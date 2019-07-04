每次投資都賠錢？快記下12生肖的投資盲點

2019-07-04 11:42 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

誰都希望自己投下的錢能像雪球一樣愈滾愈大，但是實際操作中，總會出現各式各樣的地雷禁區，把錢財炸飛。科技紫微網這就為您指明投資地雷區，為您的投資之路保駕護航！

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生肖鼠

NG投資：盲目投資親友的生意

屬鼠的人投資總是會格外關注親朋好友的生意，覺得自己信任對方，對方就會給自己同樣的回報。但是一旦和親友發生經濟糾紛，就很容易造成人財兩空的局面。

所以建議屬鼠的朋友，在準備投資親朋好友的公司和商品時，一定要先和對方在合約裡把所有可能出現的狀況，如針對商品經營狀況可能產生的狀況，包含紅利或負債此類問題都註明，以保障自己的利益。

生肖牛

NG投資：雞蛋全部放到同一個籃子

屬牛的朋友一旦遇到合適的投資標的，就會把全部的財力都投入到這一個產品上，在財富積聚的同時，風險也在最大化的積聚，一旦出現意外，這種情況的損失最為慘重。

所以建議屬牛的朋友做投資時，一定要注意分散投資、分散風險，盡可能降低風險帶來的損失。

生肖虎

NG投資：投資陌生行業

貿然投資自己不瞭解的行業，本來就是投資上的大忌，但對於屬虎的人來說卻是更常犯的錯。屬虎的人性格比較衝動，如果又是在完全陌生的領域投資，則投資失敗的可能性非常大。

建議屬虎的朋友，要選擇自己熟悉的領域投資，或者在投資陌生行業前，先向熟悉該行業的前輩請教，多聽取他們的意見，降低投資風險。

生肖兔

NG投資：投資股票

屬兔的人心思細密、做事謹慎，所以投資的風險也要比他人更小。但是投資的時候仍然要注意不要選擇投資股票，因為股票指數受國家政策、市場等多方面因素影響，很容易出現劇烈的波動。

其實任何投資工具都有它的優缺點，但是股票的起伏大，隨著股價上上下下，心情無法安定，就比較不適合對虧損數字十分敏感的屬兔者投資。

生肖龍

NG投資：跟風投資

所謂跟風投資，就是說在投資項目前很容易受他人盈利的影響，別人說這個好賺就想跟著買，眼睛裡只看得到盈利而忽視風險的存在。

建議屬龍的朋友在投資前，自己一定要充分瞭解投資產品或公司的運營狀況或財務狀況，再做理性投資。

生肖蛇

NG投資：投機取巧

屬蛇的人心思靈活、多變，更容易把握市場空隙，低買高賣贏得利潤。但是受多方面因素影響，反而難以掌控完整買賣信息，稍有不慎，容易錢財兩失，血本無歸。

建議屬蛇的人避免選擇投機這種投資方式，把投資重點放在較穩健的投資工具上，如國債、基金等。

生肖馬

NG投資：受他人蠱惑投資

屬馬的人禁不住別人的奉承，別人說他幾句好話，他就飄飄然起來。這種心態使得屬馬的人很容易被小人的奉承和蠅頭小利鼓惑，選擇錯誤的投資產品。

建議屬馬的朋友在選擇投資標的時，首先自己多分析該產品的盈虧情況，其次聽取靠得住的前輩、朋友的投資信息和意見，而他人的溢美之詞聽過就算了。

生肖羊

NG投資：在喊停時猶豫

對投資者來說，投資出現失敗也是難以避免的。但是屬羊的人總是狠不下心止血，總想再看看、再等等，還在期待有轉機的情況，而實際情況是往往會跌得愈來愈厲害。

所以建議屬羊的朋友，維持投資紀律，一旦投資虧損達到預定數字時，及時止血出局，以避免更大的損失。

生肖猴

NG投資：投資過急

一旦找到看起來能賺錢的產品，屬猴的人恨不得馬上把全部身家都投進去，甚至不惜借錢也要全部賭下去，以期實現盈利程度的最大化。但是投資再快，也比不上瞬息萬變的金融市場。

所以建議屬猴的朋友做投資前，首先不能借錢投資，如果投資失敗，不僅負債累累，還可能讓自己的信譽掃地；其次，投資速度一定要放緩、 投資眼光要放長遠。

生肖雞

NG投資：捨不得投資成本

既想投資盈利，又捨不得付出成本，這種投資心理只會讓屬雞的人一再地錯過投資良機。

所以建議屬雞的朋友，如果遇到合適的投資標的，投資成本又是在自己的可承受範圍內，就大方地投資一次，以賺取更大的利益。畢竟有捨才有得！

生肖狗

NG投資：聽信他人傳言

在投資領域中，人脈能發揮很大的作用，但如果輕信別人的傳言，造成的經濟損失也不可估量，況且投資市場瞬息萬變，一個過去的成功投資經歷也往往不能主導這次投資的成果。

屬狗的朋友就算耳根子再軟，在投資時仍不可輕信任何承諾，商場如戰場，分清行業形勢，把握市場導向才能無往不利。

生肖豬

NG投資：追求短期暴富

屬豬的人通常認為「馬無夜草不肥，人無橫財不富」，而出於這樣的動機，往往要承受巨大的風險後果。如果一次僥倖投資成功，更容易激起賭徒心理。

建議屬豬的人一定要拋棄這種想法，選擇合理合法可操作的投資方式穩紮穩打，一步一腳印，踏踏實實投資，安安心心存錢。

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