每日星座運勢／雙魚需適當控制脾氣 財運佳有收穫

2019-07-12 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-07-12

牡羊座

美麗心情。

整體運：★★★☆☆

上網頻繁者碰到知己的機率很高，共同觀點的碰撞易生出愛的火苗。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你略有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心，在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。

事業運：★★★★☆

工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手操作時，就會發現它並不像你想像的那麼難，通過你自身的能力也能很好的完成。

財運：★★★☆☆

別為金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00水鑽藍

開運方位：正南方向

金牛座

順心的一天，循序漸進就會有所收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性驟然增多，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上的財運較普通，工作認真努力則可獲得額外金錢獎勵。財運上比較不錯，過往投資有回報的機會，切不可過於貪心。

愛情運：★★★★☆

今日你們的戀情如文火，不會熄滅，也不會轟轟烈烈；如茶水，平平淡淡。如果想要擁有情趣昂然的感覺，需要你們揮出潛伏著的熱情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，一分耕耘一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通聯繫一番。

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00淺海藍

開運方位：正南方向

雙子座

規劃之日，不宜冒進。

整體運：★★☆☆☆

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，單身者有時間不妨多到咖啡館坐坐，可提升戀愛運喔！

事業運：★★★☆☆

做事會有較多顧慮，容易半途而廢。應多給自己信心，堅定信念才好。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，要注意因小失大、收到錯誤訊息、模糊拖延所導致的金錢損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00寶石藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

狀態良好，個人魅力發揮得淋漓盡致。

整體運：★★★★☆

今天在聚會上你的表現相當出眾，光芒四射讓你吸引了眾多異性的關注。思路清晰，對腦力勞動者特別有利，在設計、企劃方面容易有突出的表現。朋友的訴苦只因為你是他信任的對象，耐心開導會讓對方感動不已。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人約會頗多，別總去同一個地方，可以換換新環境，為戀情增添新鮮感。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點受制於人的感覺，可是叛逆之心強烈，受人壓制時容易心生反抗。

財運：★★★★☆

財運佳，有賺外快的機會。身兼數職雖然有些累，但看到豐厚的收入會讓你很滿足。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00夕陽橙

開運方位：正東方向

獅子座

心情不錯，享受獨處的快樂。

整體運：★★★☆☆

今天較忙碌，與另一半相處的時間很少，但適當的距離感反而增加彼此的依戀之情。財運方面表現良好，發現不錯的機會，抓準時機，不要讓機會從手邊溜走。工作上宜變動，有自立門戶的想法，可在今天行動。

愛情運：★★☆☆☆

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

事業運：★★★★☆

充滿機運，出門在外遇到貴人的機率高，獲得賺錢機會，有利在外洽商，易達成共識。

財運：★★★☆☆

有損財傾向，信用卡少刷點吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00艷棗紅

開運方位：正北方向

處女座

光想不做而失去機會。

整體運：★☆☆☆☆

工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜憂鬱不決、思前顧後，以免等到下手時時機已錯過；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意自己的態度，過度自負容易引人反感。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00蘭花紫

開運方位：東南方向

天秤座

戀情可望明朗化，化解誤會。

整體運：★★☆☆☆

今天的愛情濕度剛好適中，約對方出去走走，易助冷戰中的情侶化解矛盾。中式格調的咖啡廳、茶座是洽談生意的好場所，成功率極高。學習氛圍對你的學習質量影響頗大，應挑選安靜、舒適的學習環境。

愛情運：★★★☆☆

不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

事業運：★★☆☆☆

情緒多變，暴躁易怒，會因一些雞毛蒜皮的事與他人發生爭執，要特別注意控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

不利投機，因為易患得患失。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00珍珠白

開運方位：正北方向

天蠍座

工作中蘊藏機遇。

整體運：★★★☆☆

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★★★☆

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

財運：★★★☆☆

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00檸檬綠

開運方位：東北方向

射手座

勤奮能讓成績漸趨好轉。

整體運：★★☆☆☆

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，他對你會有猜疑，那就變得勤快起來吧；找個棋友，在小區幽靜的石亭裡開始你們智慧的巔峰對決吧，對身心健康頗有助益；工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛還需多與人互動，躲在角落裡容易錯過良緣。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不好，居多是情緒不穩定所引起的，一些風吹草動都會干擾你的心情，不妨在職場製造些輕鬆的氣氛，不要把芝麻綠豆的小是看得太嚴重了。

財運：★★★☆☆

行事宜低調、守法，小心傷財勞神。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00翡翠綠

開運方位：正東方向

摩羯座

易獲得長輩照顧、鼓勵，勢氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人點撥讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間感情可望進一步加深，彼此都能感受到對方的重要性，願意為對方付出。

事業運：★★★★☆

較為沉穩，能收斂住個性中的銳氣，給人幾分老道、穩重的印象，這對求職和有商業洽談的人群來說，是好的開始。

財運：★★★☆☆

愛錢的一天，對於金錢問題出現謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

水瓶座

別鑽到錢眼裡生活。

整體運：★★★☆☆

金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸，今天財運微弱，不易玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。

愛情運：★★★☆☆

感情發展順利，戀愛中人感情朝著更穩定的方面發展；單身者在工作上易得異性助力。

事業運：★★★☆☆

務必保持平和心態，穩中求進，切忌不要心浮氣躁，按部就班就能順利的完成任務。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

雙魚座

適當控制脾氣。

整體運：★★★★★

在另一半面前有些耐性不足，若不收斂有引發爭執的可能；事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢；偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。

愛情運：★★★☆☆

今天雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓他逮到你亂花錢小尾巴唷！

事業運：★★★★★

今日是個奮鬥挑戰的日子，不妨提起勇氣接觸陌生的領域，或許會產生壓力，不過呢，在壓力中你會有進步的喔！

財運：★★★★★

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00芥末黃

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





