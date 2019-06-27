談戀愛像在演戲？這5星座總愛隱藏真面目

2019-06-27 09:21 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

生活中，總有一些人特別「愛演」，即便在戀愛時，也不會對另一半露出自己的真面目，或者說，這些人戀愛時會變得更加「愛演」，他們習慣在戀人面前扮演各種角色，不管他們的目的是什麼，假如你不幸遇上這類人，一定會感到十分頭痛。遇到這些星座，你該如何判斷對方的真心？閱讀科技紫微網的解析，你將得到一些啟示。

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TOP 5：巨蟹座

巨蟹會在戀人面前戴上面具，是因為他們想要保護自己。他天生敏感，若不能確定這段感情能長久發展，不能確定另一半值得信賴，他就會將真實的自己隱藏起來，以免將來受傷。

如果你遇到了巨蟹戀人，而你發現他似乎沒有向你展現他最真實的面目，請不要懷疑他對你別有用心，你應該用你的真誠去打動他，告訴他，其實你真的很愛他。

TOP 4：獅子座

獅子會為了面子在戀人面前充胖子，一會兒演自己是富二代，一會兒演自己是某名牌大學的畢業生，總之，獅子的花樣真是太多了。

但獅子的目的只有一個，那就是要獲得戀人的崇拜與迷戀。假如你遇上愛演的獅子，請不要責怪他的虛偽，他只是希望你能對他感到滿意，只是幼稚的愛面子罷了。

TOP 3：天蠍座

天蠍戀愛時會愛到極致，甚至恨不得把對方的名字刻到自己的骨頭上，但他卻不大可能把這種愛表現出來，他會隱藏得很深。但是天蠍的目的性也很強，他要是抱有目的與你戀愛，你很難瞭解他的目的是什麼，直到他最後攤牌。

如果你是天蠍的戀人，你可能會得到最熾烈的愛，也可能會受到最慘痛的傷害，所以，與天蠍戀愛你要多費心了。

TOP 2：射手座

可能出於好玩的目的，射手在戀愛時會扮演各種奇怪的角色，只為了體驗不一樣的戀愛感受。並且他也是那種玩什麼都能玩得有模有樣的娛樂高手。

如果你擁有一個射手戀人，大可不必先去糾結對方對你是否真誠，你只需要大方的陪他玩耍，他會演，你就要比他還會演，演得好了，射手玩得盡興了，自然會愛你愛得不可自拔。

TOP 1：雙子座

在愛情中遊戲是雙子的拿手好戲，為了周旋在不同的異性間，雙子能夠扮演各式各樣的角色，你要他像誰，他就能像誰。加上雙子天生具備藝術天賦，表演對他來說不是一件難事。

假如你遇到了雙子戀人，他說的話，根本不必太當真，即使他不是在跟你演，他也是十分善變的，這一秒說的情話，下一秒未必生效。想要留住雙子的心，不能去認真檢視他對你是真是假，你的態度越隨意，反而越能激起他的好奇與征服你的慾望。

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