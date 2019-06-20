小孟塔羅：2019夏天我哪方面運勢熱到發燙？

2019-06-20 17:00 聯合新聞網 文／小孟



圖／unsplash 分享 facebook

一提到夏天，不禁讓人聯到冷氣，畢竟炎熱如火的天氣，可不是心靜自然涼，足以解決的問題。更可在各式各樣的手搖店裡，一一嘗試直到你滿意為止。但許多人仍會選擇，一邊吹著冷氣，一邊享用熱氣騰騰的火鍋。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，夏天我哪方面運勢熱到發燙？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：JENI BETHELL, RACHAEL HAMMOND(Twin Tarot Oracle)

A：否極泰來。(力量牌正位)

牌面上有一位戴花圈的女子，有一隻雄獅躺在她的身旁。

A：否極泰來。(力量牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你近期會有種挫敗感。也許是工作上的壓力，或是感情上的困頓，甚至是金錢上的難題等等。小孟老師在此提醒你，無論多麼漆黑的夜晚，終會有看到曙光的時候。當你能勇敢面對問題，儘管中間有許多來回，讓你感到心煩意亂，但最終事情會一件一件解決。

B：心想事成。(死神牌正位)

牌面上有一位走在橋上的男子，往森林的光亮處前行。

B：心想事成。(死神牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你近期想做一些改變。也許這個念頭已在你的頭腦盤旋已久，亦或是你受不了現在的生活，因而想要嘗試不同的東西。小孟老師在此建議你，人生唯一不變的就是變。請依照你的自身狀況，判斷合適的方式，不見得要準備萬全才做，而是跟著內心感覺，邊走邊修正至水到渠成。

C：雪中送炭。(節制牌正位)

牌面上有一位展翅的女子，將金杯的彩虹倒向銀杯裡。

B：心想事成。(死神牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你近期會有貴人相助。也許對方主動幫你引薦新的機會，幫你創造更多的財富，亦或是在你困頓的時刻，他就像是一盞明燈，為你排憂解難照亮未來。小孟老師在此建議你，為了避免貴人在身旁，卻渾然不知的情況發生，當你遇有困難需要幫助，請主動向認識的人求援。

D：魅力綻放。(皇后牌正位)

牌面上有一位在蘋果樹下的女子，她抱著兔子躺在草地上。

D：魅力綻放。(皇后牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你近期的桃花運大開，有人會主動對你示好。例如：當你坐捷運或公車時，會發現有人在偷瞄你，或是有人突然加你FB或IG，藉由這個方式來認識你。小孟老師在此提醒你，你就像是一朵盛開的花，大家皆被你的香味吸引，但你仍需提高警覺，分辨對方是蝴蝶還是蒼蠅。

E：天降甘霖。(命運之輪正位)

牌面上有一位戴小丑帽的女子，坐在浮在空中的五角星上方。

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這張牌表示你近期的偏財運旺盛，可能會有意想不到的收益。例如：統一發票中獎，刮刮樂、買彩券中獎，甚至去便利商店買個飲料，都能抽到不錯的折扣。小孟老師在此提醒你，你現在擁有的好運，可能來自前世的福報，或今生累績的功德，倘若你想延續這幸運，平時就要做好事唷！