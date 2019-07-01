每日星座運勢／巨蟹易吸引異性目光 事業運貴人助

2019-07-01 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-1

牡羊座

身邊的同事是你的貴人。

整體運：★★★☆☆

工作上遇到困惑，會得到同事的助力。愛好美食者，不妨邀上幾個同事一起去吃飯，順便聊聊工作，促進交流也能提升友誼。談話中還有機會獲得許多有價值的投資信息，不可錯過。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢良好，適合約會，聊聊彼此的想法；單身者參加聯誼活動戀愛機會多。

事業運：★★☆☆☆

壓力太大，要學會自我放鬆，先制定短期計劃，才能達到預想目標。

財運：★★★☆☆

財務最好交給貼心人保管！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00祖母綠

開運方位：正西方向

金牛座

適合遠離人群。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯繫，也極富浪漫情調！

事業運：★★★☆☆

看似風平浪靜，但難題仍不可避免。與其帶著急躁情緒解決，不如暫時將煩惱放下，待心情平靜再重新面對。

財運：★★★☆☆

理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00碧空藍

開運方位：正北方向

雙子座

任務較重，但也別因此而忽略了感情。

整體運：★★☆☆☆

約會遲到，和戀人鬧得不歡而散的機率高。別輕易答應另一半的要求，開始就委婉拒絕表示歉意，比答應了做不到更能得到對方的諒解。理性消費、審慎評估，可以讓你更好地把握商機。

愛情運：★★☆☆☆

感情易出現問題，應盡快安排時間與伴侶溝通，賭氣外出尋歡只會給你帶來無盡的煩惱！

事業運：★★★☆☆

承壓力轉弱，任務稍有加重就會感覺難以應付。其實只要認準好方向，做事稍微細心，就能順利過關。

財運：★★☆☆☆

判斷錯誤讓你損失不輕。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00遠洋藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

異性緣相當好的一天。

整體運：★★★★★

工作上容易得到異性的幫助，如期完成任務。單身者有機會收到暗戀的異性發來的表白郵件，好好把握「丘比特之箭」吧！投資方面不可一味的相信消息，應結合技術才能保證投資的精準性。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的日子，今天的你特別容易引來異性的目光，是個光芒四射的日子唷！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官上司，有難題時找上司就對囉！而且表現得宜容易贏得好的口碑。

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就能找到援助者。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00香檳金

開運方位：正北方向

獅子座

情緒波動較大，易受他人意見困擾。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

愛情運：★★☆☆☆

桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。

事業運：★★★☆☆

適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！

財運：★★☆☆☆

明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00水晶紫

開運方位：東南方向

處女座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得跟多的支持率。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。

事業運：★★☆☆☆

工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。

財運：★★★☆☆

機會隱藏在變化中，別害怕改變。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00深茄紫

開運方位：東南方向

天秤座

學會控制情緒是關鍵。

整體運：★★★☆☆

愛情來得快去得也快，勉強來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★★☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00可可棕

開運方位：正北方向

天蠍座

晚上出去散散步，可以調整一下心緒。

整體運：★★★★☆

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力會有不錯的展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利的完成。

愛情運：★★★★★

感情生活多元化的一天，能夠深切的感受對方熱情的攻勢。

事業運：★★★★☆

正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。

財運：★★★☆☆

財運上進展不大，最好保守理財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00冷泉藍

開運方位：正西方向

射手座

機會靠自己創造。

整體運：★★★☆☆

工作中有發揮領導力的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都得到擴展。

愛情運：★★★★☆

單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。

財運：★★★☆☆

對金錢的敏銳度偏弱，不宜大投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

摩羯座

事業運極佳。

整體運：★★★★☆

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過尤而不及；為官者工作中頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且收效較快。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！

事業運：★★★★★

今日事業運真不錯，特別適合做策略擬定的工作。

財運：★★★☆☆

偏財不會聽從任何人的命令，它與人的付出也不會成正比。而你今天對它的希望比一般人都大一些，失望也將會多一些喲！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00咖啡棕

開運方位：正東方向

水瓶座

別自己難為自己哦！

整體運：★☆☆☆☆

太過熱心，卻反而幫了倒忙，雖然對方不說，但卻已經給出了黃牌警告；今天還是暫停斂財腳步，讓神經放鬆一下比較好；工作能力遭他人質疑，這種情況更是讓你有些力不從心。

愛情運：★★☆☆☆

單身者感到孤獨時，可試著將更多的時間放在自己喜愛的事務上，會感到很充實喔！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要，凡事以保守為上策，規劃上宜先聯想最壞的狀況。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，特別容易為錢煩惱，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00蘭花紫

開運方位：正北方向

雙魚座

能量的蓄積要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午間做好休息對工作極有幫助。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合扮演配合聽話的角色，依規行事較妥當，不妨趁著午間休息去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

財運：★★★★☆

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得需要費點腦力與心力。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00檸檬綠

開運方位：正東方向

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