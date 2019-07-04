每日星座運勢／摩羯替人著想有好運 運用創意生財
2019-07-4
牡羊座
惰性橫行期間讓學習者有些苦悶。
整體運：★★★☆☆
習上有些懶惰，缺少動力，要及時調整心態以提高學習效率；單身者愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人能抓住商業契機，萌生新創意，使事業踏上一個新台階。
愛情運：★☆☆☆☆
消極、負面、極端的態度會讓感情蒙上一層陰影。
事業運：★★★★☆
有不錯的表現機會，想問題若能跳脫固定思維，換個新角度思考會有更大進步。
財運：★★★★☆
判斷準確，容易得財哦！
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00萊姆黃
開運方位：正南方向
金牛座
心情愉悅感大大增強。
整體運：★★★★☆
愛情要來擋也擋不住，有種不想戀愛的感覺，但內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對持家的人幫助不小。工作量較大，但積極的態度讓你感覺充實。
愛情運：★★★★★
單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動的參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合動腦型的工作，份內事情做完時，不妨事前規劃往後的進度。
財運：★★★★☆
多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-23:00芙蓉晶粉
開運方位：正東方向
雙子座
準備不夠充分的話，在工作和商談上會處於不利地位。
整體運：★★☆☆☆
尤其是商談的對象會鑽空子提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都般出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。
愛情運：★★★☆☆
單身者身邊時常圍繞著異性，但多為吃喝玩樂的夥伴，想戀愛還應擦亮眼睛。
事業運：★★☆☆☆
按步就班地工作，還需要多動腦，改進工作方法會有更多的收穫。
財運：★★☆☆☆
錢都花在享受上，對外人斤斤計較！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：04:00-06:00檸檬綠
開運方位：東北方向
巨蟹座
健康狀態欠佳。
整體運：★★★☆☆
玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。
愛情運：★★★☆☆
你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！
事業運：★★☆☆☆
不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。
財運：★★★★☆
隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-10:00雪花銀
開運方位：東南方向
獅子座
今天有點受窩囊氣。
整體運：★★★☆☆
剛入職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母念的煩惱，一個人呆著時反而覺得一身輕鬆。
愛情運：★★★★☆
單身者有意外邂逅良緣的機運；已婚者感情融洽，有機會一起旅遊。
事業運：★★☆☆☆
頗具冒險精神，很有幹勁，但運勢不佳，執行計劃還應多聽聽前輩意見。
財運：★★★☆☆
太依賴直覺行事，欠缺客觀訊息會導致財物損失。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：18:00-20:00芒果黃
開運方位：西北方向
處女座
工作愉快的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習能動性強，會有所突破。
愛情運：★★☆☆☆
心情鬱悶，怎麼辦，有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！
事業運：★★★★☆
有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。
財運：★★★☆☆
應理性消費，別隨意揮霍。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-15:00嫩芽綠
開運方位：東北方向
天秤座
自卑感其實來源於自我的放任。
整體運：★★☆☆☆
與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收穫有些差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！
愛情運：★★☆☆☆
對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！
事業運：★★★☆☆
諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。
財運：★★☆☆☆
最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡殺，麻煩就大條囉。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-14:00琉璃銀
開運方位：正南方向
天蠍座
思維活躍，易有好運降臨。
整體運：★★★★☆
今天在待人處事時思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。
愛情運：★★★★☆
戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助喔！對方別出心裁的花樣也能讓你受到感動。
事業運：★★★★☆
事業運小佳，忙碌了點，收穫上偏向名聲方面的問題，例如：工作績效受到肯定。
財運：★★★☆☆
今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：20:00-22:00蕃茄紅
開運方位：正東方向
射手座
健康運不佳。
整體運：★☆☆☆☆
想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。
愛情運：★☆☆☆☆
克制自己不穩定的脾氣，意氣之爭只會愈搞愈僵。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼。
財運：★★☆☆☆
在花費上要小心，別超支了。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00硃砂紅
開運方位：正西方向
摩羯座
替人著想，肯犧牲奉獻，易有好運降臨。
整體運：★★★★★
對人熱情，因幫助身邊的人而有突降好運的機緣。單身者對柔弱、謙和的人頗有好感，易產生憐惜之情，可望加入愛情長跑的行列。工作上敢於運用新方法，也頗能聽取旁人的意見，收效不錯。
愛情運：★★★★☆
表現幽默，體貼，細心的一面，可以讓你整天備受疼愛。
事業運：★★★★☆
考試或工作是否能順利，會要看你調節心態的應變能力。
財運：★★★★★
運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有財利。有小小的賭運。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：15:00-16:00夕陽橙
開運方位：東北方向
水瓶座
愛情甜蜜，容易獲得理解。
整體運：★★★★☆
今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過，回到家中另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新找到平衡。財運不錯，業務工作者因積極拓展而有機會獲得額外收入。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互瞭解的異性朋友發展一段戀情。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有好有壞，好事偏向同事間有良性的互動，壞事偏向自己提不起勁！
財運：★★★☆☆
向朋友請教請教吧，他們會是你的指路明燈。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-23:00咖啡棕
開運方位：正西方向
雙魚座
車到山前必有路，自信開闢成功之路。
整體運：★★☆☆☆
戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；斂財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前必自有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。
愛情運：★★☆☆☆
單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！
事業運：★★★☆☆
需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。
財運：★★☆☆☆
開銷較大，注意節制。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：18:00-20:00珊瑚橙
開運方位：東北方向
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