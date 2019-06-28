7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花

2019-06-28 16:10 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

告別六月的雨，我們即將迎來七月的驕陽。在這個月份裡，無論是喜是悲，是甜是累，都將是當下獨一無二的印記。七月，你的好運會接踵而至嗎？現在就讓科技紫微網借助塔羅牌的力量，為大家提前預測你的運勢發展吧！

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牡羊座

塔羅牌：教皇

進入運勢平穩的月份。愛情的上行運勢稍強，感情甜蜜穩定，戀人間的信賴感也增加了。工作方面，認真負責的態度和努力都會得到回報。

7月事件預測：

1、在遊樂場邂逅一段不錯的愛情。

2、婚姻生活進展順利，有聊不完的話題。

3、工作熱情高漲，得到上司加薪的暗示。

4、對新推出的電子產品產生濃厚興趣。

5、從與同學的互動中感受到友誼的珍貴。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

金牛座

塔羅牌：星星

抽到這張牌，預示著你本月的戀情會與期待有落差。單身者有原地踏步的可能，已婚戀者易因為溝通問題而讓心情不佳。學會主動製造機會，不要過分追求完美，才能讓感情更順遂。

7月事件預測：

1、你幽默的言語引來異性的關注。

2、借錢給朋友，因而與另一半發生不愉快。

3、月初得到同事指點，發掘出高效率的工作方式。

4、下半月，短期投資獲得收益。

5、參加戶外活動，結識志同道合的朋友。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙子座

塔羅牌：世界

本月你的整體運勢很強，單身者戀愛訊號滿格，已婚戀者感受到甜蜜美滿的氛圍。事業將迎來旺盛期，好好把握月底，將會有大豐收。

7月事件預測：

1、戀愛機會多，不少異性主動示好。

2、溝通交流增多，與戀人的衝突得到化解。

3、工作效率和團隊參與度顯著提升。

4、月初會收到銀行方面傳來的好消息。

5、下半月，家長對你的學業會加強監督。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

塔羅牌：節制（逆位）

這張牌預示著你本月會有身心疲憊之感。戀人之間常為一些生活小事鬧得不愉快，工作方面也易出現原地踏步的情況。此時你需要重新調整步伐，多點往前衝的勇氣。

7月事件預測：

1、身邊的異性不是自己喜歡的類型。

2、因家庭瑣事而產生不愉快。

3、工作無明顯進展，毫無創新性可言。

4、因對金融市場的分析不完整，造成虧損。

5、精力不集中，睡眠品質不佳。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

塔羅牌：力量

這是一張充滿能量的牌。在愛情方面，它預示著單身者將迎來高水準的桃花，已婚戀者的感情也將幸福穩定。偏財運將會是本月的亮點，但工作上要嚴謹些，切不可大意行事。

7月事件預測：

1、另一半帶來令你大開眼界的消息。

2、大膽表白，得到對方的正面回應。

3、因工作時開小差而犯下離譜錯誤。

4、之前的小投資獲得翻倍收益。

5、常常想著不勞而獲，讓你變得懶散。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：戰車（逆位）

本月的運勢表現偏低，單身者面對心動的人不肯積極主動，止步於朋友的關係；工作學業方面有被催促的煩惱。除此之外還需要警惕健康，小心腸胃疾病來襲。

7月事件預測：

1、新來的同事成為你心動的對象。

2、對另一半產生不滿情緒，爭吵增加。

3、計劃案反覆不定，引來上司催促。

4、長期投資的產品，本月毫無收益。

5、學業上唸書動力不足，對自己放鬆了要求。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

天秤座

塔羅牌：女祭司

本月各方運勢還算不錯，感情甜蜜，夫妻恩愛，沒有讓小人見縫插針的機會；工作積極上進，讓你獲得了好評。理性購物是本月理財的重點項目。

7月事件預測：

1、與心儀之人共同看上一本書而結緣。

2、出外遊玩期間，體會到另一半的關心。

3、研討會上的積極表現，得到同事的讚許。

4、消費不夠理性，買了一些不必要的商品。

5、利用課餘時間學到書本以外的知識。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：隱士

隱士這張牌意在表示你本月的運勢趨向穩定。單身者的愛情呈現逐漸上揚的趨勢，已婚戀者的感情偶有驚喜。記住「禍從口出」的道理，以免徒增煩惱。

7月事件預測：

1、月中遇到頗有挑戰性的相親對象。

2、另一半與你分享投資方面的消息。

3、因一時不爽，惹到不該惹的人。

4、衝動購物，買到一些不滿意的商品。

5、精神不集中，功課進行起來較為費力。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

塔羅牌：惡魔

抽到這張牌你可得提高警惕了。單身者易因為求愛被拒，使心情變得低落；戀人間意見不合情況累積太多，使得感情亮紅燈。退一步才能體會到海闊天空的美哦！

7月事件預測：

1、向心儀的對象告白被拒絕。

2、因工作不順心，把戀人當作出氣筒。

3、與同事的閒聊為你帶來工作靈感。

4、月中股票追高被套牢。

5、參加知識競賽，發現自己與同學差距不小。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

摩羯座

塔羅牌：命運之輪

這張牌代表著在感情方面，雙方會出現一種姻緣天注定的感覺。也許是一見鍾情，也許是另一個新的段落開始；工作財運方面也會有意外的驚喜。另外，吃喝玩樂的開銷較大，要適當控制才行。

7月事件預測：

1、逛夜市、散步時，遇到對的人。

2、做事衝動的態度，令感情出現問題。

3、得貴人的幫助，提前簽訂合約。

4、因聚會訪友而讓日常開銷增多。

5、月底，記憶力和想像力的表現突出。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

塔羅牌：魔術師

本月你的運勢關鍵詞是溝通。單身者多與異性朋友溝通，會增加你的戀愛機會；已婚戀者多與伴侶溝通，能減少很多不必要的誤會。多與人溝通、分享，生活才能越走越順。

7月事件預測：

1、週末外出逛街時，會有緣分大駕光臨。

2、過於自我的態度會令伴侶略感不快。

3、工作狀態不穩，患得患失的情況時有發生。

4、因老闆格外嘉獎，獲得一筆豐厚的獎金。

5、觀看一部勵志電影，讓心態改變不少。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙魚座

塔羅牌：倒吊者

在這個月份裡，失落感和小麻煩會不斷衝擊你的內心。感情方面，易受到他人的干擾，唯有積極面對才能解決問題。工作上，計劃有實行的機會，但時不時卻會遇上小麻煩，讓人哭笑不得。

7月事件預測：

1、感情態度冷淡，對追求者的示好毫無興趣。

2、為了去哪裡約會、看什麼電影之類的小事發生爭執。

3、向上司提出的申請獲得批准。

4、懶惰情緒作祟，讓你錯失賺錢的機會。

5、暑假生活讓你體會到久違的輕鬆感。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

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