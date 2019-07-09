對感情沒信心？這4個星座容易有「前女友恐慌症」

2019-07-09 11:39 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

「前女友」其實只是代表著男友或丈夫的過去，但也有那麼一部分女人卻將此看成是一種威脅，深怕她還佔據著自己男人的心，害怕自己的男人被她再度擁有。偶有擔憂也算正常，但是如果想太多，經常將她作為自己的假想敵，那麼就要注意，這種無謂的恐懼與假想，可能會摧毀妳的愛情。誰最容易得到「前女友」恐慌症？又該如何擺脫這種困擾？快讓科技紫微網拯救陷入危機的妳。

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NO. 1：天蠍座

在佔有慾與疑心的交副作用下，天蠍座是最容易將另一半的前女友當成假想敵。就算男人真的已經將過去全部放下，蠍子也會埋下懷疑的種子，老覺得另一半的心裡還有前女友的存在，畢竟感情不是說忘就忘，就這樣越想越不甘心，越想越覺得前女友是個威脅，但是不斷的懷疑、吵鬧只會讓男人感到厭煩，最終將感情毀在自己的手中，還怨恨男人的不是。

前女友這種存在，妳越是把她當一回事，她越會影響妳的生活，就算她根本不曾在妳面前真正出現過，妳還是經常被這名詞在內心裡千百次折磨著。其實如果妳不把她當一回事，她也就對妳無法造成困擾，如果這麼在意前女友，那妳就劃錯重點了，千萬不要忘記最重要的是牢牢抓住男人的心，而不是去關注周遭一些無關緊要的人和事，尤其是已成過去的前女友！

NO. 2：巨蟹座

巨蟹座對於另一半對前女友的態度是矛盾又敏感的，如果對前女友仍有好感，妳會因此擔心他有一天會離開妳，而選擇回到前任的身邊；如果他對前女友冷酷無情，妳又會想是否以後也會對我這樣，妳總是陷入自己設下的圈套裡，左想右想走不出去，也就是說無論妳的男人對前任什麼態度，妳都會恐懼，最終不是將妳自己逼瘋，就是將妳的男人逼瘋！他做什麼在妳眼裡都是錯，那最終他也就會認為你們在一起是一個錯。

親愛的，過去的感情經歷是誰都沒辦法抹去，畢竟曾經愛過，但既然已經是過去了，又何必再去苦苦糾結，與其將目光盯著他的前女友，還不如想想如何好好經營與珍惜你們的感情，給他滿滿妳的愛，讓他覺得跟現在的妳一起過得更快樂，他又怎麼會留念過去的情感呢？

NO. 3：雙魚座

當面對另一半的前女友，雙魚座總會不停幻想著男友／丈夫與前女友餘情未了、舊情復燃狠心棄妳而去，而妳卻只能望著他們離去的背影心痛不已，光是想想那個畫面就覺得很傷心，眼淚也會潸然落下，就這樣為了確定另一半對妳的愛，妳會無時無刻需要他哄著、寵著，稍有不如意的地方，就會敏感的以為他不愛妳了，老是抱著這種悲觀淒慘的態度，雙方都會心力交瘁。

親愛的，重新換個劇情吧！妳應該多憧憬你們的將來，而不是糾纏他的過去。與其將自己想得如此淒慘不堪，還不如把自己打扮得漂漂亮亮，牽著男朋友的手去見她，如此自信大方就像見一個普通朋友那樣，妳將會為自己的那份氣度而感到驕傲！

NO. 4：處女座

其實只要他的前女友沒出現在你們的生活，就算有電話聯繫、網路上即時通訊，雙方沒有面對面接觸，妳是不會太在意的。可是一旦他與前女友還有見面，甚至還是以朋友關係維繫著，妳就會立刻渾身不對勁如臨大敵。尤其當另一半還會時不時幫幫前女友，更是會因此打翻妳的醋罈子，與對方鬧得沒完沒了。

男人多半有憐香惜玉的心態，能力所及的範圍幫幫前女友其實也沒什麼，只要沒有侵犯妳的權利。但是看他們這樣一來一往，還真的不是滋味，如果妳實在不能忍受，告訴妳一個聰明的好方法，那就是當前女友有需要幫忙的時候，妳也可以大方的以朋友的態度主動去協助，讓男友無發揮之地，自然他們也就沒有相處的機會。

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