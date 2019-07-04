2019年第二波水星逆行7月8日報到！重災星座排行&解法一次看

2019-07-04 07:00 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／Unsplash 分享 facebook 2019年7月8日至8月1號，水星會開始從獅子座開始逆行到巨蟹座停止，水星逆行期間會造成許多災害，包括人與人之間溝通不良，計算上的失誤，3c用品的損耗等等，所以在水星逆行期間做事情一定要保守購買3c用品更要謹慎，才不會搞到後面麻煩事情一堆，當然水星逆行對12星座也會有不同的影響，今日大衛老師就來幫大家分析，本次水星逆行12星座重災戶排行到底有哪一些？

排行榜：

第三名：巨蟹座

巨蟹座的朋友在本次水逆期間，你要注意的地方就是溝通方面的問題，說話的時候切記不要心直口快，當遇到跟你想法不同的人做到尊重對方是非常好的，在這段期間你也可以學習當個傾聽的人，多聽聽別人的聲音去了解每個人的立場，在相處上就會更順利，而且如果有誤解不要衝動理論，用時間去觀察也可以釐清許多事情，誤會也能慢慢解開，水逆想平安，多聽少說就對了。

第二名：處女座

處女座的朋友在水星逆行期間要注意的地方就是金錢方面，金錢的運用要特別小心，無論是投資或是經營事業都是，保留一些現金在自己身上，增加自我資金的彈性空間，不要什麼都算得剛剛好，當心發生狀況導致自己的經濟周轉不過來，想要賺錢一定要找對方法，腳踏實地最安全，只要不投機取巧，你一定可以平安走過水逆的考驗！

第一名：獅子座

本次水星逆行第一名重災戶就是獅子座，7月8日開始水逆就是從你的星座開始，行運至你的1宮代表自我，在這段期間你做任何事情都要再三思考，或許你將會面對許多的考驗與挑戰，當你迷惘時你可以多找專家和長輩討論，自己千萬不要衝動做決定，另外自己的生活形象也要重視，不要去做一些會傷害自己風評的行為，只要認真做事低調做人，水逆期間你就可以平安度過唷！

其他星座解析：

牡羊座

牡羊座的朋友在這段期間你們會面臨的是工作上的問題，在職場做事情一定要檢查再三，如果是責任制的項目在簽名前一定要看過內容是否正確，因為水逆期間容易會讓你產生計算錯誤導致漏寫或誤填，保持細心的做事，時時刻刻做到謹慎的態度，水逆的考驗你絕對可以平安戰勝。

金牛座

金牛座的朋友在水逆期間，你要面對的事情是創造自我，平常保守的你，處理事情方面都是安全又穩定，但其實你內心有許多事情很想去做，這個時間就是你該行動的日子了，你可以試著突破自我，如有什麼想法都可以冒險嘗試，或許會出現想不到的結果唷！例如是愛情方面有遇到心儀的對象，就勇敢去追求吧！

雙子座

雙子座的朋友在水逆期間，你們要面對的是家庭的課題，平常忙碌都沒有時間陪伴家人，你可以把握這段時間多與家人互動，可以聚餐吃飯或是開啟家庭會議，如果有什麼生活上的問題，大家一起溝通解決，增加親情的交流，家人放心你也可以安心。

天秤座

天秤座的朋友在水逆期間你要注意的地方是心靈方面的問題，你可以安排自己上一些心靈的課程或是健身運動，你的生活壓力需要得到釋放，如果你心情不好也可以多找朋友聊天，跟大家聚在一起你可以感受人情的溫暖，不要把自己孤立起來，嘗試用健康的方式突破負面情緒，把自己搞得很忙碌也是種不錯的選擇，你要知道壓力是讓你突破的墊腳石，不要害怕它，你可以試著去接受它擁抱它，它是你成功的養分，維持正向思想，你一樣會快樂自在。

天蠍座

天蠍座的朋友在水逆期間你要注意人際方面的問題，朋友找你借錢或是合夥你都要好好考慮，不要輕易的就答應別人，因為你要知道談錢傷感情，水逆的情況會讓你的運氣很不穩定，所以衝動行動只會讓自己進入風險之中，朋友跟你說什麼好處報給你明牌，你都要自己觀察清楚，只要把自己做好，不要做自己沒有把握的事情，水逆的過程你一樣可以平安生活。

摩羯座

摩羯座的朋友在這段期間你要注意的事情屬於工作形象跟事業發展，你的事業想要蒸蒸日上，你一定要保持自己的好形象，因為水逆的考驗會讓你在生活中出現許多的誘惑，你一定要堅持自己的人品跟處理事情的原則，不可以因為一時的貪心就毀了自己信念，堅持做對的事情，你就可以戰勝水逆的難關，一把抓住成功的機會。

射手座

射手座的朋友在這段期間你要注意的地方就是交通方面，如果是計畫出國旅行的朋友更要當心，行程的規劃不要太多，一定要把交通時間算好在裡面，出外遊玩一定要提早出發，因為水逆容易造成行程延誤或是錯過班機，計畫改不上變化的機率很高，所以多想幾個旅遊備案，當遇到狀況時一樣不用慌張，繼續玩得開心，所以面對交通就是要提早行動，事前多做功課，旅遊絕對沒煩惱。

水瓶座

水瓶座的朋友在這段期間你要注意的地方就是健康方面的問題，生活當中不要讓自己太過勞累，當心自己過度勞動導致自己生病，職業傷害也要當心，如果工作會讓你身體造成負擔，平常就要多保養自己，例如美容行業就要保養自己工作的手，運動員的運動傷害，夜晚工作的人要加強肝臟的保健等等，只要做好準備就可以維持身體健康，水逆風險一點也不用擔心。

雙魚座

雙魚座的朋友在水逆期間你要特別注意的地方就是感情方面的問題，有情人的朋友與另一半相處你要多點耐心與包容，遇到狀況不要急著下決定，給自己一些時間好好觀察，衝動只會讓自己更有壓力也容易讓自己後悔，所以保守的應對是最好的方法，如果是單身的朋友，這段期間就好好生活就好，當心爛桃花纏身，潔身自愛就可以安全走過水逆的傷害唷！