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每日星座運勢／處女桃花飛好運降臨 想法易受肯定

2019-07-08 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-07-8

牡羊座

貴人運很強。

整體運：★★★☆☆

與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗望，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰迴路轉的可能。

愛情運：★★☆☆☆

想表白？還是再忍耐一下吧，心急吃不了熱豆腐，水到自然渠成。

事業運：★★★☆☆

工作有效率，閒暇時間多，但你反而覺得空虛，不妨下班後約同事一起健身、娛樂，既能豐富生活還能增進感情。

財運：★★★★★

財運較旺盛，資金充足，倘若有投資計劃，不妨著手投資，會有一筆可觀的收入。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

金牛座

心情很好，做事比較積極。

整體運：★★★★☆

今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜頭腦就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽地展示下自己的特長，能博得不少喝彩聲。

愛情運：★★★★☆

單身者的感情生活豐富多采，與異性互動頻繁，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★★★

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人從中協助。

財運：★★★☆☆

財運普通，有餘錢不妨用來定存。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00羽絨白

開運方位：西北方向

雙子座

工作快樂，但是財運不樂觀。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人和異性朋友交往要把握尺寸，以免對方吃醋鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感覺工作能力的提高。財運較弱，股票被套機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

愛情運：★★★★☆

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方獨立一些才好喔！

事業運：★★★☆☆

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難得到圓滿實現。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在有大動作！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00辣椒紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，擴大它們的悲觀趨向。

財運：★★☆☆☆

金錢流失較快，少帶現金出門。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00大理石灰

開運方位：正西方向

獅子座

生活有起有伏，需靠自己維持平衡。

整體運：★★☆☆☆

對前一段感情仍有些難以忘卻，走不出前事的陰影，容易給人逃避的錯覺。求財有利與人合作，單獨投入不易獲得進帳。喜歡因工作忙碌而帶來的快感，以讓自己遠離空虛。

愛情運：★★☆☆☆

另一半對你特別的依賴，多分一些時間給對方，你的付出也會得到同等的回報喔！

事業運：★★☆☆☆

情緒較低落，無法靜下心來投入工作，今天的工作很重要，應學會調整和放鬆心情。

財運：★★★☆☆

財運不穩定，得財勞心又勞力。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00夕陽橙

開運方位：正西方向

處女座

桃花紛飛，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資信息。

愛情運：★★★★☆

想要談戀愛的企圖心很強，單身者加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

事業運：★★★★☆

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可是對於往後的發展會有正面的幫助，只要積極點，你的點子與想法容易受到肯定。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

天秤座

心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

整體運：★★★★☆

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，體會兩個人的美好。工作上可以關注一些新的項目、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助喔！對方別出心裁的花樣也能讓你受到感動。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情愈快樂，工作效率就愈高。

財運：★★★☆☆

今日出手大方，慷慨，所以呢荷包有錢也不容易留住。適合請客來做點人際關係。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00碧空藍

開運方位：正北方向

天蠍座

渴望受到人們的肯定。

整體運：★★★☆☆

戀人提出拜訪雙方父母的要求，讓你有種緊張但又覺得很塌實的感覺。工作中有些拖泥帶水，辦事效率降低，易受上司的責備。財運平順，多聽聽朋友關於投資方面的討論，易從中獲得有力的資訊。

愛情運：★★★★☆

能敞開胸懷與伴侶溝通，彼此信任，有話直說，兩人的步調很一致。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。

財運：★★★☆☆

在投資上，野心不小，但恐野心過大，受到環境衝擊時，難以收心哦！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00臘梅白

開運方位：正西方向

射手座

家人的理解和支持會讓你充滿力量。

整體運：★★☆☆☆

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他的足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉職的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運進入陰雨綿綿的狀態，特別容易哭泣的一天。

事業運：★★★☆☆

無論別人怎麼說，至少要表現出受教模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。

財運：★★☆☆☆

對於賺錢這檔事若非迫在眉睫恐略為鬆散。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00翡翠綠

開運方位：東北方向

摩羯座

情緒時好時壞。

整體運：★☆☆☆☆

情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。

愛情運：★☆☆☆☆

感情問題棘手的一天，用包容的心來解決疑難雜症，死鴨子嘴硬可是會自討苦吃的咧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，謹防衝動莽撞的態度，盡可能的讓自己獨處，否則容易心浮氣躁。

財運：★★☆☆☆

有貪小財的傾向，宜防因小失大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00古銅青

開運方位：正東方向

水瓶座

今天身體狀況不錯，宜運動。

整體運：★★★☆☆

感情生活較平淡，可抽時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機會的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

財運：★★★☆☆

多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00碧空藍

開運方位：西北方向

雙魚座

快樂要自己製造。

整體運：★★★★☆

有默契的情侶即使坐在沙發上聊白日夢也會感到溫馨浪漫，因為有對方在身邊相伴就已心滿意足；事業上前期的努力與付出，在今天有機會得到回報；財運方面維持現狀，不會有太大變化。

愛情運：★★★★☆

夫妻生活會出現一些小波瀾，但影響不大；單身者多參加聯誼活動，易有奇緣。

事業運：★★★★☆

工作上你會產生一種緊迫感，使得你能更積極主動的去工作。

財運：★★★☆☆

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00可可棕

開運方位：正北方向

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