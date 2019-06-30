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殺破狼周運勢／巨蟹面臨職涯重大抉擇 水瓶當心被資遣

2019-06-30 00:00聯合新聞網 殺破狼

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
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殺破狼2019年7月1日~7月7日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，火星進入戀愛宮位，與即將逆行的水星合相，會接到前任情人傳來的訊息，對方想寄紅色炸彈邀請你參加他的婚禮。單身的白羊座會遇到天菜級的對象，但對方可能想向你推銷東西。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與家宅宮位金星、太陽有良好連結，會獲得家人贈與的金錢或財產。然而天王星與玩樂宮位的火星、水星相位不良，此時在吃喝玩樂的開銷太多，花錢會有些罪惡感。

本週須注意的部分：

家宅運方面，金星進入家宅宮位，同時日蝕也發生在家宅宮位。家宅可能有異動狀況，會需要搬家或是離家。與家人的關係比較緊張，家中男性成員的狀況令你非常擔憂，與家人也容易有爭執。

工作運方面，在志業宮位的土星、冥王星受到日蝕能量影響，對於現在的上司、主管已經忍無可忍了，丟辭呈的衝動難以克制。但也要當心此時可能突然被資遣。即便在比較穩定的體系工作，職務也會被調整。

金牛座：

整體運勢：

考試運方面，金星進入考試宮位，同時日蝕也發生在考試宮位。參加重要升學考試、國家考試、重要資格認證，成績亮眼，會進入理想的單位，或是取得資格。然而日蝕受到土星、冥王星影響，進入新的環境後才是考驗的開始。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，同時日蝕也發生在旅遊宮位。會與一個非常合得來的旅伴決定一個旅行計劃，此時已經開始準備動身，與這個旅伴也會因此產生特殊的情愫。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與水星合相，會在非常匆促的時間下搬家或離家，或是家宅需要大規模整修。家庭氣氛不太好，許多事需要頻繁地與家人溝通，容易一言不合就吵起來。鄰居的噪音會影響作息，居家生活不太安寧。

感情運方面，在慾望宮位的木星受到人際關係宮位的海王星影響，不知如何確認情感關係，容易以肉體的感覺決定一段關係，然而深入交往會發現彼此的交流缺乏靈性，雙方比較像朋友，或是砲友。

工作運方面，在命宮的天王星受到即將逆行的水星影響，重要文件請好好備份，電子、電器、交通工具、機械故障率增高，許多事務進行會感覺不太順利，在職場上溝通不良，重要的合約談判容易生變。

雙子座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入金錢宮位，同時日蝕也發生在金錢宮位。會把一筆定存或投資解約，清償掉積欠的債務。手頭會感覺寬裕許多，雖然沒剩多少積蓄了，但無債就是一身輕。

面試運、考試運方面，火星進入面試、考試宮位，會很積極地面試新工作、參加各種認證考試，為未來的職場生涯增加籌碼。然而水星與火星相位不良，此時會覺得有些認證其實蠻廢的。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星持續受到木星影響，職場上有許多問題的根源來自於團隊中的某個人物，這個人不斷地製造麻煩，使你有收不完的爛攤子。與上司、合作夥伴不合，目前會積極尋求新的工作機會。

感情運方面，在感情宮位的木星持續受到海王星影響，會開始體認出喜歡與適合是兩碼子事，喜歡的人老是阻礙你做重大的決定，然而對你生活有助益的人卻又不夠喜歡。

健康運方面，土星與冥王星合相疾厄宮位，受到月蝕能量逼進的影響，身體狀況較為不佳，當心急性病症爆發，特別是消化系統、腸胃、與女性方面的生理疾病要特別留意，嚴重的話甚至需要動手術治療。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入命宮，同時日蝕也發生在命宮，目前面臨職業生涯中的重大抉擇，會獲得一個千載難逢的機會轉換跑道，然而某些巨蟹座對於這樣的際遇感到冒險膽怯，會陷入猶豫不決的矛盾中。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與水星呈現合相，受到人際關係宮位的天王星影響，會獲得朋友的喜訊，收到紅色炸彈，荷包雖然大失血，但能與朋友們重聚的機會是難得的。

本週須注意的部分：

感情運方面，日蝕發生在命宮，受到土星、冥王星影響，不要一直玩弄欲擒故縱的戲碼，對方可能會就此決定設下界線，離你越來越遠。某些巨蟹座此時會陷入情感關係的抉擇，若是能勇敢一些，可以少一些遺憾。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到火星與水星的影響，平日欠太多人情債，容易被情緒勒索，某些朋友會強迫你做一些自己不太認同的事情，若是自己有些原則，會因此與某些朋友劃清界線。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的海王星與工作宮位的土星有良好連結，在工作領域上會獲得補償性質的加給。然而海王星受到玩樂宮位的木星的影響，此時也會花很多錢在吃喝玩樂上補償自己。

感情運方面，金星進入秘密宮位，同時日蝕也發生在秘密宮位，會邂逅令你悸動的靈魂伴侶，然而在戀愛宮位的木星受到海王星影響，在種種困難的壓抑下，你只能把這份悸動放在心裡。

本週須注意的部分：

工作運方面，日蝕發生在心靈宮位，影響工作宮位的土星，在職場上的消耗，已經到了臨界點，會在適當的時機離開目前的工作領域。某些獅子座要當心遭小人暗算，被公司或上司解僱或資遣。

健康運方面，火星與水星合相在命宮，體力會消耗得迅速，常覺得勞累。當心血光之災，容易發生意外傷害。感冒的機率較高，會是呼吸系統疾病好發的高峰期。一旦感染疾病需特別注意保養，嚴重的話甚至需要動手術治療。

處女座：

整體運勢：

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，同時日蝕也發生在人際關係宮位，會加入一個新的團體或群組，建構新的人際關係圈，在新的朋友圈中會覺得周遭的人對你很友善，讓你感覺窩心。

工作運方面，金星由志業宮位進入人際關係宮位，卸下某個重任之後，會獲得新的體悟，在不需要有利益關係交換之下，每個人都可以和平相處，然而涉及到競爭時，你才會看出哪些人是真正良善的人。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星、冥王星受到日蝕能量影響，某些流言蜚語傳到你耳裡，考驗著你對於愛情的信任度，有些處女座會在無預警的狀況下被分手，這其中可能有別人介入其中。此時容易陷入三角關係中，必須做出抉擇。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到火星與水星影響，會在校園或是學習領域上發現一些不太正當的潛規則，不堪的醜聞人人心照不宣。有些原本很尊敬的師長會令你感到失望。

天秤座：

整體運勢：

工作運方面，金星進入志業宮位，同時日蝕也發生在志業宮位，工作職務會有很劇烈的變化，可能會獲得升職的機會，或是轉換跑道到新的領域去。某些天秤座所處的職場上會有大規模的人事調動，你的職務也會受到影響。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與水星合相，很久不見的老朋友會在此時捎來訊息，而有許多交際應酬的邀約，然而火星與水星受到財務宮位的天王星影響，在打點人際關係方面的開銷較多。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到人際關係宮位的水星、火星影響，與某個朋友在肉體關係上擦槍走火，發展出一夜情，事後對方不願意承認彼此的關係，使你感到受傷。某些天秤座要當心身體被人佔便宜，或是被性騷擾。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到水星與火星影響，當心信用卡被盜刷，或是被人詐騙。某些很久不見的朋友會在此時突然聯絡你，其實另有所圖，可能會拉你進入直銷體系，或是想向你推銷投資產品，需提高警覺。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與冥王星呈現合相，受到即將到來的月蝕影響，與家人關係緊繃，會很想脫離家庭。某些天秤座，必須放棄目前的工作，回家鄉就近照顧家人。家宅有異動的狀況，租約到期，必須另覓新住處。

天蠍座：

整體運勢：

遠行運佳，金星進入遠行宮位，同時日蝕也發生在遠行宮位，會出遠門執行一個重大任務，到外地出差，或是外派到異地短期工作。還是學生的天蠍座，會有機會到海外參加學術會議，或是交換學生。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星與旅遊宮位土星、冥王星有良好連結。與喜歡的對象不妨一起計畫一趟短期旅行，可使彼此的關係更進一步。單身的天蠍座會藉由網路、學習交流場合、以及旅遊結識有好感的新對象。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入志業宮位，與水星呈現合相，工作多又繁雜，進度呈現停滯狀態，有許多事務不斷在空轉。職場小人多，某些同事或主管在背後扯你後腿，造成有許多事情進行不順利，甚至白忙一場。

交通運方面，土星與冥王星合相在交通宮位，受到月蝕逼近的影響，此時要特別注意交通安全，容易發生血光之災，駕駛車輛當心發生行車糾紛，接到罰單的機率也較高，出遠門可能會因為某些交通事故，使你滯留在當地。

射手座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入財務宮位，同時日蝕也發生在財務宮位，會因為保險或是繼承獲得一筆資產，或是會開啟一項新的收益來源。然而日蝕受到土星與冥王星的影響，對於新的賺錢機會感到疑慮，深怕又是金錢陷阱。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，與水星合相，會因為工作或是某些公務必須遠行一趟，某些射手座會在這段時間到外地旅行，然而水星與火星受到天王星影響，在外地會有些水土不服的問題，常備藥品請隨身攜帶。

感情運方面，金星進入慾望宮位，同時日蝕也發生在慾望宮位，與某個對象可能先性後愛，以身體的感覺確定彼此的關係。單身的射手座容易感覺空虛寂寞覺得冷，會想尋求一夜情解決肉體需求。

本週須注意的部分：

健康運方面，金星進入疾厄宮位，同時日蝕也發生在疾厄宮位，當心感染感冒，喉嚨容易發炎、失聲。留意心血管方面的疾病，有心悸、頭暈、目眩等症狀，需特別當心，同時要注意人身安全與意外傷害，當心血光之災。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星、火星的影響，會常常有突發性的任務，必需要你長途跋涉到外地解決。某些射手座在工作領域上的專業不斷受到挑戰，對前途感到焦慮。

摩羯座：

整體運勢：

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與土星有良好連結，出門散散心，你會發現世界很大，不需要為了眼前的鬱鬱不得志感到驚慌。某些摩羯座會在旅途中結識合得來的旅伴。

學習運方面，在學習宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，會想學習有關藝術、靈性層面的知識，在學習的過程中心情可以因此獲得平靜。需要考試或選填志願的摩羯座，會選擇比較冷門的科系就讀。

工作運方面，在面試宮位的海王星與土星有良好的連結，表現誠懇與堅毅，會使你獲得青睞，進入理想的單位。然而海王星受到木星影響，在職場該表現時不需要太過謙虛，容易讓人認為你沒有自信。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與停滯的水星呈現合相，信用卡的使用要特別當心，容易被人盜刷。此時要當心遺失錢包或貴重物品，有許多證件與資料要重新辦理，財務狀況較為混亂。

感情運方面，日蝕發生在情感宮位，受到命宮的土星影響，情緒管理要特別注意，切忌與對方冷戰、耍任性，不小心踩到對方地雷，會被對方提分手。對待越是重要的人，情緒管理要越好，此時容易失去重要的人。

水瓶座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，雖然過程很辛苦，但你總算都能拿到你應得的報酬，遇到不合理的待遇，可據理力爭，都能達到你想要的。

本週須注意的部分：

工作運方面，金星進入工作宮位，同時日蝕也發生在工作宮位，職場會有一些人事變動，職務在此時調整，此時也要當心被公司資遣。某些水瓶座的工作壓力到達極限，會想辭掉目前的工作，暫時休息一陣子。

感情運方面，火星進入感情宮位，與水星合相，並受到家宅宮位的天王星影響。與另一半會因為家庭或家宅相關的紛爭鬧得不愉快，雙方的家人甚至也會捲入這場紛爭中。單身的水瓶座，可能會被家人介紹相親對象，令你很困擾。

健康運方面，金星進入健康宮位，同時日蝕也發生在工作宮位，容易感染感冒，喉嚨發炎。工作有過勞的傾向，此時要特別留意心血管方面的疾病。同時需注意人身安全，各種突發性的疾病與意外也容易在此時併發。

雙魚座：

整體運勢：

旅行運方面，在旅遊宮位的天王星與玩樂宮位的太陽有良好連結，可能非常隨興地決定到某個陌生的城市或郊區走走，在旅途中會有一些驚喜的發現，此時也會結交到志同道合的旅伴，甚至發展出特殊情誼。

學習運方面，在學習宮位的天王星與太陽有良好的連結，會想學一些特殊的才藝，會因此發現自己過去沒有發掘到的天份與才能。正在選填志願的雙魚座，會意外分發到自己沒想過的科系就讀。

本週須注意的部分：

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，受到土星與冥王星影響，在三角關係中面臨抉擇，不論身處在任何一種角色，都容易陷入煎熬。單身的雙魚座會邂逅一個令你怦然心動的對象，然而對方或你已經有固定伴侶了。

工作運方面，火星進入工作宮位，與停滯的水星合相，許多事務的進展變得緩慢，突發事件較多，工作壓力十分沈重。在職場要當心口舌是非，與某些人溝通不良，會是工作非常辛苦的時期。

健康運方面，火星進入健康宮位，與水星合相，此時要當心感染感冒，呼吸系統狀況較差。當心血光之災，容易發生意外傷害，感染急性疾病。此時要特別注意身體健康，一旦生病，會較難痊癒。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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