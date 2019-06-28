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小孟塔羅：想翻轉靠他們！測下半年誰是我的貴人？

2019-06-28 13:23聯合新聞網 文／小孟

圖／StockSnap
圖／StockSnap
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到底什麼是貴人呢？簡單來說，貴人就是對自己人生有幫助的人。有的貴人會像雪中送炭般，在你遇到困境時拉你一把；有的貴人則會鞭策你長大，在你混沌不明時，適時給你一記當頭棒喝。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年誰是我的貴人？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
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A：過去傷你的人。(寶劍六正位)

牌面上有二名男子坐在一艘船上，白衣男子在後方划漿。

A：過去傷你的人。(寶劍六正位)
A：過去傷你的人。(寶劍六正位)
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這張牌表示曾經對你造成傷害的人，會是你下半年的貴人。因為過去遇到的挑戰，其實是你未完成的課題，某人來到你的生命當中，其實是為了讓你看見這件事。也許你的心仍隱隱作痛，但當你再次碰到同樣的事，過往經驗已教會你，該用什麼樣的方式面對。

B：智者。(錢幣三正位)

牌面上有三名人士，他們各自拿著一塊積木。

B：智者。(錢幣三正位)
B：智者。(錢幣三正位)
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這張牌表示某個有智慧的人，例如：老師、長輩、專業人士等等，會是你下半年的貴人。你可能正在為某個難題所苦，也許不是最近發生的事，而是埋藏在內心已久的事，你想破了頭也沒有答案。這時不妨向他人請教，對的人所說的一番話，能讓混沌的頭腦瞬間清醒。

C：自己。(權杖二正位)

牌面上有一名男士，手上拿著一顆紫色圓球。

C：自己。(權杖二正位)
C：自己。(權杖二正位)
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這張牌表示正向積極的自己，會是你下半年的貴人。當你願意調整自己的動機與態度，這個能量便會向外流動，進而影響到你所接觸的人事物。例如：承認自己不夠好的同時，也要肯定自己的努力，你才會有持續的力量，能夠一步一腳印，往想要達成的目標邁進。

D：知恩圖報的人。(聖杯六正位)

牌面上有二名男士，他們合力托著一顆白色圓球。

D：知恩圖報的人。(聖杯六正位)
D：知恩圖報的人。(聖杯六正位)
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這張牌表示你曾經幫助過的人，會是你下半年的貴人。俗話說：「善有善報惡有惡報，不是不報只是時候未到。」或許你只是順水推舟，不覺得有什麼了不起，但樂於助人的這份善念，已經轉為你的福報。曾經受到你恩惠的人，會在你有需要的時候，伸出援手拉你一把。

E：歷劫重生的人。(寶劍十正位)

牌面上有一名男子躺在地上，背上插滿了十支寶劍。

D：知恩圖報的人。(聖杯六正位)
D：知恩圖報的人。(聖杯六正位)
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這張牌表示很有經驗的人，會是你下半年的貴人。這類人在履敗履戰、不屈不撓的過程中，了解到事情運作的法則。藉由分享他們的心得，期望大家不要跟他們走一樣的路。例如：將心路歷程集結成書的作家，按實際經驗拍成電影的導演，亦或是歷經滄桑的朋友等等。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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