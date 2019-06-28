7月生命靈數運勢分析：所有的可能 都在未知間

2019-06-28 14:13 聯合新聞網 文／巧巧老師



圖／unsplash 分享 facebook 引用四數的指引做為七月的開端：）

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所有的可能，都在未知間，

允許那些不可預期，因為你被保護得如此週全。

★生命靈數1

整體運勢：七月份對你而言，會有種狠狠被輾壓的感覺，在心情上是很難放開來的，但正因為如此，所以督促、警惕自己的內在聲音，也會比以往更容易被你聽見、正視、進而採取行動；對於靈數加總前的數字組合有「1」數者，在心理面的感受應該更加強烈。

因為週遭人們的混亂、翻臉逼得一號人不得不開始有點積極的作為「因為再也不能轉頭視而不見，不如就正面迎上吧！」

大概就是你這個月的心境寫照，所幸外在環境雖用「輾壓」這種強制的手段，不過若你不再逃避、勇於主動處理、面對，那麼這樣的壓力，後續將為你帶來的是無比的輕鬆感，再也不用為了掛心與恐懼的夜不成眠，也算好事一樁。

工作／學習狀況：在專業上也非輕鬆的氣氛，合理與不合理的指教、皆大量出現的這個週期裡，挑戰一號人對自己「是否真的如表現出來的那麼有信心」，或許這是比專業上更難的事，因為它化身嚴格、不友善的上司、業主、老師，來挑戰你是否敢為自己堅持的挺身而出，除了工作，這就更關乎更核心的問題了，你是否帶著靈魂、知道自己做的每個決定是為何？或只是依照慣例行事呢？

若是前者，那麼務必要堅持下去，並且不放棄明確的對你認為「給予壓力的那方」說清楚，將換來肯定、支持與專業上的巨大進展，成功，取得資源；若是後者，那麼想清楚自己到底想怎麼做、為何要這麼做、具體做出改變、甚至得先承認錯誤，方能轉逆為正，看到那些嚴厲的要求背後，所要教給你的重要經驗。

愛情：單身者將看到身邊的人大量放閃，這點肯定讓你感到不太好過，若因此就急急的想擺脫現況，為了跟上大家的腳步而找對象，或許不難，不過後續卻會讓你身陷某種「想逃又逃不掉」的困境裡，會是比單身更麻煩的，所以建議一號人們，若是察覺自己只是礙於壓力、礙於「別人有、我怎麼能沒有」的心情，那麼還是先緩緩吧！眼前雖有機會，卻還不到最好的時候，想好再行動，會比搶快聰明多了。

有伴侶者，在生活壓力下，一號人不自覺的緊繃、跟不習慣對對方求救示弱的慣性，將與另一半關係變得緊張跟嚴肅，當你察覺凝滯的空氣出現，就是在提醒你，該把自己正在思考的事，正在消化的情緒，讓對方有多一點參與的機會，便能避免雙方的感情轉淡，或缺乏溝通所帶來的衝突，多帶點覺察面對關係，而非老是「依循慣例」，會是這段時間讓感情穩定的最佳指南。

訊息指引：1.Base Chakra

重拾動物的本能，依循身體的直覺，創造與破壞，經常同在一個機會間，別擔心毀壞原有的，比起固守舊城，是時候該重建新的秩序與明天。

★生命靈數2

整體運勢：外在環境的動盪不安，具體可見的資源減少、金錢受限，眼前選擇項目皆弊大於利的本週期，對二號人來說，或許沒有想到，若一切都不看好，你也可以不必非做出決定不可，比起急就章，能按兵不動，會是更有智慧的做法。

在不利開拓財務的這個月份裡，能做的事是持續耕耘，若你確定手邊的事是正確的，那麼就堅持下去，除此之外，讓自己的身心放鬆，抱持著「只管把該做的事全都做到，不把眼前的短期現象當成結論」的心情，就可以安然的度過這段時間，將環境對你的干擾降至最低程度。

工作／學習狀況：在專業上有許多該刪去，但眼前仍被你留置的選擇，本週期最重要的工作，並非在「做什麼」，而是「不做什麼」，那些明知道多餘、但又一直佔著你排程的事，是時候丟掉了；對二號人來說，其實深知這些道理，只是要放掉原本手邊既有的（即便是壞的）選擇，鬆手、改變習慣，總是難事，不過若你眼看著這些事情繼續留置不被處理，那麼很快的，上司、業主或老師的壓力就會跟著找上你，開始一連串被審核跟挑剔、檢討的過程；雖然自己把這些錯誤的做法點出，也不免面臨這樣的問題，但投降輸一半，比起別人出手，自己動手所帶來的結果，總會讓事情的進展更好一點點。

愛情：單身者爛桃花依然朵朵開，如果你對尋覓新伴侶充滿了動力的話，可不是什麼好消息，建議二號人還是收斂起這股熱（焦）情（急），問問自己，讓你那麼焦慮的，是時間的壓力？還是跟別人不同、趕不上進度的問題？找出這些原因，你便能不要因此做錯決定，想清楚了再選擇是否出手，就能順利避開這些「明知不該選，但你很可能會選」的對象，離所謂的「正桃花」更近一點了。

有伴侶者在關係中備受考驗，這來自你經常過度單方面負擔對方的情緒，若你總習慣在對方把話說出口之前，就有很多「先幫對方想好」所做的「（你認為貼心的）行動」，那麼你會發現在這段時間，（你所感受到的）對方類似的要求，會比平日來得更多、更密集，終至壓垮你 ，讓你不得不說出、或做出違逆對方要求的事，爭執爆發有其原因，比起繼續過度負載他人情緒，順著說出自己想要的做法，雙方好好正視問題、討論 ，才是讓關係恢復真正和諧的唯一解，即便是爭吵，也別讓這個過程淪為白費，趁機將累積的舊有問題解決，才能讓日後也保有良好的關係互動。

訊息指引：10.Pleasure

面對巨大的翻轉，也總得淡然以對，

也別懷疑，再劇烈的困難與翻轉，

都只為帶你前往更安穩的明天。

★生命靈數3

整體運勢：在人際關係上，傳來許多與你認知、或是事實相差甚遠的消息，三號人在這個週期要面對的，是一連串的雞同鴨講，但所幸釐清這些錯誤邏輯，對你來說並非難事，只是需要一點耐心罷了；耐著性子，說好說滿、說完整，就能達到效果的溝通，就請三號人們多擔待著點。

這些看似無意義、甚至讓你不免抱怨著「我為什麼要免費教你」的說明，將為你的生活帶來一些實益，在處理的過程中，其實就有機會被許多腦袋仍舊清醒的人看見，你跟他們是一國的，進而得到世俗間所稱的「貴人」，如果你覺得你被埋沒了，悶了很久，需要被看見，那麼首先讓自己保持清醒的腦袋，把「你是誰」先做到，接著，你便能走往更好的那個方向。

工作／學習狀況：上述所提的人際、貴人、耐心的指導，當然會大量的出現在專業場合的應用上，在這個看似「不好」的月份，的確，麻煩你的人、事會大量的出現，堆在你眼前，讓人很難感到身心舒暢，不過這也是考驗你邏輯能力、工作除錯能力的最佳時機，所以是真的會被默默考核著的，無論這些所謂的「考核」，是否明著來，都建議三號人得盡力展現自己明快、擅於把話講得生動、收服人心的那面展現出來，將為你下半年的工作位置帶來調整的空間。

處理得當的狀況下，到了月中以後，便會發現運勢開始翻轉、正評開始出現，一切對得起良心的努力，都不會白費，但你得先問自己在前期是否已經盡力，或只是試圖敷衍、卸責、逃避；現世報來得快，七月下半的運勢，將與上半月的所做決定，有緊密的因果關係。

愛情：單身者在這段時間，若已經有明確目標、知道自己要什麼，或更重要的「不要什麼」，那麼這個週期找到新對象的機率是很高的，在這個「需要把話一再重述」的時期，你將找到一些能跟你站在同一邊，擁有相同思考模式的人，並且因為共同的想法、立場，雙方有許多的共鳴，所以機會很可能就在職場、學習場合，或你需要大量說話的地方；對這些跟你能站在同一立場的人們，再多點延伸、討論、一起吃吃飯，就能創造出絕佳機會。

有伴侶者，關係則有點緊張，得面對伴侶過度放大情緒、模糊問題焦點的情況，在關係中，務必保持冷靜，看看對方是否因為不安全感、面子問題、或是有跟同儕比較的問題，所以才丟出那麼多不合理的要求；比起直接回應或只是虛應，三號人若能讀懂他們為何要這麼做，那這也是你得拿出耐性「教」的人，只不過切莫用上對下的「教」，比起這說理，對方更需要你帶他慢慢「看見自己正在做什麼」，過程雖然會耗去不少時間，你也得承受許多對方的不理性，但這顯然是唯一能讓關係後續平穩發展的辦法，若你願意為這段關係多努力點，那麼就請多施力在這裡。

訊息指引：49.Divine Consciousness

只管理會，那心底唯一的的聲音，將過往受限的經驗，先擱在一邊，新的發現經常伴隨著顫抖的體驗，別害怕去經驗，那僅是與所愛交會的興奮，不是錯覺。

★生命靈數4

整體運勢：溝通有障礙、想像中順利的排程、完美無瑕的進展也不存在，一切都跟你想像的不太一樣，歡迎來到真實的人生。

事實上，對四號人來說，幾乎沒有比這更好的運勢了，正因為觸及了不完美那個部份，所以你離自己，也離真實更近了，當你與自己如此全然的坦誠相對，因恐懼所產生自我限制，也就同步消除；這個週期將帶四號人看見的，便是這些，因為害怕的都已經無可避免的發生了，就只好就豁出去了，原先不做的、躊躇的，都只是讓你在原地不動的藉口，它們從未為事件帶來什麼具體的進展或成果，在終於動起來之後，帶來的是比零分、不動、在原地，都要更好的事。

你將明白，障礙是為了帶來調整，而不是終結事件的終點，我想世上沒有一件事，能比這個更能讓人在夜裡睡得好了。

工作／學習狀況：在專業上也是如此，反覆溝通，反覆被修正、一直被駁回的意見，但每一次的修正，若你能丟開無謂的自尊，就會發現自己正在逐步的變得更好，在幾乎是被逼著把弱點全數展現出來的本週期，對你來說一點也不愉快，但在每次的不愉快之後，都讓人很離舒適更近一點點，這是真正的自信，你終於在錯誤嘗試間，認得自己是誰，而不是催眠跟期待弱點永不被看見，也不再需要過度努力，只為了保持一個虛幻的形象；在好壞都攤在陽光下的此時，你終於取得真正的團隊合作、信賴關係、不再獨自扛著重責大任，但仍被需要，將為手邊正在進行的研究、工作進展，帶來最大的加分。

愛情：單身者遇見的，將是指正你的對象，或應該說，能客觀、勇於指正你的對象，就是好對象，也是你應該多對他說話，取得更深入連結、甚至考慮發動交往攻勢的最佳對象，當你遇見他們，的確會很想找地洞逃走，不過如果你能堅持住的話，（跟你想的不一樣XD）真愛就在眼前了！

有伴侶者也是受到嚴格考核的週期，另一半的不滿、不理、勇敢的要說什麼就說什麼，跟過往的經驗、你預期的不同，絕對刺激的這個月份，就請好好聽聽對方的聲音，事實上，你也正期待對方發出這樣的聲（反）音（撲），同單身者的運勢，這是對方對你最大的善意，即便用的不是你想像的溫和劇情，但，單有和諧的劇情，向來不是好劇情，伴侶的嚴師面具下，是深切的愛與承諾。

訊息指引：2.Family

所有的可能，都在未知間，

允許那些不可預期，因為你被保護得如此週全。

★生命靈數5

整體運勢：收入頗豐，但各項生活排序都很失控的本週期裡，請五號人注意過勞的問題，並且家庭關係也呈現緊繃狀態，容易因為過多的雜務，讓你（或家人）失去耐性，導致戰火，得放掉不必要的堅持、硬攬上身的責任，原本不該你的份，都得比平常更堅定點，勇敢丟出去，才可能保住身體的健康，還有生活品質。

無論如何，寬鬆會比過頭的強制、逼迫自己來得好，也較能將賺到手的金錢、得到手的資源保留在身邊持續運用，而非瞎忙一陣，成了過路財神，就是有點令人遺憾的發展了。

工作／學習狀況：在專業上，本週期有一再被修改計畫、一再被修改細節的問題，這會讓你的時間安排大大的不如預期，五號人們需要的，除了工作計畫，更是臨時能調度的時間空檔，還有臨機應變的方案；別以為目前手邊的排序已經夠寬鬆，七月份的慌亂、急件，以及老闆、業主等臨時的變動，都不是現有的空檔可以消化的程度，若你尚未進入七月，那麼再調整行程是絕對必要的，這可以讓你確保原本預期的產量不受影響，如期交出工作或研究成果，若你已經在這片混亂中，那麼就只能發揮救火精神，稟持減法藝術，想辦法取捨，讓非做不可的先行，其他就暫且擱下吧！

愛情：單身者在這段期間行程滿滿，被日常生活、工作跟家庭關係、還有身體很需要休息空檔的疲倦感塞滿，新關係實在無法在此時塞進縫細裡，且讓我們期待之後吧！

有伴侶者則要注意自己時間的分配，別以為工作跟生活的忙亂，能夠讓你的另一半允許你壓縮雙方相處的時間，這也是這段時間雖忙，卻要你如實安排休息、安排空檔的主因，不然感情一旦疏於照料，後面則要花更多時間去救火，安撫對方情緒，另一半在此週期，對於突發、突然修改的行程，忍耐力低於一般時期，所以如果有已經排好的計畫，也別因為一時只考量個人角度而擅自更改，會是維持雙方和平最有效的做法。

訊息指引：27.Emotional Balance

愉悅的留白，讓萬物有成長的空間，自然的韻律有其運行的智慧，靜待自然的發展與滋長，來取代僵化的步驟細節。

★生命靈數6

整體運勢：比起憂心事件發展而做許多無用功，六號人們在這個週期裡，更應該專注的只做好份內該做的，至於多餘的部份、小聰明的部份、覺得自己投個機應該就可以翻轉的那些，則是多做多錯、能省則省，才可以真的讓生活的困難、困境降到最少的量。

在進帳、事件發展都很有限的這個月份裡，你得學習看清這些「你想要的」究竟是為何？如果你覺得需要賺更多的錢卻沒有，那麼你缺的或許不是錢，而是自由，如果你覺得，忍讓所維持的表面和平，就能換來真正的和平，那麼比起追求和平，你更需要的是真誠的發怒。

拋掉預設立場，才能順利刪掉無用的堅持，為生活帶來有餘裕的寬鬆感，而非只是不斷盲目的追趕。

工作／學習狀況：在專業上，也會出現很多「看起來可以輕鬆、大大獲利」（簡稱發大財）的選項，請六號人務必保持冷靜，並且如果可以，把這個念頭跟你的家人、伴侶討論，便能帶你快一點清醒，突破盲點；

如果你正被這些看似炫目卻不切實際的東西困住，那麼比起工作本身，可能得先問問自己，為何寧可繞過事情的真實面不看？是不是你正在逃避些什麼？或許就能幫你找到你專業上突破的點；

因為本週期會有些麻煩，你一直避開不想做的事，就橫在你的眼前，這些都已經無可避免，若你選擇了投機的方式，那麼勢必會很快的帶來麻煩，有時候甚至是立刻，或是24小時以內的事，既已無路可退，雖然恐懼，也務必正面迎戰，才是真正能帶來實益的決定。

愛情：單身者若只是用一種「我付出什麼，就『應該』要換到什麼」的心情來挑選對象，則會讓你吸引來跟你一樣的觀望者，雙方要的是一樣的東西，即便是適合的對象，關係也難以有進展，直到雙方有人願意先放掉「希望萬無一失」的念頭、當那個比起結果，更重視感受的人為止，當然別期待那會是對方，先想想自己吧！如果因為不想輸而不開始，那麼，你永遠都不會有贏的機會。

有伴侶者也會困在一種「先做到這樣，看看對方反應，我再決定...」的局面中，或許你不好觀察自己，那麼看看對方吧！你是不是發現對方總對你好像有所保留，無論在哪個階段的關係中，永遠覺得雙方卡卡的呢？

如果是，那麼該是你先調整自己的時候，若現有的關係讓你感到空虛，比起老是想著做什麼、就該得到相應的什麼，先問自己想表達、以及在意的是什麼，並且如實的說出口，會是比一再觀望、等待，更能為關係帶來進展的做法。

訊息指引：41.Intuition

比起理智的思考，你更需要信任身體的直覺，別把那些既定且有限的經驗視為唯一或珍貴，沒有任何一種珍貴，能貴得過你的親身體會。

★生命靈數7

整體運勢：蒙上霧霾的心情，將屏障七號人們的視線，讓你看不見事情真正的可為之處。

在財務、人際運勢皆看漲的本週期，請你務必要跨過這個本不須存在的帷幕，去看見生活的可為之處，這麼說或許有些抽象，那麼更具象點來說，就是你得讓身體動起來，去實際摸一摸、看一看、做一做那些你想像過的事情，讓一切按下啟動鍵，而非都只停留在空想的階段，一旦落入不斷的思考，生活將只被思考所帶來的恐懼填滿，最終機會滿天，但一個月過完了，你卻一樣也沒抓著，就太可惜了。

本月份有許多讓實質財務進帳的空間，但你得開口先去跟別人說「我可以」或是「我願意」，其實真的無須太多的琢磨，對方也會比以往更輕易的交付信任，懷疑從來不在別人的眼中，當你讓身體動起來，你會發現，讓你心情不佳的，永遠是你對自己的懷疑。

工作／學習狀況：在專業上有些夢幻機會出現了，一樣是那種想了很久，但是一直不敢伸手的機會，若你寧可困於「我覺得別人比我更好吧」的心情中，那麼這個週期，還真的會有人就比你先舉手、先毛遂自薦了，但別期待對方真的是那個比你好的人，實際上，你會看見對方的經驗、實際的戰力各方面，皆不如你，卻輕易爭取到這些機會，讓你憤憤不平；

不過放任這些機會流過的，到底是誰呢？你自己清楚的，如何行動，我想不會有任何人比你更懂，心境上的願意跨越，帶來實質的行動，然後你才看到你想改變的，想做到的，都離你很近很近。

愉悅、成就感，低落跟憤怒，在這個週期裡，七號人能自行決定眼前的風景。

愛情：單身者因為憂心自己不夠好，而錯失眼前的良機，現實生活中，若你能拋開「XXX因為XXX是不可能的」的排除條款，給自己多一點空間，那麼可以嘗試的範圍、對象選單則會大開，機會一直都在，只不過你幫自己預設了很多「不可以、不應該、不可能」，於是最終只剩那些你看都不想看的不可能，當然這是你必須先跨過去的點，先有行動，才能看見生活具體被改變。

有伴侶者在關係中的面具，這段時間有點戴不住了，如果你有的話，鐵定在六月就已經感到不太舒適，只是六月還能忍的，七月就要爆發啦！你害怕對方因為你想隱藏的弱點而不再喜歡你，但在這個週期裡，這件事還真容易被對方看見，比起繼續遮遮掩掩，大方一點丟出來，或許是為關係找到活路的機會，若沒有好好處理，很容易就因為，你太在意對方情緒的患得患失，而導致關係中的種種動盪，進而帶來關係生變。

把擔心的具體的說出口，讓對方也有參與的空間，永遠會比你自己緊抱著擔心來得好上百倍。

訊息指引：33.Sound

撥開那些看似毫無意義可言的，在找出秩序之前，

別急著定論、總結、貼上標籤，

誰說留白，就一定全都是白費？

★生命靈數8

整體運勢：在計畫永遠趕不上變化的本週期，最好的方式就是丟掉過多的盤算與計畫，既然答案無可掌控，那麼我們勢必得調整心態，比起你預想得到的，先問問你想付出些什麼、或是能夠給出些什麼吧？

然後去選那個你真的想做的，而不是先預期好你能得到的，只做適度的付出，若你仍堅守那個自己預設好的既有計畫，而不願調整讓自己喜歡的、真正抱有熱情的先行，那麼在這個週期勢必要讓你失望了，或許你不會看到金錢或是實益有所減損，但最多，再努力，也就你能預期的那些而已，再多沒有，而且最終可能得到的並非最大值，打個八九折是一定要的；反之，若你還能保留一點點靈活性，為自己想要的多做點，而非只將焦點放在「想要只賺不賠」上，反倒能看見這段時間中的其它可能性，貴人、額外的機會，就在你的一個念頭改變之間出現。

工作／學習狀況：在專業上容易被自己原本設定好的框架框住，說得太滿的話、太斬釘截鐵的拒絕，都會成為你的絆腳石，如果你還沒有進入七月，那麼在說話或承諾上，務必得為自己多留一點空間，若你已在七月裡，也千萬別忘記，面子並沒有想像中的值錢，比起堅首無謂的尊嚴，更能帶來人際、事業運轉順暢的，永遠是你的願意協調、除錯、改變，若你正困於進退兩難間，別忘了放軟身段，這個月有許多讓你感到為難的片刻，只要你願意退一點點，開口求援，都能夠轉逆為順，這也是讓工作更順利、合作關係變得良好的最佳解。

愛情：單身者若能停止觀望、一再比較的態度，實地的開始跟較有興趣的對象展開對話，就很有機會在這段時間順利擺脫單身，在這段時間也將有機會，先跟對方有多一點的互動，剩下的，就得看看八號人自己的行動到哪了，不過得先提醒的是，期待對方單方面有密集的表態，是不太可能發生的事，一拋一接、一進一退，你得先是那個投球的人，然後，一切才有往後發展的機會。

有伴侶者跟另一半的互動，在這個月份也是膠著的局面，雙方各有心事不說，希望能被對方猜中、理解，這幾乎是不可能的任務，就別期待它會自動發生在你們的相處間了，開不了口，就從傳訊息開始也無不可，如果你任由空白產生，那麼雙方關係間的留白將會越來越大，即便你認為所碰觸的話題不宜，可能帶來爭吵，但請相信，爭吵仍是一種對話的機會，會比冷淡疏遠，更能保持感情的存續。

訊息指引：11.Emotions

關於什麼是錯與對，別認為你都已經學會，保留對話框，給你想傾聽的那一邊；答案從來不只錯與對，我們仍在學。

★生命靈數9

整體運勢：這個週期將需要大量的腦力、情緒上的消耗，請九號人務必穩住自己的理性思考，畫清楚他人情緒與自身的界線，必要時，請明確將那些你不要的、讓你不適的丟出去，才好為自己保留住一方身心的淨土，顧好自己生活務實的層面；這個月份有太多人找你訴苦，會是讓九號人最感困擾的事情，若你不懂得拒絕，會發現生活有多數時間都在做這些無用的應對，真的想做的，反而被拖緩耽誤了，雖然不至於帶來什麼特別大的混亂，但失望跟無力感，卻是很難避免的，比起在外瞎逛、在網路上隨意掛著被抓到，多留一點時間給家人，或是保留獨處的時間，都是讓你生活能保持品質的好方式。

工作／學習狀況：記憶力衰退、細節總是模糊的這個時期，務必再三注意文書、發出的訊息、簽訂的合約合作是否正確，多數時候，這些錯誤或許可以在當下就被發現或修正，但這個月份卻容易以一種「發出去就不見蹤影、沒有下文」的方式呈現，如果你忘了持續追蹤它們，那麼發現的時候，很可能已經過了幾週、到月底了，當然進度也就會變成零；如果你手邊有需要在某時效內完成的工作，那麼就得自己更積極跟進，才不會造成無可挽回的悲劇。

另外也要避免去承接臨時救火的工作，那通常只會為你帶來麻煩，或許你會好心的想著「如果能幫到對方也不錯」，不過最大的問題是，最終你會發現對方根本也只是試試，或是根本一開始就搞錯處理方向，怎麼使力都是白費，與其錯誤嘗試，有時間多留給自己一些，才是你真的該做的事情。

愛情：單身者將遇到有點詭異的追求對象，在這段時間被發動主動攻勢，好像不是太好的消息，若察覺有異，即便沒有具體證據，也請你務必相信直覺，不要開啟太多對話的空間與機會，才不會引來奇怪的流言，已讀不回或不讀不回，是你能選擇最安全的方式，對陌生或行動突然特別多的對象，無論同性異性，採取一樣的原則，便能安然度過這個週期。

有伴侶者在關係中，可以考慮退隱一段時間，如果你覺得關係品質不如預期，而你已經盡最多的努力了，那麼比起做什麼，或許是留白，會來得更恰當一些，保留時間跟空間，給對方表現的機會，當你不再過度用力，你會發現關係反而更能朝你所期待的方向推進，適度的放下重擔、喘口氣，別擔心這樣的留白會讓關係生變，靜待發展吧！你會看見事情比想像中的發展更有趣。

訊息指引：4.Home

別看時間，別問什麼才是有意義的行動，先學會讓安適常駐心中，此後的每一刻都無需再填空，也不落空。

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