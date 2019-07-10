驕傲孔雀？自由飛鳥？生命靈數看你像哪種動物

2019-07-10 09:50 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

因為人類的一些行為動作和動物很像，所以人們常常用動物來形容人。你知道蘊藏在你個性中的潛在人格最像哪種動物呢？下面就讓科技紫微網從生命靈數的角度為大家解讀一下！

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你的生命靈數計算方法：

將你的陽曆出生年月日各位數拆開相加，

加到不能再拆，變成個位數為止。

例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38，

然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

生命靈數1

你的潛在人格最像飛鳥

眼光獨到，嚮往自由，在個人生活方面很講究儀式感。雖然你比別人看得遠、飛得高，但有時候難免有些好高騖遠，心有餘而力不足。

生命靈數2

你的潛在人格最像兔子

你像兔子一樣親和、友好，善於與人相處，周圍的人都容易被你的善良所打動。但你時常因為缺乏個性和原則，而使自己落在十分被動的位置。

生命靈數3

你的潛在人格最像企鵝

你有很強的自我意識，在美感方面有獨特的見解，不會盲目追求流行。但你在愛情方面有很強的佔有慾，對家人也通常會投入大量的心力。

生命靈數4

你的潛在人格最像狼

你愛憎分明，對於自己喜歡的事物會熱烈投入，但有時則會令人覺得脾氣倔強，無法通融。這種情況不但讓你吃力不討好，同時又容易讓人誤解。

生命靈數5

你的潛在人格最像狗

你具有強烈的責任感，容易獲得別人的信賴和器重。你有很忠誠的一面，思想上甚至有些小潔癖，也就是你的內心深處會覺得，你所效忠的朋友也必須要效忠於你。

生命靈數6

你的潛在人格最像蛇

你的人格具有多方面特質，時而柔美，時而剛硬。這樣的你，多才多藝，興趣廣泛，身上透露出的神秘氣息也是你吸引異性關注的法寶。

生命靈數7

你的潛在人格最像孔雀

你就像孔雀一樣，沉醉於自己的世界，對於批評和不同的意見很難接受。在生活上，你也會把自己的感受放在第一位。

生命靈數8

你的潛在人格最像鴿子

你嚮往和諧安穩的生活，不喜歡和人斤斤計較，所以有時候為了不打破這樣的平衡與寧靜，你寧願選擇委屈自己，遷就他人。

生命靈數9

你的潛在人格最像老鷹

喜歡按規矩辦事的你，有著老鷹一般敏銳的眼光，做事很少衝動。生活中的你也是一個很務實的人，覺得過日子過的不是形式，而是內容。

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