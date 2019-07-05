每日星座運勢／雙子運勢有貴人相助 想省錢別逛街

2019-07-05 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-5

牡羊座

異性吸引力強，桃花紛飛。

整體運：★★★★☆

感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作會很愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調可讓工作更順利。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人相處和諧，是你在主導著感情的發展，感情生活豐富多彩。你們對共同的未來充滿信心，已經有共築愛巢的念頭。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天，今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。

財運：★★★★☆

留意報紙中的廣告會獲得商機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00琉璃銀

開運方位：正東方向

金牛座

努力展現自我。

整體運：★★★☆☆

有人正注視著你的表現，有什麼才藝盡量搬出來吧，會為你的愛情加分哦；除了做好準備工作外，如果能活用電話、傳真，將會使你對外洽談成功的機率大增；積極發表自己的意見會讓你成為派對中的焦點。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，單身者可以想像浪漫的戀愛情景，以消除內心的孤獨與寂寞。

事業運：★★★☆☆

工作上因粗心大意而出錯的機率較高，別急著往前趕，放慢腳步，細心一些才好。

財運：★★☆☆☆

多閱讀與財務相關的書籍增強這方面的相關知識，不宜投機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00象牙白

開運方位：西南方向

雙子座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒掌控得不錯，對另一半多花點心思，雙方能相處得很愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將休閒一下尚可，切不可把得失看得太重，反而會使自己精神緊張。工作方面，今天宜商談，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子，今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣加以檢討一番。

事業運：★★★★☆

傾向於獨立作業，在能夠發揮天賦、創意的工作領域易有突破。

財運：★★★☆☆

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制消費欲，如果想省錢，今日就別逛街囉！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00湖水綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

蘊藏機會的一天。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務，急需加班等，不過，你多能隨機應變，完成出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，適合積極的推動，有機會來臨時宜勇於爭取，不要因為顧忌太多而錯失表現的良機喔！

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口不難找到金援者。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00咖啡棕

開運方位：西南方向

獅子座

情緒變化無常，判斷力下降。

整體運：★★☆☆☆

情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，險入誤區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也因此有所跌落。

愛情運：★★★☆☆

已婚者不必事事都為另一半想好，給對方一些主動權；單身者易在娛樂場所結識異性朋友。

事業運：★★☆☆☆

運勢低迷，做事應講究方法，一味蠻幹既不能提高效率，還會影響心情唷！

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，少出門較妥當，省得遇上破財的倒楣事。把錢存入銀行中，無論是繳貸款或是繳帳單都好。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00檸檬綠

開運方位：正北方向

處女座

走自己的路，讓別人去說吧。

整體運：★★★☆☆

今天的財運不錯，資金運轉困難時，易得朋友雪中送炭，解決燃眉之急。工作遇對手，但也因此激起你的鬥志，做出不錯的成績。多參加朋友間的小聚會，會在聚會中巧遇桃花哦。

愛情運：★★★☆☆

有機會接觸到條件不錯的對象，主動追求就有進一步發展的機會！

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

財運：★★★★☆

特別容易得到長輩的支援協助，尤其女性，額外還會得到異性的協助喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00象牙白

開運方位：正西方向

天秤座

運勢旺盛的一天。

整體運：★★★★☆

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡纏而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。只是不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝綠豆湯可讓你恢復神氣。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，能夠積極的投入工作，專心運作下頗能創造成就感。

財運：★★★★☆

好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。如果主動去撞去求，反而會把它嚇跑，它喜歡慾望不是太強烈的人。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00秋葵綠

開運方位：東北方向

天蠍座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

事業運：★★★☆☆

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

財運：★★☆☆☆

求財勞心費力，尤其任職者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00琥珀橙

開運方位：東南方向

射手座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

事業運：★★★☆☆

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

財運：★★★☆☆

財運不太好，大錢的損失大多在投機投資上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00香吉士黃

開運方位：西南方向

摩羯座

今天的溝通力顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎TA喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

財運：★★☆☆☆

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00玉髓紅

開運方位：正北方向

水瓶座

心情有點鬱悶，做事缺少耐性。

整體運：★☆☆☆☆

毛毛躁躁地做事，會致使錯誤連續發生，之前所做的努力也有可能化為泡影。小錯誤可不要忽視，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處，說錯話不要緊，但不可滿不在乎對方，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

是不是覺得對方特別黏，依賴性太強？仔細想想這都是你慣的，有些事讓他自己做主吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運背背的，原因居多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，有金錢方面的煩惱，遇到問題不易解決，今日不適宜接觸與錢相關的事物。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00葡萄紫

開運方位：東北方向

雙魚座

富足的時候，獻出你的愛心。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財渠道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會給你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易由感而發，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

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