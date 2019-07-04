先別管閃婚或分手 7月這些生肖桃花運逆勢看漲！

2019-07-04 10:24 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

近期感情消息佔據了大多數版面，有人閃婚、也有人分手，正如同7月的天氣變化，有燦爛陽光、又有午後陣雨，容易使人煩躁鬱悶。然而即使如此，想戀愛的心可是怎樣也阻止不了的。想脫單，想快點邂逅有緣人嗎？不妨跟著科技紫微網一起看看，哪些生肖7月桃花運逆勢看漲？

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7月桃花運暴漲的三生肖

生肖兔

7月的桃花運極其旺盛，且來源會是新認識的朋友。因此你應該把握這段時間，多出去走走、聚聚，擴展交際圈，旺盛的桃花運才有可能變為實實在在的桃花。

生肖蛇

這個月只要全心投入工作，會讓你收穫一大波異性的欣賞眼光，桃花不但多而且優質。只是，這也會讓你陷入糾結。建議你此時不要衝動做出選擇，不妨和身邊親友多多討論一下。

生肖羊

這個月渴望戀愛的感覺非常強烈，正好趁著本月運勢極佳，可大膽的和異性去交流接觸。勇敢邁出第一步，把握機會，就會在接觸中收穫意想不到的愛情。

7月桃花運欠佳的生肖

生肖龍

本月整體運勢較為低迷，整個人負能量偏多，會讓異性不太樂意靠近。就算遇到心儀的對象，也不建議你這個月表白。先調整好自己的狀態，桃花運才會轉強。

生肖牛

桃花模糊不清。你以為的機會，可能只不過是鏡花水月，或是看似完美的人，他的內心卻是別有所圖。此時貿然去動這朵隱藏的桃花，恐怕會「竹籃打水，一場空」。謹慎為上！

生肖狗

桃花運勢低迷，發展新戀情的機會很低。不過也不要灰心，趁著這段時間多和朋友聯絡感情，靠著他們來認識更多朋友。隨著交友圈的擴大，桃花運勢也會步步上升。

不管是桃花運暴漲，還是桃花邊緣人，我們都希望大家能在對的時間遇到對的人，收穫真愛。祝福你盡速找到屬於自己的真愛良緣！

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