破局，勞工最終只能行使罷工權，藉由阻礙公司正常運作，請求資方能正視訴求，以促成協商的共識。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你會為了什麼事而罷工？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
分享

塔羅牌圖作者：Robin Scott(The Urban Tarot)






A：計劃永遠趕不上變化。(皇帝牌正位)

牌面上有一位男士，在演講台發高談闊論。

這張牌表示朝三暮四的政策。當你按照主管或公司章程行事時，卻出現朝夕令改的狀況時，除了讓你感到無所適從，進而影響到工作效率外，有時更會干預到下班後的私人時間。由於事前的準備需要時間，頭腦構思架構需要時間，掌握進度需要時間，不停變換會讓你心力交瘁。

B：落井下石的人。(教皇牌正位)

牌面上有一位牧師，在台上開導底下的聽眾。

這張牌表示把我們推向地獄的人。這個人可能是你的主管或上司，或是與他要好的同事們，亦或是公司縱容傷害你的人。當你的公司很重倫理道德，上司或前輩永遠都是對的，你沒辦法表達自己的想法，不能依據是非對錯做事，長期處在霸凌的環境，可能你的心也會跟著生病。

C：沒有生活品質。(命運之輪正位)

牌面上有一座摩天輪，天空出現數道閃電。

這張牌表示因工作而失去健康。當你處在一個惡劣的環境，像是是高溫悶熱的地方，長期會對身體造成傷害；或是環境充斥著危險，一不留神便會受傷掛彩；亦或三餐常不固定，沒時間好好用餐等等。倘若沒有找到平衡點，當你的身體無法負荷時，疾病已靜悄悄的上門了。

D：壓垮駱駝的稻草。(正義牌正位)

牌面上有一位矇眼的男子，他把手握在鋒利的劍刃上。

這張牌表示做不完的事情。檯面上的事有公司規定，屬於職責範圍內的事情，但這不一定合情合理，也許把你一人當二人用，主管在下班時間交待工作等等。檯面下的事則是不成文規定，舉凡是同事請你幫忙，主管交待的私人行程，強迫的交際應酬等等，長此以往只會身心俱疲。

E：付出沒有得到回報。(戰車牌正位)

牌面上有一位男子，蹲在黄色轎車的車頂。

這張牌表示不平等的待遇。我們之所以辛勤的工作，除了對工作的熱愛，以及想證明自身能力外，不外乎是為了錢與權。倘若我們將青春與才華盡數奉獻，結果是公司營運的愈來愈好，但收入與福利卻依然不成比例。倘若情況一直不變，便只能靠自己爭取應有權益。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

罷工小孟塔羅

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

每次投資都賠錢？快記下12生肖的投資盲點

2019-07-04 11:42

先別管閃婚或分手 7月這些生肖桃花運逆勢看漲！

2019-07-04 10:24

2019年第二波水星逆行7月8日報到！重災星座排行&解法一次看

2019-07-04 07:00

【圖片心測】比無限手套更威？開發你內建的霸氣人格

2019-07-03 09:06

效率高？肯衝？這血型是老闆心中的愛將！

2019-07-03 07:00

【最多人問的關鍵字】哪一顆主星和我最速配？

2019-07-02 16:44

唐綺陽星座運勢週報：天秤有升官機會 魔羯有意外之財

2019-07-01 07:41

玩起「感情曖昧」必死的5大星座 處女整天糾結、獅子曖昧期很火大

2019-06-30 21:59

【圖片心測】追求幸福必看！最適合你的愛情類型是？

2019-06-30 09:36

殺破狼周運勢／巨蟹面臨職涯重大抉擇 水瓶當心被資遣

2019-06-30 00:00

快看！你的生日蘊藏哪種人格秘密？

2019-06-29 12:33

7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花

2019-06-28 16:10

7月生命靈數運勢分析：所有的可能 都在未知間

2019-06-28 14:13

小孟塔羅：想翻轉靠他們！測下半年誰是我的貴人？

2019-06-28 13:23

魔羯工作沒完成會焦慮、雙魚會偷偷記住小細節！最有企圖心的5大星座

2019-06-27 16:49

有看有保庇！下半年你要小心什麼陷阱？

2019-06-27 12:54

談戀愛像在演戲？這5星座總愛隱藏真面目

2019-06-27 09:21

2019下半年哪個生肖的人能賺大錢？專家告訴你

2019-06-25 12:29

絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？

2019-06-23 07:00

小孟塔羅：2019夏天我哪方面運勢熱到發燙？

2019-06-20 17:00

最容易「禍從口出」的4大星座 摩羯講話就白目、處女愛挑惕

2019-06-19 22:24

獅子萬眾矚目、射手人見人愛 下半年最能遇見好桃花的5大星座　

2019-06-19 15:58

哪種血型表裡不一？B型阿翔+O型謝忻有準！

2019-06-19 13:37

又愛又珍惜！哪些星座女是男人眼中的極品？

2019-06-19 10:06

無心插柳反而成功？這三種人常有意外好運！

2019-06-19 10:03

主星同位素 - 一窺變化多端的紫微主星

2019-06-19 09:15

每個月都喊窮？12生肖單身女存錢秘訣 快筆記

2019-06-18 08:00

這5大星座都得了「被害妄想症」 雙魚愛疑神疑鬼、巨蟹第一名不意外

2019-06-17 23:03

【情境心測】選故事情節，測你的潛意識星座

2019-06-17 08:33

殺破狼周運勢／白羊賺外快機會上門 雙魚被第三者介入

2019-06-16 00:00

【圖片心測】從冰淇淋哪裡開始吃？分析你的愛情面具

2019-06-14 14:36

摩羯鋼鐵信念敲不破、天蠍雕蟲小技懶得理 哪些星座的人最好強？

2019-06-14 10:00

是你嗎？「5大血型X星座」下半年感情將開花結果

2019-06-14 10:00

小孟塔羅：林志玲與AK結婚幫夫運超強！測我的另一半旺我指數？

2019-06-14 09:05

【測字】你會發大財？速測下半年爆財指數

2019-06-13 16:49

永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30

前進婚姻！情路坎坷但終究會幸福的生肖

2019-06-07 10:34

端午假期後，下半年運勢會越來越好 走向轉運的5大星座

2019-06-07 10:03

小孟塔羅：捧在手上？測另一半對我寵愛指數

2019-06-06 16:00
看更多

熱門文章

韓粉霸氣拿200萬現金 給高雄市韓國瑜滅蚊

2019-07-05 11:17

套房一個月電費破1300元 網友揪出這幾樣是吃電怪獸

2019-07-04 18:05

殺警案讓她感慨：低薪又有精神疾病者 敢花錢諮商嗎？

2019-07-04 21:55

大家吃火鍋的方法都錯了！ 12年店員告訴你怎樣才好吃

2019-07-04 13:32

「珍珠」風暴來了！今夏茶飲不加「它」 就落伍了

2019-07-04 13:20

膠囊休息區、國道自助餐超棒！統一超商「泰安服務區」7大首創服務

2019-07-04 14:58

這5種蔬菜煮過再吃 營養翻倍

2019-07-05 10:14

高雄左營也爆登革熱群聚 疾管署鎖定蚊媒熱區進攻

2019-07-04 18:34

出社會才懂做人比做事重要 情商高的人必會「4件事」先把嘮叨嘴閉上

2019-07-04 21:26

他覺超商關東煮很髒不敢吃 網友分享消費過程被罵翻

2019-07-04 20:16

台南登革熱 與4年前疫情大爆發條件相像

2019-07-04 22:36

因應炎夏！北市435處路口紅綠燈時間縮短了

2019-07-04 14:10

每日星座運勢／雙子運勢有貴人相助 想省錢別逛街

2019-07-05 00:00

切大大塊蓋滿碗！台南霸氣「最強排隊芒果冰」冰鄉IG打卡搶吃

2019-07-04 18:57

台灣咖啡豆供應霸主用時尚品味闖蕩咖啡紅海！刷爆IG的話題咖啡館CAFE!N

2019-07-05 09:00

海賊迷出發！「ONE PIECE動畫20周年展」好拍到相機無法放下

2019-07-04 17:43

氣象局：西南風吹來 南部雨下不停

2019-07-05 10:14

【賞文迴響】嫣紅蔓／公婆心中的兩把尺

2019-07-05 06:00

兩人同行 搭高鐵入住五星飯店最低0元起

2019-07-04 13:09

台北底下秘密城市！竟含清、日、台三文化層

2019-07-05 09:30

新婚超模 卡莉克勞斯裸身滾床 身上只有LV X Alex Israel聯名絲巾被

2019-07-04 22:34

益生菌營養補充品 改善代謝症候群

2019-07-04 16:03

不捨！「孩子的書屋」創辦人陳爸驟逝

2019-07-04 23:48

感冒看中醫？ 中醫公會：可立即見效

2019-07-04 16:17

高雄本土登革熱再添2例 自由黃昏市場休市3天防疫

2019-07-04 18:52

《冰與火》珊莎法國補辦浪漫婚禮 LV打造復古婚紗美翻了！

2019-07-04 21:30

今年C肝新藥名額即將用完?健保署:正在盤點

2019-07-04 18:06

爸媽看過來！全球5間「玩具主題飯店」 讓小孩乖乖玩

2019-07-04 12:43

長17公分、厚3公分！「戰斧豬排」霸氣上桌　還有3種「伊比利豬排」

2019-07-04 19:34

快來喔！宜蘭國際童玩節今下午3點起全國民眾免費試玩

2019-07-05 11:15

衛福部公布核准2細胞療法機構 共12種適應症

2019-07-04 18:02

Prada去哪兒？年輕人百大愛牌竟沒有它！這隻數位時代恐龍，打錯保守牌？

2019-07-05 10:40

【我愛一個人煮-71】太陽臉／胡椒餅

2019-07-05 06:00

腸病毒疫情處高峰 台南出現首例併發重症

2019-07-05 10:25

搶救北門景觀！文化部古蹟保存計畫vs.北市府

2019-07-05 09:27

臉上出現「4症狀絕」對不要化妝 小心臉爛掉救不回來

2019-07-04 17:14

檸檬皮乾燥磨粉添加飼料 養出健壯好豬

2019-07-04 13:38

三星推65吋QLED 8K量子電視 4K夏季限定降萬元再送清淨機

2019-07-04 22:53

神話之鳥馬祖築巢 首批雛鳥順利孵出

2019-07-04 18:18

我的經驗／天天伸展 能自己治好五十肩？

2019-07-05 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top