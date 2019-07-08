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天生就是「棋子」？這5星座老是被朋友利用！

2019-07-08 12:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

這個世界就是這樣，你付出了真情，未必就能得到真心，愛情如此，友情也如此。很多人打著「朋友」的旗號，實則行利用朋友之舉。也許你火眼金睛，能拆穿他的真面目，但也許在友情的蒙蔽下，你就會成為那個被利用的對象！就跟著科技紫微網來看看，你是不是常被利用的那個人？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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TOP 5：金牛座

金牛最難過的關就是物質關，如果朋友引誘他說做某件事就能得到豐厚的金錢回報，邀他入夥，那他可能就會很難抵禦金錢誘惑而被利用、被騙。建議金牛在金錢面前保持冷靜，以免為了貪圖一時之利，鑄成大錯，得不償失。

　

TOP 4：牡羊座

牡羊喜歡打抱不平，這一特點很容易被別人利用。看誰不順眼，只要在牡羊面前添油加醋形容那人的毛病，牡羊就會在衝動之下為所謂的「朋友」大打出手。建議牡羊保持頭腦冷靜，不要輕易聽信閒言閒語，行動前先想想是不是受人挑撥。

　

TOP 3：射手座

射手太過天真單純，別人說什麼就信什麼，甚至稱讚兩句就能把他捧上天。可以說，射手對他人的讒言是沒有判斷力的，又重義氣，激不得。建議射手在聽到他人說好話的時候，反而要多思考一下，不要太快把別人當「麻吉」，甚至輕易做出決定。

　

TOP 2：雙子座

雙子一向自視甚高，認為沒人可以算計得了他，只有他算計別人的份。聰明反被聰明誤，事實上就因為這種自信，害得雙子易被人利用。建議雙子與人相交多留意，畢竟人外有人天外有天，你覺得自己聰明，實際上聰明的人多得不得了。

　

TOP 1：巨蟹座

巨蟹心地善良，軟弱單純。如果有人在巨蟹耳邊不斷訴苦，抱怨某事，巨蟹會忍不住想要伸出援手，即使知道幫助對方可能會鑄成大錯，也在所不惜。建議巨蟹學會站在公正的角度判斷一件事情的對錯，不要因為誰哭的聲音大就偏袒誰。

　

【延伸閱讀】

批流年，測你下半年小人纏身？

靈魂探索，前世積福今生順遂？

　



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