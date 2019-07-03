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【圖片心測】比無限手套更威？開發你內建的霸氣人格

2019-07-03 09:06聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

在漫威電影中有一件強大的武器──無限手套，鑲嵌了無限寶石，可以征服宇宙！你渴望擁有這項武器嗎？希望它能喚醒你內在擁有的未知力量嗎？其實，你早就有了未知的霸氣人格，不會隨波逐流，而且兼具魅力與能量。接下來，科技紫微網就來為大家鑑定一下，在別人的眼中，你有哪種內建的霸氣人格？

　

請憑直覺從下列四幅畫中選出第一眼吸引你注意的一幅！

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選擇圖一的你，自帶酷炫型人格

你的生活從來不會和「無聊」二字扯上邊，你鮮明的個性特質總能給人留下深刻的印象。你從不會被眼前的蠅頭小利所迷惑，堅定的做自己想做的事、過想過的生活，這份灑脫永遠讓人佩服。

這樣的個性也會讓不熟悉的人對你產生距離感，但其實你的內心並不像表現出來的那麼高冷。對於你所信任和愛護的人，你會表現出溫柔、貼心的一面。

　

選擇圖二的你，自帶獨立型人格

你很善於獨立發現和解決問題，對環境的適應能力也很強，即使是困難和挫折也能沉著應對。在朋友的眼中，你是一個活得很真實的人，堅信自己的信念，絕不隨波逐流。

面對別人的反對意見時，你總會以「反對無效」的方式一筆帶過。你不會為生活中的瑣事與他人斤斤計較，也較少在意個人得失，這是你個性中最大的亮點。

　

選擇圖三的你，自帶公正型人格

你有著很明確的是非觀，豪爽、不拘小節、追求公平與正義，這些都是身邊的朋友對你的印象。由於你做起事來有原則，有理性，且不喜歡被約束，這些特質讓你對待事物的方式執著而認真，有時候也會表現出爭強好勝的一面。

其實，你的內心是矛盾的，既不願承認自己的脆弱，又渴望得到別人的愛與關懷。內心的這種常常成為你壞情緒的來源。

　

選擇圖四的你，自帶無畏型人格

說到敢做敢當、喜歡冒險，你絕對算得上是朋友圈中響噹噹的一個。你十分講義氣，只要是你的朋友，或於己有恩的人，你都會盡其所能的給予幫助。

你生平最不喜歡的就是優柔寡斷，所以當別人猶豫不決的時候，你總會勇敢站出來，立刻做出決斷。然而，「禍兮福所倚，福兮禍所伏。」勇敢無畏固然值得稱讚，但衝動與魯莽往往也潛藏各種危機，這是你需要自我提醒的關鍵。

　

或許我們不像漫威英雄，有著波瀾壯闊、大起大落的命運，但是在平凡的人生裡，還是該相信「我就是我，是顏色不一樣的煙火」，你的特質就是最珍貴的寶石！

　

【延伸閱讀】

你有天生好命？12宮位全解析

輪迴論命，前世積福今生享福？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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