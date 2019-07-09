每日星座運勢／水瓶情場上頗為得意 投資可進可退

2019-07-09 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



2019-07-9

牡羊座

整體運勢不錯，多注意一些細節。

整體運：★★★★☆

學生沉迷於課外讀物，上課不專心，難以按時完成作業；網上通信工具容易被「黑客」入侵、盜碼，要做好密碼保護等安全防護措施；伴侶表現得異常慇勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★☆☆

事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把份內事情做好就行囉！

財運：★★★★☆

交際應酬讓你花費不小，要做好預算。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00橄欖綠

開運方位：東南方向

金牛座

滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

整體運：★★☆☆☆

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶的很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割的感受。

事業運：★★★★☆

人際關係融洽，特別有利於業務開發工作，上班族多與主管溝通，會有好事降臨。

財運：★★☆☆☆

金錢流動性強，積存不易。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

雙子座

多份細心和貼心。

整體運：★★★☆☆

幾句讚揚，就能收買愛人的心，他對你的服帖讓你很為滿足；工作中會因粗心而犯下常規性的錯誤，需多份細心；古典風味的餐廳、茶樓都是洽談的地利環境，談成生意的機率很大。

愛情運：★★★☆☆

多抽時間陪陪另一半，假日看場愛情電影會讓對方感動喔！

事業運：★★☆☆☆

應調節好心態，自信一些，以實際的工作表現才能謀求發展。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，錢財流失很快。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00蘭花紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

整體運：★★★★☆

他打來的一通只是說「我想你了」的電話，卻讓你心情很愉悅，並偷偷在心裡打上愛的滿分；工作中的緊張、繁瑣今天似乎覺得也沒什麼大不了的，一天下來反而覺得過的很充實；在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

單身者參加團體活動會有不錯的機緣；戀愛中的人像一對歡喜冤家，在打鬧中感情升溫。

事業運：★★★★☆

很有主見，對自己負責的工作很有把握，你提出的合理建議會得到大家一致贊同。

財運：★★★☆☆

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化進行的策略，一部份拿去儲蓄，一部份拿去繳帳單，一部份當零用錢！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00嫩芽綠

開運方位：東南方向

獅子座

革命尚未成功，同志仍須努力。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者因工作中的不如意而牽怒於另一半，這樣雖得到一時痛快卻也換來對方的疏遠；未做好準備就不要急著出手，今天可沒有發財的好運喔！嚴謹的工作態度會讓你嘗到備受他人關注的感覺。

愛情運：★☆☆☆☆

只許州官放火，不許百姓點燈，太鴨霸會使雙方陷入不愉快的窘境。

事業運：★★★☆☆

若能保持愉悅的心情，一切事務都會變得順利。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，腦袋瓜有打結的傾向，所以不適合在金錢上做出重大的決定，額外要注意有因小失大的可能性。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00大理石灰

開運方位：正北方向

處女座

愛情漲幅不錯。

整體運：★★★☆☆

單身男士異性緣很不錯，公司的公眾場合是你尋覓愛情的好處所；投資運平平，今天還是做些輔助性工作就好，不可冒險行動；理性思考今天顯得尤為重要，會遇到熱心過頭的合作者，對方雖是無心之施，對你卻會造成不小的損失。

愛情運：★★★★☆

你不經意的關心問候，另一半都能感動半天，這也讓你獲得更多的關心，彼此都感到幸福。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很急躁，心裡雖很想做好，卻耐心不足、急於求成，工作上看不到任何效果，會使得你壓力倍增。

財運：★★☆☆☆

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00鈦晶金

開運方位：正北方向

天秤座

容易因金錢煩惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！

事業運：★★★☆☆

偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。

財運：★★☆☆☆

頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00秋葵綠

開運方位：東北方向

天蠍座

偶爾懷舊，也是一種甜蜜。

整體運：★★★★☆

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會得到重溫；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能很大，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因大膽表白而邂逅一段別樣的戀情，曖昧關係因此而明朗化。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口多能有正面的答案。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00雪花銀

開運方位：東北方向

射手座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通，資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。

事業運：★★★★☆

積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00臘梅白

開運方位：西北方向

摩羯座

今天顯得感情用事。

整體運：★★☆☆☆

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

愛情運：★★★☆☆

已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。

事業運：★★☆☆☆

與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。

財運：★★☆☆☆

今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙，判斷錯誤造成居多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00臘梅白

開運方位：正北方向

水瓶座

可在周圍人的身上尋找機會。

整體運：★★★★★

今天在情場上頗為得意，單身者有機會結識到知書達理的異性，有伴侶者，與戀人約會易有驚喜發生；客服人員易因服務態度誠懇，獲得客戶好評；投資方面可進可退，可自己根據情況靈活操作。

愛情運：★★★★★

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00墨玉綠

開運方位：西北方向

雙魚座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望得到很好地發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者無心戀愛，很享受愜意、自由的單身生活；有伴侶者感情生活平順。

事業運：★★★★☆

觀察力增強，可多觀察、思考，涉足新的工作領域，會有不錯的成效。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

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