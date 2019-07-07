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殺破狼周運勢／射手偏財運佳試手氣 雙魚深陷三角關係

2019-07-07 00:00聯合新聞網 殺破狼

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
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殺破狼2019年7月8日~7月14日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，水星會在戀愛宮位退行，在歷盡滄桑、過盡千帆之後，會發現舊愛還是最美，此時會與過去喜歡過的人再度連繫上。情感關係穩定的白羊座，過去的情史被發現，惹得對方大吃飛醋，同時會有很多往事被翻舊帳。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到火星與水星的影響，會花很多錢在寵物、戀愛、追星、看演唱會、玩手遊……方面的事情上。有些電子產品故障，需要換新，荷包大失血。

工作運方面，在志業宮位的土星、冥王星受到日月蝕能量逼近的影響，職務會有大規模的調整，你會換到一個極不適應的單位，工作性質也會有很大的轉變。某些白羊座會在此時離職，跳槽到別的領域，尋求新的可能性。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到土星、冥王星影響，居家環境不太安寧，當心門戶被宵小入侵，或是電器爐火使用不慎，引發災害。某些白羊座家宅有異動的狀況，必須要搬家或是離家。

金牛座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與學習宮位的太陽有良好連結，會因為學習、旅行、網路社群交到志同道合的新朋友。他們也許與你的生活圈有些距離，卻比較能彼此分享心事。

旅行運方面，在旅遊宮位的太陽與海王星有良好連結，已經不滿足於走馬看花的觀光。會更深入當地人的生活，體驗不同國度的文化，會交到許多異國的朋友，心靈交流豐富。

本週須注意的部分：

學業運方面，土星與冥王星合相在學業宮位，受到日月蝕逼近的影響，雖然許多科目的考試能僥倖及格，報告卻無法產出，暑假必須補修學分，或必須延畢。某些金牛座在升學考試中擠上名聲好聽的學校，但科系卻不如預期。

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，與火星合相，家中重要的家電容易在此時故障，需要換新。鄰居的噪音嚴重影響作息，居家生活不太安寧，需留意門戶安全，易被宵小侵入，爐火與電器的使用也要注意。

感情運方面，在慾望宮位的木星受到人際關係宮位的海王星影響，對某個人已經沒有愛了，雙方僅是彼此發洩慾望的軀體。某些金牛座不斷在朋友圈釋放想脫單的訊息，容易因此被不肖的人士在金錢或是肉體上佔盡便宜。

雙子座：

整體運勢：

金錢運方面，財務宮位的土星、冥王星受到日月蝕的能量影響，同時金星進入金錢宮位，會有一筆為數不少的資金入帳，清理掉一些債務。無債一身輕，會想買些奢侈品慰勞自己。信用卡的使用要當心，容易被盜刷，

工作運方面，在志業宮位的海王星與金錢宮位的金星有良好連結，在工作領域上的收益終於有些起色，訂單或是工作狀況可望穩定下來。然而海王星同時受到在夥伴宮位的木星影響，有許多豬隊友容易在事業上拖累你。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星受到海王星影響，陷入情感問題使你無心於工作，為了一顆星星放棄整片天空。已經有固定伴侶的雙子座，可能會感覺自己的生活被對方嚴重侵蝕，沒有自我的空間。

交通運方面，水星在交通宮位退行，與火星呈現合相，出門常因為一些交通事故，滯留在某個地方，造成嚴重的延誤。車輛的維修費用會比較多，容易被警察攔檢開單，當心與人發生糾紛，要特別注意交通安全。

健康運方面，在疾厄宮位的土星、冥王星受到月蝕能量逼近的影響，當心急性疾病爆發，消化系統、腸胃、與女性方面的生理問題要特別留意，嚴重的話甚至需要動手術治療。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與命宮的太陽有良好連結，會到某個嚮往已久的城市或國家旅行。此時的行程會較為隨性，純粹享受當地的人文風情。某些巨蟹座會在另一個國度邂逅怦然心動的對象。

學業運方面，在學業宮位的海王星與夥伴宮的土星、冥王星有良好連結，會尋求到合作無間的研究夥伴，在團隊的努力下，可望達成研究目標。某些巨蟹座則是在學校暑修時，邂逅讓你有好感的對象。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星在金錢宮位逆行，與火星呈現合相。會有一些預期外的花費，讓你經濟狀況陷入危機，重要的電子、電器用品在此時必須要汰換，工作的工具故障需要維修，這些錢是非花不可的，不然你的生活就無法運行了。

感情運方面，土星與冥王星合相在感情宮位，受到月蝕逼近的影響，必須把上一段愛戀的悲情清理乾淨，才有辦法迎接新戀情的到來。某些巨蟹座無預警被分手，此時會陷入自我檢視的撞牆期。

工作運方面，在工作宮位的木星受到專業宮位的海王星影響，雖然在一個看似不錯的組織內工作，卻有種學非所用的失落感，很多工作內容無法發揮你的才能。某些巨蟹座在此時需要遠行出差，在外地水土不服，容易生病。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，工作會有額外的獎金與加給，使你有餘裕的收入可以運用，會把許多金錢花在吃喝玩樂、追星、看演唱會這類奢侈的事物上。

感情運方面，水星在命宮退行，前情人會在此時連絡上你，希望與你復合，然而你已經有其他的追求者，會陷入苦思，不知該選擇新歡還是舊愛。

本週須注意的部分：

工作運方面，土星與冥王星受到月蝕能量逼近的影響，長期的忙碌，壓力到達臨界點，很想離開目前的工作領域。某些獅子座被公司無預警資遣，受到不公平的待遇，感到委屈。

健康運方面，火星進入命宮，與逆行的水星呈現合相，容易感染流感，免疫系統較差，一旦感冒了，不容易痊癒，身體上的一些老毛病也容易復發，嚴重的話，甚至需要動手術治療。此時要當心血光之災，意外傷害也較多。

處女座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與人際關係宮位的金星有良好連結，遠行在外，遇到困難，會有貴人幫助，或是在異地交到新朋友。沒有遠行計畫的處女座，與許多外國人士有許多交流的機會。

學業運方面，在學業宮位的天王星與金星有良好連結，想要轉換科系或是升學的處女座，會有貴人出手幫忙，很順利就能進入到理想的研究領域。某些處女座，會遇到很好的指導者，幫助你學識更上一層樓。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星、冥王星，受到月蝕能量逼近的影響，當心有第三者介入兩人關係中，此時會因此而分手。某些處女座在無意中喜歡上有固定伴侶的對象，發現真相後，必須忍痛與對方斷乾淨。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽，受到土星、冥王星影響，週遭會有一些人事變化，使你感覺世事無常。此時會退出一個團體或群組，或是轉移生活圈認識新的朋友。某些朋友會離開你的生活，讓你覺得不能接受。

天秤座：

整體運勢：

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與退行的水星合相，很久不見的老朋友捎來訊息，可能會收到好友的喜帖，交際應酬的邀約非常多，錢也因此花得特別兇。

工作運方面，在工作宮位的海王星與志業宮位的太陽有良好連結，職場目前一片混亂，職務受到調整，然而經過這次的異動，你將有機會調到比較理想的部門。某些天秤座會在此時跳槽或離職。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到逆行的水星影響，某個重要的工具壞掉了，得在此時換新，會以分期付款的方式購買。這也意味著，將負債好一陣子。此時金錢糾紛也比較多，不要在此時合夥、團購、簽約為佳。

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到逆行的水星影響，前任情人在此時跟你聯繫，然而對方只是要找個熟悉又安全的砲友，並不想對戀情負什麼責任。某些天秤座則要當心與朋友之間的距離沒拿捏好，發生桃色糾紛。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與冥王星受到月蝕能量逼近的影響，某個家人的身體狀況會令你十分憂心。同時與家人產生摩擦的機率較高，會很想脫離家庭，自己獨立出來生活。

天蠍座：

整體運勢：

遠行運方面，太陽、金星齊聚遠行宮位，此時遠行會獲得高規格的款待，感覺賓至如歸。某些天蠍座會在異地邂逅怦然心動的對象，可能因此延長停留在異地的時間。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到玩樂宮位的海王星影響，為了參加某個活動或是演唱會，不惜一切代價，傾家蕩產也要參與，在吃喝玩樂方面的花費較多。某些天蠍座會把錢花在寵物身上，但很多開銷是沒有必要的浪費。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到火星與水星的影響，與喜歡的人或另一半溝通不良，很多事不斷鬼打牆，容易因此與對方吵架。某些天蠍座工作太過忙碌，忘記重要的約會，引發對方的不滿。

交通運方面，土星與冥王星合相交通宮位，受到月蝕的能量逼近的影響，交通工具會在此時壽終正寢，當心與人發生行車糾紛、或是被開罰單，嚴重的話會被吊銷駕照，此時要注意交通安全，外出常會遇到預期之外的交通事故。

工作運方面，水星在工作宮位逆行，與火星呈現合相，工作進度進展緩慢，許多事務不斷需要來回修正，工作上使用的重要電子用品容易在此時故障，使你無法順利工作，心急如焚。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，金星與太陽齊聚財務宮位，偏財運佳，可試試手氣。某些射手座在此時進行一個投資計畫，短期會有不錯的利潤收益進帳。沒有投資習慣的射手座，會在此時辦理新的信用卡，因為特殊身份獲得禮遇。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與財務宮位的太陽有良好連結，會繼承家中的一筆財產，此時需要好好整理這些資產的財務狀況。某些射手座會將家中負債的資產清理掉，無債一身輕。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到在遠行宮位逆行的水星影響，奉命到外地執行一個重要的任務，因為一些突發事故，滯留在外地，無法回來。不需要出遠門的射手座，在專業領域上不斷需要來回修正一些事務，令你困擾。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，與逆行的水星呈現合相，在外地要當心血光之災，或是有突發事故，無法回家。甚至會遇到一些麻煩的刁難，使你在外地處於十分無助的狀態。

健康運方面，金星與太陽齊聚疾厄宮位，受到日月蝕能量影響，當心被傳染感冒，喉嚨發炎、失聲、無法好好說話。注意心血管方面的疾病，有頭暈目眩的狀況不可輕忽。此時也要注意人身安全與血光之災。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，在面試宮位的海王星與命宮的土星、冥王星有良好連結，吃苦耐勞的經歷，在轉換工作上為你加分不少。然而海王星同時受到木星影響，說話會讓人感覺較沒自信，在面試時不卑不亢，錄取機率會升高。

學習運方面，在學習宮位的海王星與命宮的土星有良好連結，陸續會有一些考試結果出爐，成績可以錄取不錯的學校，然而海王星同時受到木星影響，此時會有選擇障礙，不知進入什麼科系或學校比較好。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的太陽受到命宮的土星、冥王星影響，在日月蝕能量籠罩之下，與某個人的關係陷入僵局，此時分手的機會較高，雖然對方會釋出善意，然而此時最不能跨越的是自己心中的檻。

金錢運方面，火星進入財務宮位，與逆行的水星呈現合相，當心信用卡被盜刷，造成嚴重的損失。此時要當心遇到詐騙事件，在網路交友、購買演唱會門票、或是各種娛樂票券時要當心，容易成為詐騙目標。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，與逆行的水星呈現合相，當心血光之災，容易發生意外傷害。感冒不斷復發，遲遲無法痊癒，注意心血管的疾病，有心悸、頭暈、目眩的徵狀要特別留意。此時也會是急性疾突然好發的高峰期。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與太陽有良好連結，工作會獲得額外的加給。某些水瓶座獲得的是資遣的費用，雖然夠你生活好一陣子，但心中會感覺恐慌。

健康運方面，金星進入健康宮位，此時會是減重與塑身效率較好的時期，很快就能把體重降下來。某些水瓶座會開始尋求一個新的運動方式，使得身體健康狀況獲得大幅改善。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星進入感情宮位，與逆行的水星呈現合相，曾經交往過的對象在此時聯繫你，但卻可能是翻舊帳要跟你吵架。非單身的水瓶座，與另一半溝通不良，許多事容易鬼打牆。當心因為過去的情史，造成情感關係的不睦。

工作運方面，在工作宮位的太陽受到土星與冥王星影響，在日月蝕能量的籠罩之下，職場面臨大規模的人事調整，職務可能會有轉調或是跳槽。某些水瓶座會辭掉目前的工作休息一陣子，此時也要當心無預警被資遣。

雙魚座：

整體運勢：

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星與金星有良好連結，會因為工作需求，需要到外地出差，在外地的差旅待遇十分高級。然而天王星受到火星與逆行的水星影響，此次在外的任務較為棘手，需要分好幾次的時間到外地處理。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入工作宮位，與逆行的水星呈現合相，會有許多雜務湧入，原本就已經負荷不了的工作量更為雪上加霜，有許多預期外的問題，需要來回不斷修正，工作進度非常緩慢。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到人際關係宮位的土星、冥王星影響，同時在日月蝕的能量籠罩下，深陷在三角關係中，必須出抉擇。此時與戀愛對象分手的機率較高，情緒管理要特別留意，稍微有些任性，容易被放生。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星呈現合相，受到月蝕能量逼近的影響，某個朋友會離開你的生活圈，雙方關係從此改變。此時會離開某個社群與團體，交友圈出現變化。

健康運方面，火星進入健康宮位，與逆行的水星呈現合相，工作過勞，容易罹患急性疾病，嚴重的話，甚至需要動手術治療。當心發生血光之災，會發生許多意外性的傷害。老毛病不斷復發，被傳染流感很難痊癒，容易不斷重覆感染。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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