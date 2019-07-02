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【最多人問的關鍵字】哪一顆主星和我最速配？

2019-07-02 16:44聯合新聞網 普羅米修士

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
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「最多人問的關鍵字」系列文章的主題，就是網路使用者用來搜尋答案的關鍵字。這些關鍵字背後並沒有署名，但是它們代表了使用者的某些疑惑或是遭遇的問題…..

如果你感同身受，希望我的回答能解決你的問題或疑惑。

如果這不是你所要問的問題，”Sit Back and Relax!” 笑看這些「我朋友的問題」!

「哪一顆主星和我最速配?」和「如何才能找到自己的真命天子(女)?」是同一個等級的問題，也代表著出現的機率極高；同時也隱藏著一種沒說出口的心態: 「我沒時間精挑細選、慢慢琢磨，直接告訴我答案比較快!」

推薦閱讀：如何才能找到自己的真命天子(女)？

在研究這個問題時，還是要從兩個宮位的主星談起: 一個是命宮，另一個是夫妻宮。

如果將一個人看成是一部電腦，命宮就像是中央處理器(CPU)，掌管著一切運作的核心。所有的運算與指令都是在中央處理器(命宮)運作，其他的十一個宮位，則像是電腦的各種週邊設備: 顯示(螢幕)、鍵盤、儲存裝置、輸出列印等等，接收中央處理器(命宮)的指令來進行(宮位)所負責的任務。

夫妻宮當然也是承接命宮的指令來運作，然而夫妻宮內的主星究竟代表什麼意義，則有許多不同的看法。

夫妻宮主星代表的意義:

* 坐命當事者喜歡的對象類型

* 坐命當事者的理想對象類型

* 坐命當事者的感情模式與態度

* 坐命當事者與配偶的相處關係

由於夫妻宮在坐命當事者結婚之前是用來觀察感情模式，結婚之後則是用來觀察婚姻狀況及相處模式，所以上述的各種說法都成立。畢竟，人類的感情是相當複雜，而且會隨著時間而有所變化，很難用單一或簡單的模式就能解釋清楚。

推薦閱讀:你為什麼要結婚？因為夫妻不僅是人生伴侶，更是人生伴旅

推薦閱讀:喜歡的總是不適合？打破愛情盲點，個性不合就不再是分手的理由

如果依照論命經驗來看: 夫妻宮主星所代表的是以坐命者的觀點來看配偶像是什麼樣主星的行為模式。套句現代流行用語，就是以坐命者的視角來觀察，感覺配偶就像是夫妻宮裡的那一顆主星(或是雙星組合)。

譬如說，如果夫妻宮的主星是紫微，那麼對於坐命當事者而言: 配偶就像是紫微坐命，自己則常居於下位，必須相當尊重、容忍對方，甚至像服侍皇帝般的方式與配偶互動。但是配偶未必就是紫微坐命。

令人好奇與不解的是: 究竟是什麼原因會讓配偶明明不是某顆主星(紫微)，但是讓坐命者感覺他(她)就是某顆主星(紫微)呢?

由於主星之間的安排有一定的規則及關連性，因此「命宮主星是XX，其夫妻宮主星必有OO」就成了命理分析中的必然。

命宮主星是天機，其夫妻宮主星必有太陽

命宮主星是太陽，其夫妻宮主星必有天同

命宮主星是七殺，其夫妻宮主星必有天相

命宮主星是天梁，其夫妻宮主星必有巨門

命宮主星是巨門，其夫妻宮主星必有太陰

命宮主星是貪狼，其夫妻宮主星必有天府

命宮主星是天府，其夫妻宮主星必有破軍

命宮主星是天相，其夫妻宮主星必有貪狼

推薦閱讀：無可迴避的人生課題 – 人人都有殺破狼

這種必然，其實隱含著某種的因果關係，正好用來解釋為什麼「坐命者會感覺配偶就像是夫妻宮裡的那一顆主星(或是雙星組合)」。

在歌壇中，有一些個人風格強烈的歌手，就是有本事將別人的歌曲唱成自己的風格，甚至讓大多數的人誤以為那是自己的成名曲。這種唱功及詮釋技巧，足以令人驚為天人、大呼過癮。

而某些命宮中的主星，就是有這種特異功能，能將和他(她)交往(或結婚)的人變成擁有夫妻宮主星「特質」的人。

命宮主星是天機，其夫妻宮主星必有太陽。

天機坐命的男性，由於夫妻宮必有太陽，所以有「必娶悍妻」的說法。夫妻宮的主星為太陽，代表天機的男性很容易感受到配偶能幹、強勢的一面。

但是天機生性浮動不夠穩重，有時甚至用情不專。再加上有時以自我為中心，將追求名利與地位視為人生目標，欠缺家庭觀念或忽視親情的重要性。面對這種丈夫或伴侶，相信任何女性都會變為「悍妻」，希望能一巴掌將天機打醒，讓他認清事實及為人丈夫與父親的責任!

命宮主星是太陽，其夫妻宮主星必有天同。

太陽坐命的女性，生性孝順顧家(抱歉，只限原生家庭)，為家中事務赴湯蹈火在所不惜。不僅注重工作事業，也重朋友，喜歡參與社團或組織，為大眾事務盡心盡力。這種凡事一把抓的個性，再加上略帶強勢的人格特質，無論是哪一種個性的配偶(或伴侶)，在她的眼裡可能都是不夠能幹、不能(不願)承擔，像是一個安逸閒散的天同。

但最大的問題是: 太陽往往把自己當作超人 - 超越人類體能的極限，其他主星自然就是正常的凡人。超人怪凡人不給力、能力不足，究竟是其他凡人的錯(或是凡人父母的錯，沒把它們生成超人)，還是要怪超人自己搞不清楚狀況?

於是其他能力強的”類超人”，往往受不了太陽的氣勢或是不斷要展現超能力的慾望，最後掛冠而去。而留在太陽超人身邊的，就剩下等待超人救援的凡人們。

命宮主星是天梁，其夫妻宮主星必有巨門。

天梁生性老成沉著，再加上聰明的腦袋，往往帶有強烈的孤獨感，認為別人都是俗人，不瞭解自己高貴的靈魂。也因為思想老成之故，往往就固守的舊思維而無法接受新的觀念。雖然是生活在凡間，去常常帶有遺世獨立的滄桑感。

再者，天梁經常用自己的道德觀與價值觀去評斷事務，固執的個性加上喜歡嘮叨碎念、爭辯不休的特質，首當其衝的當然就是他(她)的配偶(或伴侶)。面對低物慾、生活無情趣、冷淡不熱情、嘮叨碎念的天梁，相信任何主星的配偶最後都會成為「巨門」- 不是反唇相譏、針鋒相對，就是關上溝通的大門，眼不見為淨，耳不聽為寧。

命宮主星是貪狼，其夫妻宮主星必有天府。

天府是庫星，代表有能力守住財富。天府也代表嘮叨、碎念，和天梁相比更是有過之而無不及。夫妻宮有天府，代表配偶(或伴侶)強勢(甚至高高在上)、嘮叨碎念，甚至要代替坐命者來打理財務。究竟是什麼原因，讓貪狼的配偶同時具備這些能力呢?

身為紫微斗數中最大的桃花星，貪狼異性緣佳，到哪裡都容易得到異性的青睞，光是這一點就足以令貪狼的配偶們(或伴侶)神經緊張、全力戒備。更何況貪狼在感情上也常有順水推舟、蠢蠢欲動之勢。

再加上貪狼察言觀色、見風轉舵的能力無人能及，說話與承諾的可信度甚至比某些總統的民調支持率還要低。犯了過錯，常是勇於認錯，但絕不改過。面對貪狼諸多的奇葩行徑，貪狼的配偶們(或伴侶)自然神經緊繃、強勢出擊與好言相勸(嘮叨碎念)交互運用，全力防堵。

再者，命宮主星是貪狼，財帛宮主星必有破軍，用錢的觀念是想花就花，絕不手軟。更嚴重的是在外惹事生非之後，往往必須用錢來消災或解決。久而久之，貪狼的配偶們(或伴侶)為了自身後半輩子的安危著想，必然要求掌管財務，以控制金源的方式來遏止貪狼對於錢財的破耗。

既然命宮的主星有這種魔幻力量，能夠將配偶(或伴侶)最終都變成夫妻宮裡的那顆主星(或是雙星組合)，回到「哪一顆主星和我最速配?」的問題，答案就非常地明顯與單純!

最速配的主星就是夫妻宮裡的主星!

理由也很簡單: 因為無論哪一顆主星(或是哪一種個性)做為配偶，最終坐命者都會將她(他)變成夫妻宮裡的那顆主星。與其如此大費周章地磨合與轉換，倒不如一開始選擇時就直接挑夫妻宮裡的那顆主星。一方面對象(配偶)無須改變，可以無縫接軌爽快地做自己，另一方面坐命者本來就會得到那樣的配偶，不用精挑細選、尋尋覓覓，豈不皆大歡喜?

這種「主星是否速配」的問題，其實就和我們在採購電腦及週邊設備時的邏輯是相同的。「速配」其實就是「相容性」(Compatibility)；想要用高檔的週邊設備(或是軟體)，還是要先看看自己的「CPU」是否給力。 給力的話當然就可以發揮週邊設備最大的功用及效能，否則只能要求自己先「升級」或是「汰舊換新」吧!

別忘了，猴子和香蕉絕對是速配!

但是如果只給得起香蕉，就只請得到猴子!

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】

夫妻結婚

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