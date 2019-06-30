親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

45.9℃！為何歐洲變熱地獄？專家說這原因 和台灣好像

【圖片心測】追求幸福必看！最適合你的愛情類型是？

2019-06-30 09:36聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

愛情到底是什麼，誰也沒有標準答案，有的只是不同的人對愛情的不同理解。很多人都在討論愛情的最佳模樣，然而你知道你最適合的愛情類型是什麼嗎？下面，跟著科技紫微網一起來測試一下吧！

　

請憑直覺從下列四幅畫中選出第一眼吸引你注意的一幅！

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網
分享

　

結果分析：

　

選圖1的你，適合陪伴型愛情

在你的愛情觀裡，覺得最好的愛情是互相陪伴，能夠一起做的最浪漫的事情就是和心愛的人一起慢慢變老。而選擇陪伴型的愛情，易讓你體會到這種最樸實的幸福。

你的愛裡有忍耐、有包容，這樣的感情是最長久的。但是，需要小心因感情太過於平淡而讓生活變得乏味，也需要警惕感情中的冷暴力。

　

選圖2的你，適合友誼型愛情

你很期待穩定持久且溫和的感情模式，你堅信感情是慢慢培養出來的，只有時間才能加深你們對彼此的瞭解和信任。

選擇友誼型的愛情，你們會成為彼此關心、無話不談的最親密無間的一對，能夠一起攜手面對現實的考驗，在細水長流中感受到愛情的美好。

　

選圖3的你，適合依附型愛情

你對感情會有很強的依賴感和佔有慾，一旦愛上就會很投入其中，眼裡心裡都會裝滿了對方。所以，依附型的愛情會比較適合你哦！

若是對方是一個獨立、有主見又有點小霸道的人，你們的愛情會進展得比較順利。但要注意，不要刻意去窺探對方的隱私，學著適當的給對方一些私人空間。

　

選圖4的你，適合浪漫型愛情

你理想中的愛情是充滿了激情、浪漫與冒險精神的，浪漫型的愛情會是最適合你的選擇。找到懂浪漫、又會說情話的另一半，會讓你們的感情甜蜜到任何永恆承諾都黯然失色。

你的情感座右銘是活在當下。開始一段戀情的時候，好好享受你們的幸福時光，不計回報的去愛吧！然而，若是想要獲得長久的幸福，接受平淡會是你需要學習的第一步。

　

【延伸閱讀】

為何你還單身？姓名解感情宿命

招福占卜，你的結婚對象是誰？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

愛情科技紫微網結婚

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／水瓶人際上應對得宜 多和長輩們交流

2019-06-30 00:00

殺破狼周運勢／巨蟹面臨職涯重大抉擇 水瓶當心被資遣

2019-06-30 00:00

快看！你的生日蘊藏哪種人格秘密？

2019-06-29 12:33

7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花

2019-06-28 16:10

7月生命靈數運勢分析：所有的可能 都在未知間

2019-06-28 14:13

小孟塔羅：想翻轉靠他們！測下半年誰是我的貴人？

2019-06-28 13:23

魔羯工作沒完成會焦慮、雙魚會偷偷記住小細節！最有企圖心的5大星座

2019-06-27 16:49

有看有保庇！下半年你要小心什麼陷阱？

2019-06-27 12:54

談戀愛像在演戲？這5星座總愛隱藏真面目

2019-06-27 09:21

2019下半年哪個生肖的人能賺大錢？專家告訴你

2019-06-25 12:29

唐綺陽星座運勢週報：金牛面對改變 射手欲速則不達

2019-06-24 07:49

絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？

2019-06-23 07:00

殺破狼周運勢／雙子好對象熱烈追求 天蠍偏財運佳試手氣

2019-06-23 00:00

小孟塔羅：2019夏天我哪方面運勢熱到發燙？

2019-06-20 17:00

最容易「禍從口出」的4大星座 摩羯講話就白目、處女愛挑惕

2019-06-19 22:24

獅子萬眾矚目、射手人見人愛 下半年最能遇見好桃花的5大星座　

2019-06-19 15:58

哪種血型表裡不一？B型阿翔+O型謝忻有準！

2019-06-19 13:37

又愛又珍惜！哪些星座女是男人眼中的極品？

2019-06-19 10:06

無心插柳反而成功？這三種人常有意外好運！

2019-06-19 10:03

主星同位素 - 一窺變化多端的紫微主星

2019-06-19 09:15

每個月都喊窮？12生肖單身女存錢秘訣 快筆記

2019-06-18 08:00

這5大星座都得了「被害妄想症」 雙魚愛疑神疑鬼、巨蟹第一名不意外

2019-06-17 23:03

【情境心測】選故事情節，測你的潛意識星座

2019-06-17 08:33

殺破狼周運勢／白羊賺外快機會上門 雙魚被第三者介入

2019-06-16 00:00

【圖片心測】從冰淇淋哪裡開始吃？分析你的愛情面具

2019-06-14 14:36

摩羯鋼鐵信念敲不破、天蠍雕蟲小技懶得理 哪些星座的人最好強？

2019-06-14 10:00

是你嗎？「5大血型X星座」下半年感情將開花結果

2019-06-14 10:00

小孟塔羅：林志玲與AK結婚幫夫運超強！測我的另一半旺我指數？

2019-06-14 09:05

【測字】你會發大財？速測下半年爆財指數

2019-06-13 16:49

永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30

前進婚姻！情路坎坷但終究會幸福的生肖

2019-06-07 10:34

端午假期後，下半年運勢會越來越好 走向轉運的5大星座

2019-06-07 10:03

小孟塔羅：捧在手上？測另一半對我寵愛指數

2019-06-06 16:00

婚禮辦起來！下半年好事將近的3個生肖

2019-06-06 11:30

梧桐塔羅占卜：2019下半年 感情運勢大公開

2019-06-05 10:07

快遠離他們！從面相看出誰愛搬弄是非？

2019-06-05 08:20

6月塔羅生命靈數運勢：擁有改寫的機會 能讓歷史不再是明天

2019-06-04 08:54

小心！4個生肖女 遇到甘蔗男的機率最高

2019-06-04 08:00

一談戀愛就變女僕？為愛不悔的星座女TOP5

2019-06-02 09:00
看更多

熱門文章

全台唯一！北投好市多停車1小時100元 背後原因網友大讚

2019-06-29 10:30

沖繩動物園14隻脫逃猴全數捕獲 竟是飼育員忘記將門鎖上

2019-06-29 18:27

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

2019-06-29 15:18

注意！台南出現今年首例登革熱本土病例

2019-06-29 17:23

熱低壓恐成颱 吳德榮：對台灣威脅程度需觀察

2019-06-30 07:14

短強大雨多處積水 台南下營時雨量達103毫米

2019-06-29 19:10

8成50歲民眾想退休 葉金川建議兩件事改變未來十年

2019-06-29 17:03

台灣東南部海域03：44地震 規模5.7

2019-06-30 04:05

殺破狼周運勢／巨蟹面臨職涯重大抉擇 水瓶當心被資遣

2019-06-30 00:00

高雄登革熱疫情發燒 台塑董事長出手相助

2019-06-29 12:13

太噁！員工胡鬧丟襪子進烤箱 餐廳全面消毒並將其停職

2019-06-29 13:37

影／253尾變6821尾 雪霸向瀕危國寶魚保育前輩致敬

2019-06-29 20:46

遠東巨城FUN暑假 吃喝玩樂精彩一夏

2019-06-29 20:10

環境有利熱低壓發展 氣象局觀察是否成颱或影響台灣

2019-06-29 11:39

台南也出現登革熱個案 疾管署：不是高雄市擴散出去

2019-06-29 18:44

金曲紅毯／蕭敬騰復古最高點 孫盛希爆乳「小金人」

2019-06-29 22:03

1個展櫃200億！頂級汝窯陶瓷故宮南院一次看滿

2019-06-29 11:34

遠觀退冰的屍體 酒駕累犯：以後不再酒駕了

2019-06-29 10:57

高鐵苗栗站快捷公車7月起增加4班次

2019-06-29 15:20

他失業半年 就業中心模擬面試密訓2周當主管特助好樂

2019-06-29 13:18

台東恐連3天飆逾36度 雙北、桃園今也熱爆

2019-06-30 00:06

200間炸雞、啤酒攤嗨翻5天！大邱「炸雞啤酒節」7月17日登場

2019-06-29 15:17

又有藥品回收 雪克定注射劑下架9600多瓶

2019-06-29 20:45

友人升官加薪喜換車 同事酸語：當主管還開國產車

2019-06-28 18:23

天女散花的回波 鄭明典：代表白天熱、午後降雨機率高

2019-06-29 10:12

快看！你的生日蘊藏哪種人格秘密？

2019-06-29 12:33

國道客運駕駛荒 交通部最多補助9萬徵才

2019-06-29 23:57

每日星座運勢／水瓶人際上應對得宜 多和長輩們交流

2019-06-30 00:00

9成肺動脈高壓延遲診斷 不積極治療平均壽命恐剩三年

2019-06-29 16:06

金曲30／蔡依林、Lady Gaga都愛上他的設計 觀禮、紅毯造型超霸氣

2019-06-29 21:36

佔地800坪！大佳河濱「共融遊戲場」開放了 小朋友還能戲水、玩沙

2019-06-29 16:09

高雄本土登革熱再添1例 19歲女生為鼎金里群聚次波感染

2019-06-29 17:41

金曲30／陳珊妮紅毯行頭逾2,500萬 「他」意外打敗李千那、Lulu

2019-06-29 22:48

抬腿真可以擺脫蘿蔔腿？ 簡文仁這樣說

2019-06-30 07:07

國道客運駕駛缺600人 交通部最高補助9萬徵才

2019-06-29 12:41

熱低壓逼近 今年侵台首颱？

2019-06-29 13:31

熱低壓周二起接近台灣挾雨勢 不排除繼續發展

2019-06-30 08:30

金曲30／何韻詩黃色大衣、鄭宜農紅色西裝 成為紅毯帥氣搶眼的代表

2019-06-29 23:01

影／無盡蒼穹 從今多了顆「雪霸小行星」

2019-06-29 20:12

網咖24小時不吃不喝不起身 22歲男阻塞性腦中風

2019-06-29 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top