哪種血型表裡不一？B型阿翔+O型謝忻有準！

2019-06-19 13:37 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

人人都有自己展露在大眾面前的一面，而私底下，也有著最為真實、貼近性情的那一面，通常不為外人所知，我們稱之為「私生活」。很多時候外在很容易蒙蔽人的雙眼，眼見的不一定為真，極有可能是一種偽裝。今天，就讓科技紫微網來為大家揭秘四大血型的私生活，看看誰最表裡不一？

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A型男

經常擺出一張撲克臉的A型男，果真就如所見那般無趣嗎？如果你有這個想法，那就是大錯特錯了！他們在私人生活裡，是一個特別幽默風趣的人，偶爾還愛給身邊關係親密的朋友們講講冷笑話，緩和一下太過正經的氣氛，活脫脫是一個開心果。

A型女

A型女看起來會給人一種心浮氣躁不踏實的感覺，見了誰都嘻嘻哈哈的那種，可是她們並非大眾固定印象裡的那般放浪不羈。她們的私人生活可是特別檢點的，基本上愛在家裡宅著追劇吃零食，至於夜店酒吧什麼的，她們是一點都沒興趣。

B型男

B型男看起來就一副特別可靠的模樣，讓異性們都特別容易產生要托付他終身的衝動，但是你們可知道，他們的私人生活可是特別豐富多彩的，由於骨子裡對於熱鬧的嚮往，他們經常愛和一些朋友們泡酒吧、打牌、喝酒，無樂不歡，一旦擦出火花就可能引發脫序行為。

B型女

說話比較直爽、容易出口傷人的B型女，是不是會被人誤解為母夜叉的形象？不得不說她們其實被黑了！在私人生活裡，她們其實屬於溫柔的賢妻良母型女子，不管怎樣，家庭永遠第一位，顧好了家庭和孩子，才會去追求活絡身心的娛樂。就算單身，也多半會妥善安排自己的閒暇生活，過得自信充實。

O型男

表情經常色瞇瞇的O型男，想必是大多數人眼裡風情浪子的代名詞，可是他們的私人生活倒也沒有大眾想像的那麼不堪，無非是愛享樂，偶爾勾搭幾個異性，搞搞曖昧，大多是有色心無色膽，一時耍帥的嘴砲而已。

O型女

O型女的榮辱心強烈，一個異性不在意的暗示都會讓她們臉紅心跳害羞好久，但是這樣的她們在私人生活裡也如此放不開嗎？並不會！一旦進入了自我的空間，少了閒雜人等的注視，她們倒是特別享受和異性伴侶進行一些親密接觸。

AB型男

大眾視野裡霸道任性的AB型男，在私人生活裡卻將自己的柔情蜜意展現得淋漓盡致。不面對大眾的時候，他們是個絕佳情人，也是平易近人的朋友，態度強硬的情況會有，但不會是沒得商量的那種，通常也會在別人的軟硬接施之下鬆口，做出退讓。

AB型女

AB型女，給人一種文靜高雅的即視感，說話比較小聲，動作舉止也很合乎禮儀。可是在私人生活裡，她們卻是朋友圈裡出了名的「瘋姑娘」，什麼刺激的遊戲都敢玩，什麼高風險的體驗都敢試，從來只有世人想不到，沒有她們做不到的事情。

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