每日星座運勢／射手相當順意的一天 有小額偏財運

2019-07-10 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-10

牡羊座

多一分耐心，多一分收穫。

整體運：★★★☆☆

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭請教他人會讓你取得事半功倍的效果。

愛情運：★★★☆☆

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，人際關係較熱絡，因工作關係有機會獲得女性貴人的幫助。

財運：★★★☆☆

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

金牛座

注意生活中的優勢互補。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展拳腳的好機會，會受到重視。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會在朋友的幫助下展開一段新戀情，開始會有些波折，但成功的機率較大。

事業運：★★★☆☆

頗有工作激情，雖事務繁多，需盡快處理，不過你能平和心緒，認真的處理各項事務，確保進度。

財運：★☆☆☆☆

沒有財運的一天，特別容易因為迷糊或粗心大意而造成財物損失。財務工作者工作時要更謹慎小心喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00翡翠綠

開運方位：西南方向

雙子座

心情不錯，較能順心順意。

整體運：★★★★☆

今天戀情有逐漸上升的趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊墜能令對方感情。財運平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事配合相當默契，易取得突破性成果。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，相對的會顯得忙碌，不過呢，在忙碌中除了可以累積工作經驗外，還能讓自己獲得他人的認同喔！

財運：★★★☆☆

財運平平的一天，對財富也不太關心，在今日倒是很適合出門玩樂，花錢娛樂一番！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00雪花銀

開運方位：東北方向

巨蟹座

愛情甜蜜，還會有意外的收入。

整體運：★★★☆☆

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

事業運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。在做事時收起玩樂心，細心一些才好。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道似乎不容易。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：正北方向

獅子座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天工作中顯得有些缺失方向感，制定一個切實可行的目標吧，工作成效就很容易看到；單身者你會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都很會成就你將來的幸福哦；財運不佳，跟風投資讓你頗有虧損，但仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

事業運：★★★★☆

有機會表達創見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00琉璃銀

開運方位：正西方向

處女座

精神恍惚，工作不在狀態。

整體運：★★☆☆☆

今天還沉浸在玩樂當中，難以收心投入工作，若不能及時調整情緒，工作將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人適合表白、求婚，容易獲得滿意的回應；已婚者與另一半約會，製造一些浪漫吧！

事業運：★★☆☆☆

有些三心兩意，容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

財運：★★☆☆☆

應酬多，花錢如流水。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00秋葵綠

開運方位：西北方向

天秤座

別把期望值想得太大。

整體運：★☆☆☆☆

別對愛情的期許過於浪漫和完美，這樣極易在現實生活中遭受挫敗感。工作學習之餘不妨出去走走，可調節情緒，也可讓緊繃的大腦得以放鬆。財運薄弱，有破財危險，外出時要鎖好門窗，隨身攜帶的貴重物品也應保管好。

愛情運：★★☆☆☆

兩個人生活，應建立基本的信任，避免懷疑、猜忌，以免誤會增多，爭吵不斷！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易由感而發，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★☆☆☆☆

投機心態彰顯，哪邊有賺頭就往哪邊鑽。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00冷泉藍

開運方位：東南方向

天蠍座

做好份內事，少參與他人的討論。

整體運：★★☆☆☆

談感情易發生不愉快，適合獨處的一天。工作繁忙，具有時限性的任務較多，冷靜下來積極處理可確保進度；精神不集中者出錯機率頗高。在與人溝通時多留意言行舉止，言多必失，小心惹來錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

克制自己不穩定的脾氣，意氣之爭只會愈搞愈僵。

事業運：★★★☆☆

工作中雖然會遇到一些突如其來的麻煩，但有貴人相助，能順利渡過難關。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失隨之發生。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00芥末黃

開運方位：正北方向

射手座

相當順意的一天，一些小的挫折很容易就丟開了。

整體運：★★★★★

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加不少的印象分。學生族在課堂上積極提問發言，能有精彩的表現。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來個心靈大交流。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設能使工作效率提升。

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

摩羯座

工作上順風順水，讓心情無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，獲得上佳表現。

愛情運：★★★☆☆

易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起矛盾。

事業運：★★★★☆

工作中有機會帶領新人，扮演領導者的角色，並且能得到大家的擁護。

財運：★★★☆☆

財運不錯，已經開始為日後的投資做規劃，記得要多聽聽有經驗人士的意見。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

水瓶座

生意人的財運較好，多留意市場行情。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人與另一半相處多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中瀰漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場營銷方面的知識，對擴大發展有助益。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點偷懶的心態，挺會摸魚的咧！放慢腳步輕鬆一下無仿，但不要誤了正事喔！

財運：★★★★☆

今天你能快速的組合資源，集中可用的力量達到目的。不過不要牽動太大，想動的同時也要保證後院的穩定！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00琉璃銀

開運方位：正西方向

雙魚座

對方的神秘感讓你很著迷。

整體運：★★★☆☆

單身者易受獨來獨往型異性吸引，不如先把好感藏在心裡，這樣反而有益於感情的培養。事業上有重操舊業的好時機，發展趨勢良好。求職者易從眾多求職者中脫穎而出，得到期待已久的工作機會。

愛情運：★★★★☆

戀情在不斷升溫，對情人有依賴感，甜蜜溫馨，如能適當分開，愛會更濃烈喔！

事業運：★★★☆☆

在高難度的工作中有表現的機會，但你易產生退縮的念頭。別把機會當風險，把握好大方向就趕快行動，以免錯過機會。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00玉髓紅

開運方位：西北方向

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