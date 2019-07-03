每日星座運勢／水瓶魅力散發得青睞 財運佳收入增

2019-07-03 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-3

牡羊座

感受到阻力，有點力不從心。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運普通，對另一半的態度不要太強硬，那只會引起對方的不滿情緒。

事業運：★★☆☆☆

顯得敏感，對小小失誤都會後悔不已。過去的事就別再多想，否則只會阻礙你前進的步伐。

財運：★★★☆☆

奇怪，就是存不了錢。今天扮演散財童子。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00脆梅青

開運方位：西北方向

金牛座

今天你顯得特別節儉。

整體運：★★★☆☆

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財政並無影響，還能給對方留下好印象，還有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

頗為平淡，工作上沒有太大的變化，空閒時不妨多與同事聯絡感情，建立良好的人際關係網。

財運：★★★★☆

採取速戰速決的投資戰略容易進財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00碧空藍

開運方位：西北方向

雙子座

順其自然反而能強化運勢。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然便好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易得到另一半的支持與理解，讓你感動；單身者桃花較弱，想戀愛需等待時機。

事業運：★★★☆☆

做事比較急躁，遇到突發事件很容易失去理智，心慌意亂往往會讓你把簡單的事情複雜化。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

多份警惕心。

整體運：★☆☆☆☆

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順當當。

愛情運：★☆☆☆☆

注意點，一不小心就會擦槍走火了，對方是挺容易動怒生氣的，自個兒小心點！

事業運：★★★☆☆

爭強好勝的一面突顯，若將這樣的心理轉化為賭氣行為，那麼只會扭曲你的競爭觀念，使你遭受挫折。

財運：★☆☆☆☆

財運背背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更是要謹慎喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

獅子座

工作再忙也不能冷落了對方。

整體運：★★★★☆

今天的工作進度過於緩慢，心裡有點著急，但幸好會獲得同事的理解，並得到他們的幫助；已婚者會因為工作忙而冷落對方，多給對方以關懷，事業愛情也會兩不誤；財運不順，出門當心，最好不要隨身攜帶貴重物品。

愛情運：★★★★☆

單身者桃花在外，多向外活動，接觸不同類型的人，會有不錯的姻緣際遇。

事業運：★★★☆☆

會得到同事的大力支持，這也是因為你平時毫不吝嗇的付出所得的回報。

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00鈦晶金

開運方位：正北方向

處女座

盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

整體運：★★☆☆☆

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

愛情運：★★☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★★★☆☆

沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。

財運：★★☆☆☆

理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00香吉士黃

開運方位：正西方向

天秤座

心中有目標，積極向前。

整體運：★★★★☆

工作積極性頗高，主動找事做，對同事也特別熱情，工作氛圍和諧，雖然忙碌，但收穫到快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入一段戀情。財運一般，不宜投機。

愛情運：★★★★☆

今日你對自己的魅力非常有信心，也非常瞭解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣分隨時都可能降臨。

事業運：★★★★☆

易得領導器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在細節方面卻很難拿定主意，關鍵時刻需拿出你的魄力才好。

財運：★★★☆☆

花錢的企圖心有點強，有閒錢時就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00蘭花紫

開運方位：正南方向

天蠍座

不積跬步，無以至千里。

整體運：★★★☆☆

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，有點疑心病呢，不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。

財運：★★★★★

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

射手座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族科考運佳，能在考試中取得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇關心者。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯認錯，不宜與人爭長道短。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送小禮來表達你的關心與善意！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00鉑金灰

開運方位：東北方向

摩羯座

有機會獲得好運之星的眷顧。

整體運：★★★☆☆

單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作性工作的人不妨暫時把工作放一邊，出去走走會得到想要的靈感。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，自己忙碌就算了，不要把同事一併拖下水，提醒自己嚴以律己，寬以待人。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00寶石藍

開運方位：西北方向

水瓶座

心情開朗，「春風」吹拂著你的臉龐。

整體運：★★★★★

今天活力四射，個人魅力無形中散發，得到不少異性的青睞，約會外出的機會增多。今天做事不拖泥帶水，工作進度能超額完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，你的收入今天有明顯增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯唷！腦筋特別靈光，辦事效率挺不錯的，很快就能把手邊工作處理完囉！有機會發表高見時，你的意見容易得到眾人的認同喔！

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

雙魚座

平平順順的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各銜接部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

事業運：★★★☆☆

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

財運：★★★☆☆

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00淺海藍

開運方位：正北方向

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