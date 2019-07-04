每日星座運勢／摩羯替人著想有好運 運用創意生財

2019-07-04 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-4

牡羊座

惰性橫行期間讓學習者有些苦悶。

整體運：★★★☆☆

習上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。

愛情運：★☆☆☆☆

消極、負面、極端的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★★★☆

有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。

財運：★★★★☆

判斷準確，容易得財哦！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00萊姆黃

開運方位：正南方向

金牛座

心情愉悅感大大增強。

整體運：★★★★☆

愛情要來擋也擋不住，有種不想戀愛的感覺，但內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對持家的人幫助不小。工作量較大，但積極的態度讓你感覺充實。

愛情運：★★★★★

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合動腦型的工作，份內事情做完時，不妨事前規劃往後的進度。

財運：★★★★☆

多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

雙子座

準備不夠充分的話，在工作和商談上會處於不利地位。

整體運：★★☆☆☆

尤其是商談的對象會鑽空子提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都般出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

愛情運：★★★☆☆

單身者身邊時常圍繞著異性，但多為吃喝玩樂的夥伴，想戀愛還應擦亮眼睛。

事業運：★★☆☆☆

按步就班地工作，還需要多動腦，改進工作方法會有更多的收穫。

財運：★★☆☆☆

錢都花在享受上，對外人斤斤計較！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00檸檬綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！

事業運：★★☆☆☆

不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。

財運：★★★★☆

隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00雪花銀

開運方位：東南方向

獅子座

今天有點受窩囊氣。

整體運：★★★☆☆

剛入職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母念的煩惱，一個人呆著時反而覺得一身輕鬆。

愛情運：★★★★☆

單身者有意外邂逅良緣的機運；已婚者感情融洽，有機會一起旅遊。

事業運：★★☆☆☆

頗具冒險精神，很有幹勁，但運勢不佳，執行計劃還應多聽聽前輩意見。

財運：★★★☆☆

太依賴直覺行事，欠缺客觀訊息會導致財物損失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00芒果黃

開運方位：西北方向

處女座

工作愉快的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習能動性強，會有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

心情鬱悶，怎麼辦，有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

事業運：★★★★☆

有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。

財運：★★★☆☆

應理性消費，別隨意揮霍。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

天秤座

自卑感其實來源於自我的放任。

整體運：★★☆☆☆

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收穫有些差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

愛情運：★★☆☆☆

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！

事業運：★★★☆☆

諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。

財運：★★☆☆☆

最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡殺，麻煩就大條囉。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00琉璃銀

開運方位：正南方向

天蠍座

思維活躍，易有好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天在待人處事時思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助喔！對方別出心裁的花樣也能讓你受到感動。

事業運：★★★★☆

事業運小佳，忙碌了點，收穫上偏向名聲方面的問題，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★☆☆

今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

射手座

健康運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。

愛情運：★☆☆☆☆

克制自己不穩定的脾氣，意氣之爭只會愈搞愈僵。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼。

財運：★★☆☆☆

在花費上要小心，別超支了。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00硃砂紅

開運方位：正西方向

摩羯座

替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

對人熱情，因幫助身邊的人而有突降好運的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上敢於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，收效不錯。

愛情運：★★★★☆

表現幽默，體貼，細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。

事業運：★★★★☆

考試或工作是否能順利，會要看你調節心態的應變能力。

財運：★★★★★

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有財利。有小小的賭運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00夕陽橙

開運方位：東北方向

水瓶座

愛情甜蜜，容易獲得理解。

整體運：★★★★☆

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過，回到家中另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新找到平衡。財運不錯，業務工作者因積極拓展而有機會獲得額外收入。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互瞭解的異性朋友發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事偏向同事間有良性的互動，壞事偏向自己提不起勁！

財運：★★★☆☆

向朋友請教請教吧，他們會是你的指路明燈。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00咖啡棕

開運方位：正西方向

雙魚座

車到山前必有路，自信開闢成功之路。

整體運：★★☆☆☆

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；斂財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前必自有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

事業運：★★★☆☆

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

財運：★★☆☆☆

開銷較大，注意節制。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

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