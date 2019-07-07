每日星座運勢／牡羊財運全面升級中 朋友相聚交流

2019-07-07 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-07-7

牡羊座

財運全面升級中。

整體運：★★★★★

今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師佈置的部分完成，還會有心主動補充新知識。

愛情運：★★★★☆

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。

事業運：★★★★☆

與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。

財運：★★★★★

金錢運作頻繁的一天，金錢流通快速，對於有錢人的影響較大，有大手筆投資的跡象。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

金牛座

心情舒暢的一天，桃花紛飛。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。今天可密切關注市場動態，會發現不錯的投資信息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

戀人之間情到濃時包容性減弱，雙方容易因芝麻小事而傷神傷心；單身者易有美麗邂逅。

事業運：★★★★★

適合與人競爭，主動的提出意見，即便受到質疑也該有信心的去解釋清楚。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00檸檬綠

開運方位：東南方向

雙子座

感情纖細，易有新的感觸。

整體運：★★★★☆

今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。

愛情運：★★★★☆

溫柔體貼的一面容易突顯，笑容燦爛，情人節還不忘送上貼心的禮物，感情迅速升溫。

事業運：★★★★☆

好運相伴，容易有心想事成的喜悅，多與身邊的人分享你的快樂，你會更快樂！

財運：★★☆☆☆

過度冒險，沒有充分的分析，只會讓金錢大筆流失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

在壓力中成長。

整體運：★★★☆☆

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太嚴苛，應懂得將心比心，多站在對方的角度思考，彼此的關係會更和諧。

事業運：★★★☆☆

忙碌的一天，恨不得長出三頭六臂來。事情雖多，但很充實，如此去想你就會更快樂。

財運：★★☆☆☆

易發生省小錢花大錢的狀況，買東西莫貪小便宜。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

獅子座

切忌含糊其辭，以免發生誤解。

整體運：★★★★☆

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出行的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

愛情運：★★★☆☆

在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！

事業運：★★★★★

頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。

財運：★★★★☆

儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

處女座

心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

整體運：★★★★★

適合單身者向心儀的對象表白，對方易接受你的感情。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別的友好，不妨讓大家分享你的喜悅。財運亨通，喜歡買彩票的朋友有機會中獎，不可貪多才好哦！

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人與戀人約會不要太過頻繁，保持一點距離和神秘感，更能增進感情。

事業運：★★★★☆

研究心轉強，喜歡花心思去鑽研自己擅長的工作，你的專長會獲得很好的發揮機會。

財運：★★★★★

吉星、福星高照的日子，金錢上有錦上添花的機緣，得財不費力，多麼令人羨慕的運氣！還有小小的賭運唷。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00冷泉藍

開運方位：東南方向

天秤座

今天可是你的幸運日。

整體運：★★★★☆

有單身派對的人會遇到不錯的緣分，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

愛情運：★★★★☆

愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！

事業運：★★★★☆

有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。

財運：★★★★☆

多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

天蠍座

貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

整體運：★★★★☆

平日的付出，以及積累的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。

財運：★★★★☆

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00葡萄紫

開運方位：西北方向

射手座

今天運勢旺盛，各方面表現都很不錯。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。

事業運：★★★★★

精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。

財運：★★★★☆

適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00大理石灰

開運方位：正東方向

摩羯座

享受眼前的快樂。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

愛情運：★★★☆☆

相愛容易相處難，你必須試著讓自己的態度軟化些，這是有效溝通的基本條件。

事業運：★★★☆☆

玩樂心較重，難以集中精力投入到要處理的事務當中，小心因為粗心而導致頻頻出錯唷！

財運：★★★★☆

財運穩中有升，多半得益於貴人相助。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

水瓶座

開心、團圓的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。

愛情運：★★★★☆

過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！

事業運：★★★☆☆

情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。

財運：★★★☆☆

錢財會在你不經意時流失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00玳瑁棕

開運方位：正南方向

雙魚座

遇到事情和困難能得到有效的解決。

整體運：★★★★☆

戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強得不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結協作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。

愛情運：★★★☆☆

有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！

事業運：★★★★☆

幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！

財運：★★★★☆

財運暢通無阻，有利於金錢運作。有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00桐花白

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





