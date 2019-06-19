親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

紐西蘭外海規模6.4地震 目前無人傷亡

獅子萬眾矚目、射手人見人愛 下半年最能遇見好桃花的5大星座　

2019-06-19 15:58聯合新聞網 安妞‧星座

圖／unsplash
圖／unsplash
分享
時光匆匆，一轉眼已經來到炎炎夏日，一到夏天就讓人想到陽光、沙灘、比基尼！但最讓單身者期待的當然還是談一場美妙的戀愛！還沒運動練身材的人快快加緊腳步，辛勤鍛鍊。覺得自己魅力不夠的人，也快把握時間充實自己，因為也許你的好桃花會在下半年出現呢！究竟2019下半年哪些星座的人最能遇見好桃花呢?

第五名：牡羊座

2019對於牡羊座來說算是一個大轉換的一年，在工作與生涯規劃上，上半年出現了一波時運，把過去默默努力耕耘付出的牡羊座推向一個新的階段，或是為自己的人生方向做了新的決定，可以說是正是衝到浪尖上，心情就像雲霄飛車般的奔馳。而專注在工作與人生的牡羊，其實你的好桃花已經默默出現在身邊了，只是你有太多需要處理的事情，或是過去爛桃花沒有斷乾淨持續糾纏，而忽略了真正的好緣分。這好桃花的特徵是細心體貼有智慧，願意一起面對挑戰，也因為對方富有同理心，能體諒你在事業上的專注，所以在下半年還會持續守候你，建議可以多多主動邀約對方，不然好菜拖到年底還不吃，一不小心就被別人夾走了喔！

第四名：天蠍座

一直以來都充滿神祕魅惑力的天蠍，下半年持續性感發威，在舉手投足之間都會發電，下半年容易遇到在職場上的貴桃花，很容易在工作上遇到欣賞自己做事方式，進而想要深入了解的對象，通常對方職位或是社會地位都會很不錯，年紀可能會比天蠍稍長一些些，而帶著成熟溫柔穩重的好緣份，除了在工作上會給天蠍帶來幫助之外，也會想要了解跟參與天蠍的生活，能夠一起發展共通興趣是不是很棒呢？建議在職場上若出現不錯的人選，對方又默默地跟你似有若無的曖昧，不彷可以大膽的嘗試看看，說不定會出乎你的意料喔！

第三名：獅子座

獅子座在2019年可說是萬眾矚目，到哪裡都有很高的呼聲，不管是家族聚會、朋友邀約、工作聚餐，獅子都很受大家歡迎，也因為你們風采迷人，只要大方表現自己就很容易讓人心生愛慕，可說是桃花遍地開，開滿整山林。但因為獅子實在是太熱門，好桃花跟爛桃花都很多，有時候反而眼花撩亂無法選擇。獅子朋友可要靜下來好好觀察，誰才是真心對待你的人選喔，如果對對方有興趣，也要記得主動做一些球給對方接，告訴對方妳喜歡看甚麼電影，或是想去哪裡旅行。只要你願意，基本上戀情很快就能有下一步的發展！請盡情享受吧！

第二名：雙魚座

今年對雙魚座來說可謂回歸真心的一年，各種情況都逼使雙魚座重新整頓自己，不管是內心還是外在。但也因為這樣，今年雙魚座非常適合蛻變，忙碌的上半年走完，這段時間疏於照顧的自己，只要用心打扮，把過去看不下去的，想要改變的，不管是身材外貌，或是交友圈的轉換拓展，一步步的去蛻變。雙魚就會發現，其實只要拋開那些舊有能量，桃花頓時會大開，優質桃花因為看到雙魚由內而外散發的自然美性，會忍不住想要接近，可說是純淨善美的好桃花捕捉器。好桃花通常會出現在新的交友圈，或是雙魚之前沒有去過的地方，而既然能有這樣的好桃花運，雙魚就不要在懶惰了，快快整頓自己，拓展新的交友圈吧！

第一名：射手座

恭喜射手朋友們下半年好桃花運第一名！今年下半年你將揮別過去陰霾，不管是出門聚餐時會被新認識的朋友莫名放電，或者是參加進修課程時遇到志同道合的好緣份，甚至連去菜市場買菜老闆都想多送你兩把蔥！簡直人見人愛，各種愉快。下半年射手朋友們好運開展，在各方面都會順心順手，人逢喜事精神爽便能帶動整個運氣，所到之處大家都被你的歡樂給帶動，喜歡與你親近，也因為你讓人覺得輕鬆幽默、體貼善解人意、外表亮眼。所以身邊朋友們只要手上有單身優質男女，第一個就會想到要推薦你。而自己出去認識的朋友，也很容易一聊就投緣喔！射手朋友們切記，在各種場合都可能突然蹦出好桃花的情況下，記得要讓自己常常保持帥氣美麗，桃花跳出來的時候才能順勢接住喔！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

愛情運星座

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

哪種血型表裡不一？B型阿翔+O型謝忻有準！

2019-06-19 13:37

又愛又珍惜！哪些星座女是男人眼中的極品？

2019-06-19 10:06

無心插柳反而成功？這三種人常有意外好運！

2019-06-19 10:03

主星同位素 - 一窺變化多端的紫微主星

2019-06-19 09:15

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

每個月都喊窮？12生肖單身女存錢秘訣 快筆記

2019-06-18 08:00

這5大星座都得了「被害妄想症」 雙魚愛疑神疑鬼、巨蟹第一名不意外

2019-06-17 23:03

【情境心測】選故事情節，測你的潛意識星座

2019-06-17 08:33

唐綺陽星座運勢週報：天秤別太守舊 獅子理財採納貴人建議

2019-06-17 07:37

殺破狼周運勢／白羊賺外快機會上門 雙魚被第三者介入

2019-06-16 00:00

【圖片心測】從冰淇淋哪裡開始吃？分析你的愛情面具

2019-06-14 14:36

摩羯鋼鐵信念敲不破、天蠍雕蟲小技懶得理 哪些星座的人最好強？

2019-06-14 10:00

是你嗎？「5大血型X星座」下半年感情將開花結果

2019-06-14 10:00

小孟塔羅：林志玲與AK結婚幫夫運超強！測我的另一半旺我指數？

2019-06-14 09:05

【測字】你會發大財？速測下半年爆財指數

2019-06-13 16:49

永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30

前進婚姻！情路坎坷但終究會幸福的生肖

2019-06-07 10:34

端午假期後，下半年運勢會越來越好 走向轉運的5大星座

2019-06-07 10:03

小孟塔羅：捧在手上？測另一半對我寵愛指數

2019-06-06 16:00

婚禮辦起來！下半年好事將近的3個生肖

2019-06-06 11:30

梧桐塔羅占卜：2019下半年 感情運勢大公開

2019-06-05 10:07

快遠離他們！從面相看出誰愛搬弄是非？

2019-06-05 08:20

6月塔羅生命靈數運勢：擁有改寫的機會 能讓歷史不再是明天

2019-06-04 08:54

小心！4個生肖女 遇到甘蔗男的機率最高

2019-06-04 08:00

一談戀愛就變女僕？為愛不悔的星座女TOP5

2019-06-02 09:00

【測字】彩虹飄揚！你的愛情會是哪種顏色？

2019-06-01 07:30

對家庭有責任感！「好老公前段班」就是這5個生肖

2019-05-31 16:54

這5星座看似好親近 其實心門特別厚？

2019-05-31 16:00

最適合創業的星座TOP5公開！第一名非常接地氣、替員工著想

2019-05-31 09:42

小孟塔羅：我的另一半外遇指數高嗎？

2019-05-31 08:47

6月星座塔羅運勢：天秤整體運欠佳 摩羯桃花旺盛

2019-05-30 15:52

想脫單快看！哪個星座最容易被你煞到？

2019-05-29 15:31

【測字】努力沒進展？你最近陷入哪種撞牆期

2019-05-28 09:51

12星座「告白最佳時間點」大公開！牡羊中午12點告白必勝、雙魚愛凌晨3點

2019-05-27 23:43

小孟塔羅：再撐一個月就好！下半年「轉運秘法」來了

2019-05-23 17:00

小心別惹金牛、天蠍 12星座最愛冷戰TOP5是他們！

2019-05-23 16:38

6月6日～7月6日／生肖運勢大解析 鼠、牛、馬考驗多宜謹慎

2019-05-23 15:59

天生低調？喜歡窩在角落獨處的5個星座

2019-05-23 15:21

【圖片心測】選一張圖，測你目前忽略哪件重要的事？

2019-05-22 10:00
看更多

熱門文章

4、5年來高雄登革熱案例數都個位數？孫大千打臉陳菊

2019-06-18 18:31

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

2019-06-19 13:35

這例算蘇院長頭上？高雄登革熱又一例 進入第二波疫情

2019-06-18 20:10

今年本土登革熱流行型太少見 專家：全民幾乎都沒抗體

2019-06-18 16:44

高雄為何沒錢防治登革熱？游淑慧：陳菊減列減列再減列

2019-06-19 13:30

今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22

吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

吳速玲挑對Mr. Leight墨鏡！放電又不遮眼妝 帥答時事題「我不會幫曹格撐傘」

2019-06-18 19:29

台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 09:52

一句話惹哭小孩 兒科醫師列出NG爛句

2019-06-19 07:09

吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13

撲殺秋行軍蟲改採無人機空戰 彰化縣府農業處人員笑了

2019-06-18 20:39

影／長期夜尿不在意 她左腎長滿結石

2019-06-19 11:19

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

說「Hi」之後就詞窮嗎？ 5招教你打開話題

2019-06-18 20:24

阿聯酋商務艙限時優惠 阿姆斯特丹來回未稅6萬有找

2019-06-18 17:08

陳其邁南下主持登革熱會議 韓國瑜：中央、地方聯手

2019-06-19 12:04

救救我！保育動物困「牢籠」 牠被慘關31年

2019-06-19 00:37

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28

高市府鳳山防登革熱消毒臨時喊停 議員里長錯愕不滿

2019-06-19 12:04

一隻蚊子都治不好？王欣儀數字解讀：蘇打臉花媽、賴神

2019-06-19 12:24

高雄市府沒錢對付登革熱？ 前文化局長為市府算了一下帳

2019-06-19 11:38

母湯啦！ 旅客用泡麵碗偷渡16顆日本水蜜桃被攔截

2019-06-19 14:39

登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00

秋行軍蟲全台肆虐 苗栗銷毀1.45公頃

2019-06-18 19:50

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

2019-06-19 15:28

萬里蟹之爭 林右昌：基隆漁夫鍋比萬里只能吃蟹CP值高

2019-06-19 12:27

文具迷快蒐！誠品與MOLESKINE等全球經典文具聯名 推出逾50款限量設計

2019-06-18 17:49

暑假出國搶機票要快！多家航空限時優惠 票價0元起

2019-06-19 13:42

金門秋行軍蟲防疫拉警報 確認9起案例

2019-06-18 17:58

新光醫董吳東進獲「旭日中綬章」　日本令和台灣第一位

2019-06-18 17:24

抹茶控快筆記！一〇八抹茶茶廊復興店搬家 加碼21天買1送1

2019-06-18 17:23

籲Uber合法納管 計程車聯盟：公平良性競爭

2019-06-18 18:57

專家：國內現首例 推斷秋行軍蟲成蟲已化蛹

2019-06-19 12:42

6/22起特價只有3天！85度C「一顆檸檬」同品項第二杯10元

2019-06-19 12:07

韓國瑜因登革熱摃中央 黃偉哲：可以體諒父母官的心情

2019-06-19 12:13

北醫神秘「護心便當」 每天僅50份被秒殺

2019-06-19 14:26

天氣炎熱加西南風沉降 3縣市19日高溫亮橙燈

2019-06-18 22:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top