殺破狼周運勢／雙子好對象熱烈追求 天蠍偏財運佳試手氣

2019-06-23 00:00 聯合新聞網 殺破狼



白羊座：

整體運勢：

感情運方面，水星進入戀愛宮位，會被意想不到的對象表白，然而水星受到天王星影響，對方不是你的菜，可能還會有點討厭。有伴侶的白羊座，會花很多錢討喜歡的對象歡心，買很貴重的東西給對方一個驚喜。

旅遊運方面，金星持續在旅行宮位行進，會參加團費較為昂貴的旅行團，食宿非常奢華，然而受到木星與海王星影響，會因為時差或是長途跋涉的關係，精神狀況不佳，無法很盡興地享受旅程。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的火星持續受到土星、冥王星影響，與家人關係較不理想，此時會想離家或搬家。某些白羊座家宅正面臨許多需要修繕的問題，或是家電容易故障需要換新，有許多麻煩的問題需要花時間處理。

工作運方面，在志業宮位的土星、冥王星呈現合相，受到在家宅宮位的火星影響，因為工作的需要而搬家，有外派到外地工作的跡象。某些白羊座會辭掉目前的工作，回鄉發展，目前正在尋求離家較近的工作機會。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，受到木星與海王星影響，會分期付款購買品質較好的物品，或是會吃較昂貴的餐廳，享受一些小確幸。但由於金星、木星、海王星相位不佳，花錢會比較浪費，有許多開銷是沒有必要的。

感情運方面，在慾望宮位的木星受到金星與海王星影響，情慾需求旺盛，單身的金牛座容易在交友圈中尋求一夜情。有伴侶的金牛座，感覺雙方的交往缺乏心靈交流，會想與對方多一點親密關係。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到木星與金星影響，某個團體的金流往來複雜，可能無端捲入金錢糾紛，此時避免與人團購或代購一些物品。當心被騙進宗教團體或直銷集團中，不斷地花錢，卻無法買到有意義的東西。

交通運方面，在交通宮位的火星受到土星、冥王星影響，外出注意交通安全，開車當心行車糾紛，接到罰單的機率較高。通勤也要當心遇到不愉快的事件，容易坐錯車、轉錯線，造成嚴重的遲到。

工作運方面，在面試宮位的火星受到專業領域宮位的土星、冥王星影響，目前尋求新的工作機會，專業能力嚴重被挑剔，雖然參與很多面試，能獲得的待遇都不是太好。

雙子座：

整體運勢：

旅遊運方面，水星進入旅遊宮位，會非常匆促地決定一趟旅行，快閃到一個想去的景點打卡，然而水星受到天王星影響，無法在喜歡的地區停留太久，遊覽較為走馬看花。

學習運方面，水星進入學習宮位，學習新的事物一點就通，舉一反三，然而水星受到天王星影響，對於某些事物的學習熱忱快速消退，還沒深入研究就不想了解了。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星受到木星、金星影響，職場上有許多口蜜腹劍的小人，看似對你很好，卻會發現在背地裡一直說你的不是。團隊中豬隊友較多，拖累整體工作效率。

感情運方面，在感情宮位的木星受到金星與海王星影響，周遭不乏條件不錯的對象熱烈追求，然而目前有很多想做的事情還沒完成，對於結婚與成家缺乏動力。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到土星、冥王星影響，負債越來越多，收入卻不見起色，對於金錢的流失感到焦慮，會不斷尋求新的收益來源，但越是急躁，越容易敗財。

巨蟹座：

整體運勢：

金錢運方面，水星進入金錢宮位，在近期內會有調薪的好消息，同時也適合在此時跟老闆談加薪。然而進入金錢宮位的水星受到天王星影響，會收到紅色炸彈，荷包要失血了。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，會因為工作、學術交流，或是公務性質的事務到外地出差。受到的食宿待遇十分高級，然而海王星受到健康宮位的木星影響，容易因為水土不服，精神狀況欠佳。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到金星、海王星影響，工作量太多，有過勞的狀況，精神因此感到憂鬱，萌生倦勤的想法，會想休個長假，甚至會想辭掉工作。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到進入金錢宮位的水星影響，某個朋友的經濟狀況不佳，開口跟你借錢，使你陷入為難。此時會發現週遭有品德不佳的人與團體，不斷地向外募資，卻中飽私囊，這樣的價值觀使你難以接受。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與土星受到命宮的火星影響，與另一半的關係緊繃，雙方因為某件事陷入僵局。再加上日月蝕的能量逼近，目前正陷入分手的危機。

獅子座：

整體運勢：

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位前進，在某一個團體中大受歡迎，有許多人對你表示好感，然而金星受到木星與海王星影響，此時爛桃花也較多，容易被覬覦你肉體或金錢的對象纏上。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與冥王星、土星相位良好，努力工作會獲得額外的加給，荷包不缺錢。然而海王星受到金星與木星的影響，在吃喝玩樂上的花費較為浪費，一毛錢都無法存下來。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到進入命宮的水星影響，工作效率加速，任務一一在手上完成，卻反而會使上司派更多的工作塞滿你的時間，並沒有因為完成任務使你負擔減輕。

健康運方面，水星進入命宮，會是容易感冒的時期，同時水星會呈現滯留的狀態，一旦感染呼吸道的疾病，比較難痊癒，出入公共場所，盡量戴口罩，避免被他人傳染病毒而生病。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到海王星與金星影響，身邊會出現許多追求者，然而每一個人品德都不是太好，很多已婚或是有穩定伴侶的人想劈腿跟你搞曖昧，是爛桃花非常多的時期。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，許多事情都獲得初步的成果，在職場上會十分風光，然而受到夥伴宮位的海王星影響，容易被週遭的合作夥伴嫉妒，有許多人在背地裡扯你後腿，在工作領域小人較多。

學業運方面，在學業宮位的天王星與太陽有良好連結，會有機會到海外當交換學生，會因此結交許多異國的朋友。某些處女座在學習領域上會結交到志同道合的同學，與朋友們共同合作新的研究計畫。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到金星與海王星影響，家中有喜事要張羅，目前正忙得手忙腳亂。某些處女座在此時會買新房或搬家，然而木星受到金星與海王星影響，暫時沒有時間整理封箱的東西，居所處在一片混亂的狀況。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星受到木星與金星的影響，會發現另一半或喜歡的對象欺騙你，對方在情感關係上有些問題沒處理乾淨。若是自己在情感上有所隱瞞，此時也容易被揭穿。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星持續受到冥王星與土星影響，被某個人惹毛，會與對方因為立場的不同針鋒相對。在網路上無心的留言會被無聊的酸民挑釁，這陣子會陷入常常生氣、不愉快的人際關係問題中。

天秤座：

整體運勢：

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，有很久沒聯絡的朋友在此時聯絡你，然而水星受到天王星影響，某些人是回來跟你討債或借錢的，或是要你加入直銷或宗教團體，小心被朋友劫財。

遠行運方面，金星持續在遠行前進，在外地旅遊非常愉悅，不但享有高規格的食宿待遇，還可能有豔遇，然而金星受到木星與海王星影響，在外地也會有些水土不服、精神不濟的狀況，常備藥品最好隨身攜帶，以備不時之需。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到水星影響，使用信用卡需特別當心，此時容易被盜刷。某些天秤座面臨稅務與債務方面的問題需要花時間處理，會對於目前的財務狀況十分心煩。

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到人際關係宮位的水星影響，與朋友之間的肢體界線過於模糊，會被佔便宜，或是擦槍走火。某些天秤座容易空虛寂寞、覺得冷，會想尋求一夜情解決情慾需求。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到木星與金星影響，許多看似不嚴重的小問題，累積起來就成為大問題。某個事件爆發，使得職場處於一片混亂的狀況，然而你卻無力處理，只能任由這件事持續擴大。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，偏財運佳，可試試手氣。某些天蠍座因為信用卡累積的紅利，換到特別的服務優惠或是獲得想要的東西。然而金星受到海王星與木星影響，此時花錢也會比較浪費，吃喝玩樂的額外開銷較多。

工作運方面，水星進入志業宮位，工作效率會加快許多，很多事務會有大幅度的進展。然而水星受到在夥伴宮位的天王星影響，職場上豬隊友較多，某些同事在一些議題上跟你唱反調，感覺與週遭的人溝通不良。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到金星與木星的影響，單身者容易惹上爛桃花，對方覬覦你的肉體或是金錢。有對象的天蠍座，你或是對方會有精神出軌的現象，甚至在肉體關係上已經有染，然而目前的戀情你並不肯放手。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到土星與冥王星影響，遠行要當心在外地遇到刁難，甚至因為某些問題滯留在外地，無法回家。此時容易遺失重要的證件與貴重物品，行李要好好看緊。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，喜歡的人此時對你特別體貼，感覺被寵愛。然而金星受到木星與海王星的影響，在你被疼愛的背後，對方有著不想讓你知道的秘密隱瞞你。

遠行運方面，水星進入遠行宮位，會因為工作緣故，需要到外地出差，會對於這個城市充滿好奇，然而水星受到工作宮位的天王星影響，這個行程會非常緊湊，完全無法順便去想打卡的景點朝聖。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到土星、冥王星影響，目前難以解決的財務缺口，會因為利息不斷地加倍，成為你龐大的負擔。某些射手座力圖多兼些差賺錢，卻無法追趕上金錢流失的速度。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星影響，在職場上會有人對你的專業能力閒言閒語，使得你必須不斷地出面接受許多挑戰。某些射手座會臨時需要到外地出差，要面對一項幾乎不可能解決的艱難任務。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運方面，水星進入財務宮位，有一個很重要的演唱會，或是玩樂計畫，必須要花很多錢，目前會有計劃地把許多開銷存好，不過也會有些費用也已經先花下去了。

工作運方面，金星持續在工作宮位前進，許多重要的事務已經告一段落，目前處於想放空休息的狀態，然而金星受到木星與海王星影響，有許多新的任務正催促著你，實在很不想工作。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到進入慾望宮位的水星影響，會被某個恐怖情人或癡漢糾纏，此時很想擺脫爛桃花，然而對方似乎在追蹤你。有戀愛對象的摩羯座，與另一半時常發生爭執，甚至因此冷戰，面臨分手的危機。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到金星與木星的影響，參加重要考試的摩羯座，對於目前選填志願感到困擾，不知如何決定未來的發展。在校的學生目前面臨許多成績與報告需要補考與補交的狀態，正在當掉邊緣。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，水星進入感情宮位，同時金星落在戀愛宮位，桃花運佳，會被某個朋友告白或表示好感。然而金星受到木星與海王星影響，這個追求者似乎跟好幾個對象在搞曖昧，或是你已經有公開而穩定的關係，感覺惹上爛桃花。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與秘密宮位的土星、冥王星有良好連結，會有一些業外收益，讓你獲得一些私房錢與零用錢。然而海王星受到金星與木星影響，此時花在吃喝玩樂的開銷也特別多。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到海王星與金星影響，會收到紅色炸彈，荷包要失血了。此時對許多人出手大方，會請客吃飯或是玩樂，但這些人似乎是酒肉朋友，不斷在佔你便宜，需要這些人幫忙時又不見蹤影。

工作運方面，在工作宮位的火星受到土星、冥王星影響，工作有過勞的傾向，此時會萌生倦怠，想離開目前的職務。某些水瓶座甚至身體已經出現問題，必須要停下工作休養好一陣子。

健康運方面，太陽與火星持續影響健康宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害與急性疾病，特別要注意心血管方面的問題。工作有過勞的現象，身體會出現各種毛病，需要休息一陣子。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，水星進入工作宮位，因為良好的工作效率受到肯定，臨時被派到外地執行某個任務，可以趁機好好遊覽外地。然而水星受到天王星影響，在職場上也容易與人發生溝通不良的問題，有些人說的話跟你的認知有落差。

家宅運方面，金星持續落在家宅宮位，家人對你特別大方體貼，可能請你吃飯、送你禮物，甚至在經濟上給予支援。然而金星受到木星、海王星的影響，目前會因為十分工作忙碌，無法好好宅在家中多陪陪家人，而感到愧疚。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到土星與冥王星影響，戀情當心第三者介入，面臨抉擇。某些雙魚座同時有兩個曖昧對象，此時會被發現，落得兩頭落空的下場。

健康運方面，水星進入健康宮位，當心著涼感冒，此時也是呼吸系統疾病好發的高峰期，在命宮的海王星受到金星與木星影響，睡眠狀況不佳，同時也會因為生活太多壓力，有些抑鬱的傾向。

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