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婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

魔羯工作沒完成會焦慮、雙魚會偷偷記住小細節！最有企圖心的5大星座

2019-06-27 16:49聯合新聞網 安妞‧星座

圖／unsplash
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大部分公司都喜歡有企圖心的員工，企圖心就像是一種良好的推進動力，當你有企圖心的時候，你自然會隨時把自己準備在最好的工作狀態，他們在乎的是把事情做好，更有效率的達到成功，這其中就會包含了良性競爭與合作。在一個團隊合作的文化裡面，有企圖心的人就像丟進水的石頭，會產生一圈圈的漣漪，帶動整個氛圍使彼此成長更快速！那就讓我們來看看十二星座裡面，誰最有企圖心呢？

第五名：魔羯座

摩羯的朋友可說是在工作上非常敬業負責，交辦事項會有條理的負責到好，喜歡吃苦當吃補，埋頭苦幹一步一腳印，認為只有扎穩每一塊基石，才能在某天登上山頂時能屹立不搖。他們寧願犧牲跟朋友聚會遊玩的時間，或是跟情人約好的浪漫大餐，也要把主管剛剛臨時給他的工作先做完，除非遇上家人有難，不然很難動搖到他們。身邊親密的人一邊讚嘆魔羯的敬業態度，一邊也是恨得牙癢癢，難道除了工作眼裡容不下其他？未免太沒有生活樂趣了吧。

但其實他們只是責任感太強，代辦事項未完成會使他們焦慮，為了排解這種焦慮只好先埋首工作，另外對他們來說這也是人生樂趣之一。

第四名：牡羊座

熱情活潑的牡羊朋友們，在工作上喜歡勇往直前的衝刺，不斷的精進、挑戰自己。除了做事情很有效率之外，其實內心細膩的他們，會顧及到各種細節，用最精準的方式把事情完成。不喜歡拖泥帶水的他們在開會之前會把整個狀況掌握好，能夠鑑往知來，並想好需要突破的問題點的解決辦法。

如果你是慢郎中，跟牡羊工作可能會稍微有點壓力，因為他們認為你在那邊慢吞吞的思考，就代表你沒有準備好，或著是不夠認真面對工作。而其實牡羊要學習的是，每個人都有自己做事的節奏，充滿幹勁的牡羊雖然總能帶著大家衝鋒陷陣，但偶爾計畫欠缺周詳，處事少了一分穩重。不過若是步入中年後的牡羊，已經被社會磨練出成熟度了，這便是他們發光發熱之時！

第三名：天蠍座

天蠍座的人其實非常在乎工作表現是否能被認同，因為天蠍會認為自己力求完美，努力應該要被看見，而他們企圖心的展現就在於這個追求完美，除了上層教給他們的方法之外，他們非常願意額外花時間研究各種更聰明的方法，而更聰明的方法，很多時候是不在檯面上，在灰色地帶的操作有時更能加緊腳步。在不害人的情況下其實天蠍非常樂意為之，但看在其他同事眼裡，有時候還是會讓人不免心驚。提醒天蠍朋友在追求事業高峰的時候，偶爾也要學著經營自己的形象，好的形象就是完美保護色，這也是企圖心的一種表現喔！

　　

第二名：處女座

聰慧敏捷的處女座，對自己有著嚴格的要求，不管是學習速度還是反應都很快速，腦袋百轉千迴，細節通通逃不過他的法眼，可以說是上緊自己的發條只為讓企業蒸蒸日上，企圖心超高！處女座的朋友非常聰明，他們不會搶著爭奪第一的位子，他們隨時把自己準備好，在需要幫助的時候即時出手，讓事情可以畫龍點睛、水到渠成。可以說是應對方式非常成熟，也因為這樣的做事方式，常常能得到貴人的賞識，擁有比別人多一倍的好運機會。但有時候太過禮貌，也極富同理心的處女座，會為了和諧而把自己擺在最後，讓想表現的人盡情發揮，在內心暗自神傷，雖然撐到最後能成就更大的業，但這中間的過程辛酸只有自己知。

第一名：雙魚座

常常被說是溫柔浪漫的雙魚座，其實在工作上表現十分搶眼，企圖心可說非常強烈，撇開愛情之外，他們在工作上可說是沒有要跟你認輸的。各種學習管道只要能讓自己更強，他們都會去學去做，深怕別人認為他們是甚麼都不懂，也可以說是最激不得的一群。他們的企圖心除了展現在個人表現外，也會在人際手腕上下十足功夫，誰喜歡喝咖啡，誰點奶茶不加糖，他會細心記得，暗自推動這隱而不言的潛規則，畢竟人在江湖，借力使力不費力，他相信除了自己的實力之外，如果能獲得貴人相助，那就事半功倍了！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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