效率高？肯衝？這血型是老闆心中的愛將！

2019-07-03 07:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

老闆喜不喜歡你，在於有沒有投他的緣，在於工作能力，也在於你的工作態度。你是否是老闆最愛的員工呢？科技紫微網就來幫大家揭秘，老闆一般都比較愛什麼樣的員工。

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第一名：AB型

AB型是四種血型中，最現代也是相對出高智商最多的類型。AB型的人性格結合了B型的開放創新以及A型的仔細認真。這麼聰明外加工作效率高，又特別會處理人際關係的血型，自然是當之無愧的最受老闆喜愛的員工。

第二名：O型

O型的人最受老闆喜愛的地方，在於敢拚敢闖還很「懂事」。O型的人無論男女多半天生事業心強，還具有特別明顯的「階級觀念」，自己一方面很嚮往做老大，一方面又很尊重上司。懂得行業的「規則」，能哄得長官開心之餘，強烈的冒險精神會讓他們做出別人做不出的成績。

第三名：A型

A型的人責任感重，老闆不論交代了多少事都能盡責完成。不用擔心他們渾水摸魚，遲到早退，完美主義的他們工作效率品質很高，很讓老闆省心。只是A型偏向膽小又中規中矩的個性，讓自己活得心好累，有時想突破卻又不想扛責任，讓老闆有點難捉摸A型的定位。

第四名：B型

交代的差事不管急不急，通常都會被B型忘記到九霄雲外。但他又創意無限，靈感天馬行空，如果走藝術創作或自由業更適合。與人合作或高壓環境下，常覺得綁手綁腳，要有慧眼識英雄的老闆來賞識，放對位置，才能讓B型的才華好好發揮。

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