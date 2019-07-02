每日星座運勢／天蠍春風滿面享疼愛 事業冷靜應對

2019-07-02 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-2

牡羊座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

單身者對愛情要求較高，雖然有許多異性主動表示好感，但很難讓你看對眼。

事業運：★★☆☆☆

準備實行計劃時，會有突如其來的變化讓你不知所措。與其慌亂，不如靜觀其變。

財運：★★☆☆☆

財運弱，所以呢，不要負債就對了。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00冷泉藍

開運方位：正北方向

金牛座

享受眼前的快樂。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

愛情運：★★★☆☆

有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事，找不到方向時不妨請教主管。

財運：★★★★☆

財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的變化來調整自己的應對措施。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00和闐玉白

開運方位：西北方向

雙子座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是選擇，你選擇快樂你便會快樂。新潮MM今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇工作機緣。

愛情運：★★☆☆☆

凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。

事業運：★★★★☆

與人互動頻繁，易在職場中結識新朋友，並有機會成為你工作上的合作夥伴，應該多把握住機會。

財運：★★★☆☆

容易被煽動，容易導致財務狀況波動不穩定。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00芥末黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少就職的機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇迷糊了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會很多，想要有戀愛的感覺呢就必須自己主動掌握機會了。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易神遊，不太容易專心一意呢，要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合投資，若能與人合作更容易有豐厚的回報。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00玉米黃

開運方位：正北方向

獅子座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★★☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，但硬拚卻難得成功。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

事業運：★★★☆☆

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

財運：★★☆☆☆

容易有金錢損失的一天，不要亂買東西，免得買到瑕疵品。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

處女座

工作表現機會多，做事游刃有餘。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付賬時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

愛情運：★★★☆☆

已婚者很容易在無意中惹對方生氣，多忍讓可平息爭吵，爭辯只會火上加油。

事業運：★★★★☆

會有一些突如其來的變化，讓你有點難以接受，不過，冷靜下來後就能很快解決。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00鈦晶金

開運方位：東南方向

天秤座

與人合作會產生分歧。

整體運：★★☆☆☆

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，轉移對感情的注意力，否則愈關心愈容易搞砸喔！

事業運：★★★☆☆

在事業上稍有一點成就便會很容易驕傲，小心這樣會退步喔。

財運：★★☆☆☆

身上別帶太多現金，小心破財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00芥末黃

開運方位：東南方向

天蠍座

春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

整體運：★★★★★

對方的一舉一動都是為你而來，有種倍受愛護的滿足感，不要太得意，若想牢牢抓住對方，還得懂如何珍惜他的付出。沒有金錢上的煩惱，有足夠花的餘錢，偶爾拿點給家人，也算盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，只要冷靜的應對，相信難不倒你的。

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極的運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

射手座

情緒比較亢奮，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，注意多與異性交流，培養自己的自信心,有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果掌控太緊會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

財運：★★★★☆

投資和積蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活的安全感。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

摩羯座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地工作吧！

愛情運：★★★★☆

異情緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

事業運：★★★☆☆

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到局限，工作進展較緩慢。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別大派，小財不去、大財不來！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00杜鵑粉

開運方位：西北方向

水瓶座

積極一點，機會就多一點。

整體運：★★☆☆☆

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

財運：★★☆☆☆

外出時身邊的陌生人，提防小偷。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

雙魚座

今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天和對方相處表面不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人布下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡闖瞎闖，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

財運：★★☆☆☆

過度的煩躁焦慮恐使財神遠離，貧神附身！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00深茄紫

開運方位：西北方向

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