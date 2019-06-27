有看有保庇！下半年你要小心什麼陷阱？

2019-06-27 12:54 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

人，不可能總是一帆風順，也會有遇到衰人衰事的時候。進入2019下半年，你最需要小心哪些陷阱？有時候被陷阱絆住，連帶影響了整體運勢，可就得不償失了！趕快看看科技紫微網的重要提醒，讓12生肖的大家都能精準地避開陷阱。

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生肖鼠

小心被離間，朋友生嫌隙

生肖屬鼠的人，下半年特別容易遇到背後愛說壞話、在雙方之間搬弄是非的人。別疑神疑鬼，誤信小人讒言，得要相信自己和朋友，相信友誼。切勿因小人的挑撥離間而與朋友生出誤會，甚至反目。珍惜友情，有什麼話、什麼事，直接找朋友聊開就好。最重要的是要遠離說三道四、惹事生非者，切記。

生肖牛

易遇財務陷阱，借出錢財前請三思

生肖屬牛的人，下半年在錢財方面特別慷慨大方，對朋友毫不設防。可此時你偏偏又容易遇到豬朋狗友，不僅借錢不還，還會一借二借三借，向他討錢則遙遙無期。整個下半年，你借出錢財必須謹慎，三思而後行。若遇到不會還錢的朋友，還是直接拒絕借錢就好，否則小心肉包子打狗有去無回，除非你看得很開，把它想成是送錢而非借錢。

生肖虎

忽略伴侶，小心被劈腿

生肖屬虎者，下半年會把大部分心思放在工作或是其他事務的忙碌，容易忽略另一半。若你太過不重視對方，小心伴侶生出異心，被別人拐跑喔。所以一定要把關注分一點給伴侶，如果你不抽時間陪伴，到時有人代替你陪伴對方，那可就太得不償失了。特別是戀愛初期者，更要多多陪伴戀人，否則小心情敵出現。

生肖兔

小心免費陷阱，切忌貪圖小便宜

生肖屬兔的人，下半年易有嘴饞、心癢、貪圖小便宜的傾向。天上不會無緣無故掉下金幣，貪小便宜最容易吃大虧。買東西遇到強力推銷時，比如：免費試吃、免費試用、買一送一等等，要記得，羊毛出在羊身上，沒有免費這麼好的事。要抵擋住誘惑，切忌衝動消費，特別是購買大宗商品時，一定要貨比三家，特別警覺免費、贈品等陷阱。

生肖龍

小心職場小人，切忌鋒芒畢露

生肖屬龍者，下半年特別容易招惹職場小人。他們會故意刁難你，攪亂你的工作，替你製造麻煩，讓你難以招架。他們的作為，甚至會使你本來能獲得讚賞的事演變為受罰背黑鍋。這多是你太過自我、想爭第一、鋒芒畢露所導致的。所以，做人一定要低調一些，再能幹也別只顧著埋頭往前衝，而忽略了人的因素。多留意周圍人的感受，人際關係才是成敗關鍵唷。

生肖蛇

擦亮雙眼，小心爛桃花

生肖屬蛇的人，下半年容易招惹爛桃花。若你對於異性投來的好感、眉眼、曖昧等，經不住誘惑，來者不拒，就容易被爛桃花纏身，是非、困擾不斷。因此切忌感情用事，當你玩心太重，迷戀愛情遊戲，只會讓你錯失真愛，身陷情感漩渦。面對桃花一定要擦亮雙眼，理性對待兩性關係，寧缺勿濫，才能避開桃色陷阱。

生肖馬

人心難測，交友須謹慎

生肖屬馬者，下半年對於交友這件事將會特別熱衷。三教九流、各行各業、性格各異的朋友你都會涉獵，但由於你不設防、心思單純，將容易交到損友。交朋友是好事，有朋友走遍天下，但人心難測，交友也不能太過隨性、隨便。害人之心不可有，防人之心不可無，交友須謹慎，日久見人心，真正相處後再考慮是否要交心。

生肖羊

網購須小心，易上當受騙

生肖屬羊的人，下半年因貪圖方便、便宜，對於網路購物特別熱衷，也易因此而上當受騙。網購本身沒有錯，但一定要選擇專業、正規的網購平臺，仔細瞭解所要購買的商品，並留意店家的信譽、評價等。切忌因為便宜而購買，容易被騙。更不要在付款時點擊來歷不明的鏈結，小心網購不成還損失錢財。

生肖猴

小心手機詐騙，勿信中大獎

生肖屬猴的人，下半年要警惕電信詐騙。對於從手機上獲得的中獎電話、中獎簡訊，都不要輕易相信，貪念一起就易上當受騙。自己想要的東西，就努力付出去爭取，別總是做白日夢，想著天上會掉下金幣。而對於來歷不明的電話，尤其是自稱檢察官、法院等方面的電話，要格外謹慎小心，防止壞人藉機詐騙。

生肖雞

找工作走正規途徑，小心求職陷阱

生肖屬雞的人，下半年要特別小心求職陷阱。找工作一定要走正規途徑，別因為急於找工作而想要走捷徑，輕信網路上的「獵頭」，會易於被騙走身份證或錢財。面對「獵頭」公司，一定要擦亮眼睛，分清偽善獵頭。若有些入職條件，譬如參加培訓可用工資抵扣學費；求職需要扣押證件、收取抵押金；入職前需要拉人入夥等等，不必研究，準是騙子無疑。

生肖狗

別輕信承諾，易落空

生肖屬狗的人，下半年特別容易被感動，對於誓言、承諾等容易信以為真，到頭來會因輕信諾言而產生強烈的落空感。諾言、誓言，很多時候都只是江湖傳說而已，別輕易相信你所聽到的，而是要看行動來判斷。有的人說的比唱的還動聽，但是為人處事不及格，輕信他，你就易受傷。切記：諾不輕許，故我不負人；諾不輕信，故人不負我。

生肖豬

別輕信偏方，健康開不得玩笑

生肖屬豬的人，下半年要小心病急亂投醫而上當受騙。生病不一定可怕，怕的是不及時就醫，或是偏聽偏信，亂用偏方，不僅病難治癒，還易讓病情加重。所以別輕信偽偏方，若因此貽誤病情就太划不來了。要知道，傳誦偏方的人，通常對病因和治療一知半解，卻對自己的話深信不疑，這種資訊傳播方式最為危險有害，不可不小心謹慎。

陷阱不難躲避，難躲避的是自己的貪慾。當你瞭解到下半年該小心的陷阱後，只要不貪、不輕信，理性務實一些，就能逢凶化吉，有效避開惡運！

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