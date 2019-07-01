每日星座運勢／巨蟹易吸引異性目光 事業運貴人助
2019-07-1
牡羊座
身邊的同事是你的貴人。
整體運：★★★☆☆
工作上遇到困惑，會得到同事的助力。愛好美食者，不妨邀上幾個同事一起去吃飯，順便聊聊工作，促進交流也能提升友誼。談話中還有機會獲得許多有價值的投資信息，不可錯過。
愛情運：★★★★☆
愛情運勢良好，適合約會，聊聊彼此的想法；單身者參加聯誼活動戀愛機會多。
事業運：★★☆☆☆
壓力太大，要學會自我放鬆，先制定短期計劃，才能達到預想目標。
財運：★★★☆☆
財務最好交給貼心人保管！
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-21:00祖母綠
開運方位：正西方向
金牛座
適合遠離人群。
整體運：★★☆☆☆
今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。
愛情運：★★☆☆☆
有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯繫，也極富浪漫情調！
事業運：★★★☆☆
看似風平浪靜，但難題仍不可避免。與其帶著急躁情緒解決，不如暫時將煩惱放下，待心情平靜再重新面對。
財運：★★★☆☆
理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：08:00-09:00碧空藍
開運方位：正北方向
雙子座
任務較重，但也別因此而忽略了感情。
整體運：★★☆☆☆
約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。
愛情運：★★☆☆☆
感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！
事業運：★★★☆☆
承壓力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準好方向，做事稍微細心，就能順利過關。
財運：★★☆☆☆
判斷錯誤讓你損失不輕。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-21:00遠洋藍
開運方位：東北方向
巨蟹座
異性緣相當好的一天。
整體運：★★★★★
工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀的異性發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的相信消息，應結合技術才能保證投資的精準性。
愛情運：★★★★★
桃花運強強滾的日子，今天的你特別容易引來異性的目光，是個光芒四射的日子唷！
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官上司，有難題時找上司就對囉！而且表現得宜容易贏得好的口碑。
財運：★★★★☆
財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就能找到援助者。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-22:00香檳金
開運方位：正北方向
獅子座
情緒波動較大，易受他人意見困擾。
整體運：★★☆☆☆
今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。
愛情運：★★☆☆☆
桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。
事業運：★★★☆☆
適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！
財運：★★☆☆☆
明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：04:00-06:00水晶紫
開運方位：東南方向
處女座
適合與人互動的一天。
整體運：★★★☆☆
今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得跟多的支持率。
愛情運：★★★☆☆
夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。
事業運：★★☆☆☆
工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。
財運：★★★☆☆
機會隱藏在變化中，別害怕改變。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-08:00深茄紫
開運方位：東南方向
天秤座
學會控制情緒是關鍵。
整體運：★★★☆☆
愛情來得快去得也快，勉強來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。
愛情運：★★☆☆☆
渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。
事業運：★★★★☆
行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。
財運：★★★☆☆
凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-15:00可可棕
開運方位：正北方向
天蠍座
晚上出去散散步，可以調整一下心緒。
整體運：★★★★☆
今日你的桃花運非常不錯，個人魅力會有不錯的展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利的完成。
愛情運：★★★★★
感情生活多元化的一天，能夠深切的感受對方熱情的攻勢。
事業運：★★★★☆
正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。
財運：★★★☆☆
財運上進展不大，最好保守理財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-14:00冷泉藍
開運方位：正西方向
射手座
機會靠自己創造。
整體運：★★★☆☆
工作中有發揮領導力的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都得到擴展。
愛情運：★★★★☆
單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。
財運：★★★☆☆
對金錢的敏銳度偏弱，不宜大投資。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-14:00苔蘚綠
開運方位：正西方向
摩羯座
事業運極佳。
整體運：★★★★☆
高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過尤而不及；為官者工作中頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且收效較快。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，戀愛中人在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！
事業運：★★★★★
今日事業運真不錯，特別適合做策略擬定的工作。
財運：★★★☆☆
偏財不會聽從任何人的命令，它與人的付出也不會成正比。而你今天對它的希望比一般人都大一些，失望也將會多一些喲！
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-09:00咖啡棕
開運方位：正東方向
水瓶座
別自己難為自己哦！
整體運：★☆☆☆☆
太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停斂財腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。
愛情運：★★☆☆☆
單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。
財運：★☆☆☆☆
金錢問題多多，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00蘭花紫
開運方位：正北方向
雙魚座
能量的蓄積要靠休息。
整體運：★★★★☆
今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午間做好休息對工作極有幫助。
愛情運：★★★★☆
愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合扮演配合聽話的角色，依規行事較妥當，不妨趁著午間休息去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！
財運：★★★★☆
適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得需要費點腦力與心力。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：23:00-24:00檸檬綠
開運方位：正東方向
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