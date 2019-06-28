7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花
【文‧科技紫微網】
告別六月的雨，我們即將迎來七月的驕陽。在這個月份裡，無論是喜是悲，是甜是累，都將是當下獨一無二的印記。七月，你的好運會接踵而至嗎？現在就讓科技紫微網借助塔羅牌的力量，為大家提前預測你的運勢發展吧！
牡羊座
塔羅牌：教皇
進入運勢平穩的月份。愛情的上行運勢稍強，感情甜蜜穩定，戀人間的信賴感也增加了。工作方面，認真負責的態度和努力都會得到回報。
7月事件預測：
1、在遊樂場邂逅一段不錯的愛情。
2、婚姻生活進展順利，有聊不完的話題。
3、工作熱情高漲，得到上司加薪的暗示。
4、對新推出的電子產品產生濃厚興趣。
5、從與同學的互動中感受到友誼的珍貴。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
金牛座
塔羅牌：星星
抽到這張牌，預示著你本月的戀情會與期待有落差。單身者有原地踏步的可能，已婚戀者易因為溝通問題而讓心情不佳。學會主動製造機會，不要過分追求完美，才能讓感情更順遂。
7月事件預測：
1、你幽默的言語引來異性的關注。
2、借錢給朋友，因而與另一半發生不愉快。
3、月初得到同事指點，發掘出高效率的工作方式。
4、下半月，短期投資獲得收益。
5、參加戶外活動，結識志同道合的朋友。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
雙子座
塔羅牌：世界
本月你的整體運勢很強，單身者戀愛訊號滿格，已婚戀者感受到甜蜜美滿的氛圍。事業將迎來旺盛期，好好把握月底，將會有大豐收。
7月事件預測：
1、戀愛機會多，不少異性主動示好。
2、溝通交流增多，與戀人的衝突得到化解。
3、工作效率和團隊參與度顯著提升。
4、月初會收到銀行方面傳來的好消息。
5、下半月，家長對你的學業會加強監督。
幸運眷顧指數：★★★★★
戀愛甜蜜指數：★★★★★
生活快樂指數：★★★★★
錢包飽滿指數：★★★★☆
巨蟹座
塔羅牌：節制（逆位）
這張牌預示著你本月會有身心疲憊之感。戀人之間常為一些生活小事鬧得不愉快，工作方面也易出現原地踏步的情況。此時你需要重新調整步伐，多點往前衝的勇氣。
7月事件預測：
1、身邊的異性不是自己喜歡的類型。
2、因家庭瑣事而產生不愉快。
3、工作無明顯進展，毫無創新性可言。
4、因對金融市場的分析不完整，造成虧損。
5、精力不集中，睡眠品質不佳。
幸運眷顧指數：★★☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
獅子座
塔羅牌：力量
這是一張充滿能量的牌。在愛情方面，它預示著單身者將迎來高水準的桃花，已婚戀者的感情也將幸福穩定。偏財運將會是本月的亮點，但工作上要嚴謹些，切不可大意行事。
7月事件預測：
1、另一半帶來令你大開眼界的消息。
2、大膽表白，得到對方的正面回應。
3、因工作時開小差而犯下離譜錯誤。
4、之前的小投資獲得翻倍收益。
5、常常想著不勞而獲，讓你變得懶散。
幸運眷顧指數：★★★★☆
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
處女座
塔羅牌：戰車（逆位）
本月的運勢表現偏低，單身者面對心動的人不肯積極主動，止步於朋友的關係；工作學業方面有被催促的煩惱。除此之外還需要警惕健康，小心腸胃疾病來襲。
7月事件預測：
1、新來的同事成為你心動的對象。
2、對另一半產生不滿情緒，爭吵增加。
3、計劃案反覆不定，引來上司催促。
4、長期投資的產品，本月毫無收益。
5、學業上唸書動力不足，對自己放鬆了要求。
幸運眷顧指數：★☆☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★☆☆☆☆
錢包飽滿指數：★☆☆☆☆
天秤座
塔羅牌：女祭司
本月各方運勢還算不錯，感情甜蜜，夫妻恩愛，沒有讓小人見縫插針的機會；工作積極上進，讓你獲得了好評。理性購物是本月理財的重點項目。
7月事件預測：
1、與心儀之人共同看上一本書而結緣。
2、出外遊玩期間，體會到另一半的關心。
3、研討會上的積極表現，得到同事的讚許。
4、消費不夠理性，買了一些不必要的商品。
5、利用課餘時間學到書本以外的知識。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
天蠍座
塔羅牌：隱士
隱士這張牌意在表示你本月的運勢趨向穩定。單身者的愛情呈現逐漸上揚的趨勢，已婚戀者的感情偶有驚喜。記住「禍從口出」的道理，以免徒增煩惱。
7月事件預測：
1、月中遇到頗有挑戰性的相親對象。
2、另一半與你分享投資方面的消息。
3、因一時不爽，惹到不該惹的人。
4、衝動購物，買到一些不滿意的商品。
5、精神不集中，功課進行起來較為費力。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★★☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
射手座
塔羅牌：惡魔
抽到這張牌你可得提高警惕了。單身者易因為求愛被拒，使心情變得低落；戀人間意見不合情況累積太多，使得感情亮紅燈。退一步才能體會到海闊天空的美哦！
7月事件預測：
1、向心儀的對象告白被拒絕。
2、因工作不順心，把戀人當作出氣筒。
3、與同事的閒聊為你帶來工作靈感。
4、月中股票追高被套牢。
5、參加知識競賽，發現自己與同學差距不小。
幸運眷顧指數：★★☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆
生活快樂指數：★★☆☆☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
摩羯座
塔羅牌：命運之輪
這張牌代表著在感情方面，雙方會出現一種姻緣天注定的感覺。也許是一見鍾情，也許是另一個新的段落開始；工作財運方面也會有意外的驚喜。另外，吃喝玩樂的開銷較大，要適當控制才行。
7月事件預測：
1、逛夜市、散步時，遇到對的人。
2、做事衝動的態度，令感情出現問題。
3、得貴人的幫助，提前簽訂合約。
4、因聚會訪友而讓日常開銷增多。
5、月底，記憶力和想像力的表現突出。
幸運眷顧指數：★★★☆☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★★★☆
錢包飽滿指數：★★★☆☆
水瓶座
塔羅牌：魔術師
本月你的運勢關鍵詞是溝通。單身者多與異性朋友溝通，會增加你的戀愛機會；已婚戀者多與伴侶溝通，能減少很多不必要的誤會。多與人溝通、分享，生活才能越走越順。
7月事件預測：
1、週末外出逛街時，會有緣分大駕光臨。
2、過於自我的態度會令伴侶略感不快。
3、工作狀態不穩，患得患失的情況時有發生。
4、因老闆格外嘉獎，獲得一筆豐厚的獎金。
5、觀看一部勵志電影，讓心態改變不少。
幸運眷顧指數：★★★★☆
戀愛甜蜜指數：★★★☆☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★★★☆
雙魚座
塔羅牌：倒吊者
在這個月份裡，失落感和小麻煩會不斷衝擊你的內心。感情方面，易受到他人的干擾，唯有積極面對才能解決問題。工作上，計劃有實行的機會，但時不時卻會遇上小麻煩，讓人哭笑不得。
7月事件預測：
1、感情態度冷淡，對追求者的示好毫無興趣。
2、為了去哪裡約會、看什麼電影之類的小事發生爭執。
3、向上司提出的申請獲得批准。
4、懶惰情緒作祟，讓你錯失賺錢的機會。
5、暑假生活讓你體會到久違的輕鬆感。
幸運眷顧指數：★★☆☆☆
戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆
生活快樂指數：★★★☆☆
錢包飽滿指數：★★☆☆☆
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