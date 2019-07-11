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每日星座運勢／雙子財運旺情商走高 用智慧博歡心

2019-07-11 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-07-11

牡羊座

差強人意的一天，處事過於感性。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

愛情運：★☆☆☆☆

危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。

事業運：★★★☆☆

會遇到一些非常愉快的事，你的激情也很快被激發出來，讓你能很好地投入到工作中。

財運：★★★☆☆

投資新興產業有較大的風險，注意把握好方向。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00脆梅青

開運方位：正東方向

金牛座

貪玩的一天。

整體運：★★★☆☆

今天你總想著玩，很難把心思放在工作學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心。但玩起來會忘了自身的資金狀況，不加以控制會嚴重超支哦。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，單身者懷著愉快的心情與身邊的異性接觸，戀愛機會將會悄然降臨！

事業運：★★★☆☆

需要你處理的事情大多都比較煩瑣，因此在工作的過程中要特別的細心，否則很容易因某個細小的問題而影響了全局。

財運：★★☆☆☆

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00咖啡棕

開運方位：東北方向

雙子座

財運旺盛，情商走高的一天。

整體運：★★★★★

單身者對追求了一段時間的對象可鼓起勇氣表白，易獲得令你滿意的回應！投資者可以在今天放手一搏，能做到預料之中的效果。工作上加把勁，就會有看得見的成績，對你來說也是體現能力的機會。

愛情運：★★★★☆

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

事業運：★★★★☆

今日是個忙碌的工作天，想辦法讓自己忙一點才不會心虛，可是做事情要用對方法，才會達到良好的功效。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00祖母綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

不安全感襲上心頭，常感小人作祟。

整體運：★☆☆☆☆

情緒起伏，做事不順，默默做事、不與人爭卻有人莫名其妙找你麻煩，讓你措手不及，多請教長輩可讓你躲過災難。遠離喜歡散播謠言者，以免被捲入是非之中。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，已婚者注意控制好情緒，用微笑表達意見是最好的方式喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就被盯得滿頭包！

財運：★☆☆☆☆

與朋友調度金錢易心生虧欠。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00香檳金

開運方位：西南方向

獅子座

運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

整體運：★★☆☆☆

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

事業運：★★☆☆☆

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00可可棕

開運方位：西南方向

處女座

前期的付出易在今天獲得回報。

整體運：★★★★☆

事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得物質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資項目可適時出手，行動會讓你迎來高回報。多上網瞭解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，今日容易得到長官的關照與提攜，有事情要與上司商量的，不仿趁此良機去做。

財運：★★★★☆

適合理財的一天，因為今日對於數字金錢的敏銳度較強，在此日把財務全盤做個檢討規劃，對往後會產生正面的效益。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00玉米黃

開運方位：正南方向

天秤座

事業、愛情都順利的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

事業運：★★★☆☆

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00橄欖綠

開運方位：正東方向

天蠍座

一門心思放在事業上。

整體運：★★★☆☆

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

愛情運：★★★☆☆

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守很難拉近彼此的距離。

事業運：★★★★☆

將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前難題。

財運：★★☆☆☆

投機念頭強，股票族的朋友要特別克制，一定要見好就收，不要太貪心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00翡翠綠

開運方位：正南方向

射手座

總體運勢旺盛，理財是今日的重點。

整體運：★★★★☆

單身者容易與彼此瞭解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因前期工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意安全行駛，以免發生交通事故。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來場心靈大交流。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，主動積極點，除了做份內事的，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建建立良好的互動關係。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00臘梅白

開運方位：正西方向

摩羯座

為自己而生活。

整體運：★★★☆☆

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

愛情運：★★★★☆

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

事業運：★★☆☆☆

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，控制開銷。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00琉璃銀

開運方位：東南方向

水瓶座

待人處事宜把握分寸。

整體運：★★☆☆☆

辦公室工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響。今天與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯。

愛情運：★★★☆☆

適合約會，閒暇時不妨邀約情人到郊外走走，會有意想不到的甜蜜效果喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，很忙碌，可是效狀況不斷。一個人做事倒是無妨，可是與同事並肩作戰時要特別注意自身的態度。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，應注意克制。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00湖水綠

開運方位：西南方向

雙魚座

試著從他人身上尋找突破點。

整體運：★★★★☆

難以安於現狀，忽視眼前的美好會使你瞬間失去這些美好，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係緊張而失去依靠，會使前行較困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默陽光的異性結緣，可望發展一段戀情。

事業運：★★★★☆

表現欲比較強烈，對於表現自我的機會能據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00寶石藍

開運方位：東南方向

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