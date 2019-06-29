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快看！你的生日蘊藏哪種人格秘密？

2019-06-29 12:33聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

每個人生下來的那一天，都像是上天特別量身訂製的一般。生日的日期不但標誌著你來到這個世界的開始，其實你知道嗎？生日也影響著你的個性，並引導你走向不同的人生。趕快跟著科技紫微網一起看看，你的生日蘊藏哪些人格秘密？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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你的生命靈數計算方法：

將你的陽曆出生年月日各位數拆開相加，

加到不能再拆，變成個位數為止。

例如1998年12月8日，則為：1+9+9+8+1+2+8=38，

然後3+8=11，1+1=2，生命靈數即為2。

　

生命靈數1：創新冒險型

擁有獨特的思維，開闊的想像力和創造力，喜歡獵奇，善於接受新鮮事物，有冒險精神。只是有時在壓力中會產生失落感，並且你也常常因為完美主義的傾向，導致得不償失。

　

生命靈數2：助人為樂型

生性善良，老好人的脾氣常使人對你產生好感，所以別人一旦開口尋求幫忙，多數都會答應。但這樣的好脾氣也容易被人利用；必須懂得在合適的時候說「不」才行。

　

生命靈數3：樂觀開朗型

樂觀、豁達的個性，總是努力讓每一天都過得元氣滿滿。保持這樣熱情開朗、積極進取的生活態度，將會為你的未來帶來更多成功的可能性。

　

生命靈數4：戰略統籌型

這個類型的人善於統籌計劃，事情再忙亂，你都能不慌不忙，做事井然有序。你的想法多半會很務實，而且目標明確，從來不做生活的空想家。

　

生命靈數5：嚴以律己型

這樣的人很有恆心和毅力，總是遵守自己的承諾，因為你覺得說到做到才能問心無愧；也因此你常常能交到真朋友。同時，你也很擅長把生活打理得井然有序喔！

　

生命靈數6：忍耐寬容型

這類人的處世方式是大多數人都很欣賞的。即使心情一落千丈，心中有多少不滿或委屈，但你依然表現出足夠的忍耐力，懂得控制好自己的情緒。

　

生命靈數7：感情用事型

你喜歡敞開心扉，表露自己的真實情感。應該學會適當的在自己的感情中加入理智的成分，避免陷入死胡同中哦。

　

生命靈數8：慷慨大方型

這類人很有阿Q精神，因為覺得比上不足，比下有餘，所以懂得知足常樂。生活中你也會表現出古道熱腸的一面，常常幫助那些不如意的人。

　

生命靈數9：模範榜樣型

在生活中你常常起著榜樣作用。你良好的自我控制能力，讓人留下踏實穩重、眼光敏銳的深刻印象。記住，偶爾的隨性與真性情，更能張顯你的真實本色。

　

【延伸閱讀】

命盤藏玄機？現代紫微立即解盤

雙生魔女，透視你的天職與才華

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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