獅子萬眾矚目、射手人見人愛 下半年最能遇見好桃花的5大星座

2019-06-19 15:58 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／unsplash 分享 facebook 時光匆匆，一轉眼已經來到炎炎夏日，一到夏天就讓人想到陽光、沙灘、比基尼！但最讓單身者期待的當然還是談一場美妙的戀愛！還沒運動練身材的人快快加緊腳步，辛勤鍛鍊。覺得自己魅力不夠的人，也快把握時間充實自己，因為也許你的好桃花會在下半年出現呢！究竟2019下半年哪些星座的人最能遇見好桃花呢?

第五名：牡羊座

2019對於牡羊座來說算是一個大轉換的一年，在工作與生涯規劃上，上半年出現了一波時運，把過去默默努力耕耘付出的牡羊座推向一個新的階段，或是為自己的人生方向做了新的決定，可以說是正是衝到浪尖上，心情就像雲霄飛車般的奔馳。而專注在工作與人生的牡羊，其實你的好桃花已經默默出現在身邊了，只是你有太多需要處理的事情，或是過去爛桃花沒有斷乾淨持續糾纏，而忽略了真正的好緣分。這好桃花的特徵是細心體貼有智慧，願意一起面對挑戰，也因為對方富有同理心，能體諒你在事業上的專注，所以在下半年還會持續守候你，建議可以多多主動邀約對方，不然好菜拖到年底還不吃，一不小心就被別人夾走了喔！

第四名：天蠍座

一直以來都充滿神祕魅惑力的天蠍，下半年持續性感發威，在舉手投足之間都會發電，下半年容易遇到在職場上的貴桃花，很容易在工作上遇到欣賞自己做事方式，進而想要深入了解的對象，通常對方職位或是社會地位都會很不錯，年紀可能會比天蠍稍長一些些，而帶著成熟溫柔穩重的好緣份，除了在工作上會給天蠍帶來幫助之外，也會想要了解跟參與天蠍的生活，能夠一起發展共通興趣是不是很棒呢？建議在職場上若出現不錯的人選，對方又默默地跟你似有若無的曖昧，不彷可以大膽的嘗試看看，說不定會出乎你的意料喔！

第三名：獅子座

獅子座在2019年可說是萬眾矚目，到哪裡都有很高的呼聲，不管是家族聚會、朋友邀約、工作聚餐，獅子都很受大家歡迎，也因為你們風采迷人，只要大方表現自己就很容易讓人心生愛慕，可說是桃花遍地開，開滿整山林。但因為獅子實在是太熱門，好桃花跟爛桃花都很多，有時候反而眼花撩亂無法選擇。獅子朋友可要靜下來好好觀察，誰才是真心對待你的人選喔，如果對對方有興趣，也要記得主動做一些球給對方接，告訴對方妳喜歡看甚麼電影，或是想去哪裡旅行。只要你願意，基本上戀情很快就能有下一步的發展！請盡情享受吧！

第二名：雙魚座

今年對雙魚座來說可謂回歸真心的一年，各種情況都逼使雙魚座重新整頓自己，不管是內心還是外在。但也因為這樣，今年雙魚座非常適合蛻變，忙碌的上半年走完，這段時間疏於照顧的自己，只要用心打扮，把過去看不下去的，想要改變的，不管是身材外貌，或是交友圈的轉換拓展，一步步的去蛻變。雙魚就會發現，其實只要拋開那些舊有能量，桃花頓時會大開，優質桃花因為看到雙魚由內而外散發的自然美性，會忍不住想要接近，可說是純淨善美的好桃花捕捉器。好桃花通常會出現在新的交友圈，或是雙魚之前沒有去過的地方，而既然能有這樣的好桃花運，雙魚就不要在懶惰了，快快整頓自己，拓展新的交友圈吧！

第一名：射手座

恭喜射手朋友們下半年好桃花運第一名！今年下半年你將揮別過去陰霾，不管是出門聚餐時會被新認識的朋友莫名放電，或者是參加進修課程時遇到志同道合的好緣份，甚至連去菜市場買菜老闆都想多送你兩把蔥！簡直人見人愛，各種愉快。下半年射手朋友們好運開展，在各方面都會順心順手，人逢喜事精神爽便能帶動整個運氣，所到之處大家都被你的歡樂給帶動，喜歡與你親近，也因為你讓人覺得輕鬆幽默、體貼善解人意、外表亮眼。所以身邊朋友們只要手上有單身優質男女，第一個就會想到要推薦你。而自己出去認識的朋友，也很容易一聊就投緣喔！射手朋友們切記，在各種場合都可能突然蹦出好桃花的情況下，記得要讓自己常常保持帥氣美麗，桃花跳出來的時候才能順勢接住喔！