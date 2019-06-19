親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

德媒看台灣同婚專法 在翻譯的失誤和歡呼之間

一句話改變韓國瑜命運！ 當年扁、馬也用這招上位

主星同位素 - 一窺變化多端的紫微主星

2019-06-19 09:15聯合新聞網 普羅米修士

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
分享
在學習紫微的過程中，常常會有這種困惑:

" 明明這兩個人都是天機星坐命(命宮主星只有天機)，為什麼這兩個人給人的感覺還是大不相同呢?

或是，我明明是太陽星坐命，但是個性和特質仍和書上所描述的太陽有一段差距，有時甚至感覺自己並沒有那麼陽光、開朗? "

既然先前已經冒著穿鑿附會的風險，大膽地揭露紫微與各種科學的相似之處，那麼這回就變本加厲，試試用「同位素」來解釋這些現象。

推薦閱讀:是物理變化還是化學變化？ – 談紫微雙星組合

推薦閱讀:紫微斗數驗證在哪？有些事 你必須先相信才能看見

同位素是什麼?

簡單地說，同位素就是由同樣的單一化學元素構成，但是物理性質卻不相同的物質；也就是這些物質在元素周期表中所排列的位置是相同，但是中子數不同。

它們擁有同一原子序的原子，雖然質子數相同，但是彼此具有不同的中子數。因此，這種差異造成它們的化學性質幾乎完全相同，但是在物理性質(如質量、密度、熔點、沸點)上卻有所差異。

譬如我們熟悉的化學元素碳、氧、氫，都有各自的同位素，在不同的領域中有其特殊的功能及角色。

同位素這種有些相同(化學性質)，有些卻不同(物理性質)的現象，和我們先前所提到「有著相同主星的兩個人，卻有不太一樣的特質」的情況極為類似。

那麼，在紫微斗數的系統中，造成這種差異現象的原因又是什麼呢?

超級巨星的背後其實是一個團隊

「如果命宮中沒有(十四)主星，要怎麼處理?」

這個問題堪稱「學習紫微必問的十大問題」之一。在得到「借對宮(遷移宮)主星來參看」的答案之後，往往就會出現另一個「必問的十大問題」: 「既然是借對宮的主星，借過來之後主星的特質要不要打折? 打幾折?」

無論是回答七折、八折還是九折(又不是百貨公司的週年慶!)，或是去計較答案中不可量測的程度，倒不如回頭來看看「主星正坐」(命宮中有十四主星)與「借坐」(命宮中沒有十四主星，必須借對宮主星來參看)的基本差異。

舉例來說，下圖命盤中的武曲貪狼，三方中的財帛宮與官祿宮(事業宮)分別是廉貞、破軍與紫微、七殺，也就是一般所說的「殺破狼」的格局，代表著坐命者一生運勢起伏較為劇烈。為什麼說較為劇烈? 有一大部分的原因是坐命者用「破軍」的心態與手段來求取財富，用「七殺」的心態與手段來求取工作事業上的自我實現與成就。七殺與破軍的星性較為強勢、果決，當然也意味著不達目的絕不罷手的決心。

命宮是武曲貪狼的命盤
命宮是武曲貪狼的命盤
分享

但是，對於命宮在對宮的坐命者來說，命宮中沒有十四主星而借用對宮主星；因為命宮和遷移宮都是武曲貪狼，乍看之下和命宮是武曲貪狼的坐命者是相同的。但是仔細查看三方之後，就會發現命宮借武曲貪狼的坐命者，財帛宮是天相，官祿宮是天府；與七殺、破軍比較之下，天相與天府是屬於四平八穩、穩紮穩打的個性，不太冒險與躁進，與七殺、破軍的特質大異其趣。顯示坐命者在財富與事業的追求上，是採取較保守、穩健的心態與做法。

命宮是空宮，對宮是武曲貪狼的命盤
命宮是空宮，對宮是武曲貪狼的命盤
分享

因此，借坐武貪(命宮無主星而借對宮的武曲、貪狼)的人在行事作風上，就會較正坐武貪的人(命宮主星是武曲、貪狼)更為保守，對於風險的敏感度也較高。這種本質與行事作風上的差異，就不是「借對宮主星要打幾折?」這種的簡單邏輯可以解釋的。

上述的狀況也間接地說明了: 在討論一個人的個性及特質時，並不是只看坐命者命宮的主星，而是應該將命宮三方四正中的各個星曜組合一併列入評估與考量。就像樂團的主唱雖然是舞台上最耀眼、最容易被辨識的人物，但是樂團的整體表現卻必須將其他成員一起列入考量。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然天機星的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

主星同位素

回到「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」

以天機星為例，如果暫且不管天機星所在的宮位不同而產生的差異，光是天機星獨坐就有三種不同的組合: 天機的對宮是天梁(天機在丑宮或未宮)、天機的對宮是太陰(天機在巳位或亥位)、天機的對宮是巨門(天機在子位或午宮)。當然，這些不同組合的差異，也包括了命宮三方星曜的組合也不同。

天機在丑宮坐命
天機在丑宮坐命
分享

天機在巳位坐命
天機在巳位坐命
分享

天機在子位坐命
天機在子位坐命
分享

同時，也拜星曜組合的特性之賜，十四主星的單星獨坐宮位，其對宮必然不會是空宮(換個角度來看: 雙星組合的對宮，才有可能是空宮)。這種特殊性也讓我們可以大膽地以對宮主星的不同，來辨識各種相同主星的差異。譬如說: 天機星獨坐命宮，就可以分為對宮是巨門、對宮是天梁和對宮是太陰三種不同的類型。一如我們使用碳-12、碳-13、碳-14來標示碳的同位素。

在十四主星中，由於星曜的排列組合，紫微、武曲、廉貞三顆星皆只有一種單星獨坐的情形；而其他的十一顆星，皆有三種單星獨坐但對宮主星不同的組合。

接下來我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】

樂團

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

每個月都喊窮？12生肖單身女存錢秘訣 快筆記

2019-06-18 08:00

這5大星座都得了「被害妄想症」 雙魚愛疑神疑鬼、巨蟹第一名不意外

2019-06-17 23:03

【情境心測】選故事情節，測你的潛意識星座

2019-06-17 08:33

唐綺陽星座運勢週報：天秤別太守舊 獅子理財採納貴人建議

2019-06-17 07:37

殺破狼周運勢／白羊賺外快機會上門 雙魚被第三者介入

2019-06-16 00:00

【圖片心測】從冰淇淋哪裡開始吃？分析你的愛情面具

2019-06-14 14:36

摩羯鋼鐵信念敲不破、天蠍雕蟲小技懶得理 哪些星座的人最好強？

2019-06-14 10:00

是你嗎？「5大血型X星座」下半年感情將開花結果

2019-06-14 10:00

小孟塔羅：林志玲與AK結婚幫夫運超強！測我的另一半旺我指數？

2019-06-14 09:05

【測字】你會發大財？速測下半年爆財指數

2019-06-13 16:49

永遠的28歲！青春無敵的好命女TOP3

2019-06-09 08:30

前進婚姻！情路坎坷但終究會幸福的生肖

2019-06-07 10:34

端午假期後，下半年運勢會越來越好 走向轉運的5大星座

2019-06-07 10:03

小孟塔羅：捧在手上？測另一半對我寵愛指數

2019-06-06 16:00

婚禮辦起來！下半年好事將近的3個生肖

2019-06-06 11:30

梧桐塔羅占卜：2019下半年 感情運勢大公開

2019-06-05 10:07

快遠離他們！從面相看出誰愛搬弄是非？

2019-06-05 08:20

6月塔羅生命靈數運勢：擁有改寫的機會 能讓歷史不再是明天

2019-06-04 08:54

小心！4個生肖女 遇到甘蔗男的機率最高

2019-06-04 08:00

一談戀愛就變女僕？為愛不悔的星座女TOP5

2019-06-02 09:00

【測字】彩虹飄揚！你的愛情會是哪種顏色？

2019-06-01 07:30

對家庭有責任感！「好老公前段班」就是這5個生肖

2019-05-31 16:54

這5星座看似好親近 其實心門特別厚？

2019-05-31 16:00

最適合創業的星座TOP5公開！第一名非常接地氣、替員工著想

2019-05-31 09:42

小孟塔羅：我的另一半外遇指數高嗎？

2019-05-31 08:47

6月星座塔羅運勢：天秤整體運欠佳 摩羯桃花旺盛

2019-05-30 15:52

想脫單快看！哪個星座最容易被你煞到？

2019-05-29 15:31

【測字】努力沒進展？你最近陷入哪種撞牆期

2019-05-28 09:51

12星座「告白最佳時間點」大公開！牡羊中午12點告白必勝、雙魚愛凌晨3點

2019-05-27 23:43

小孟塔羅：再撐一個月就好！下半年「轉運秘法」來了

2019-05-23 17:00

小心別惹金牛、天蠍 12星座最愛冷戰TOP5是他們！

2019-05-23 16:38

6月6日～7月6日／生肖運勢大解析 鼠、牛、馬考驗多宜謹慎

2019-05-23 15:59

天生低調？喜歡窩在角落獨處的5個星座

2019-05-23 15:21

【圖片心測】選一張圖，測你目前忽略哪件重要的事？

2019-05-22 10:00

遇到有人說話跳針，12生肖的反應是？

2019-05-21 18:03

【塔羅】一路高漲！最近你的事業運好到破表？

2019-05-21 16:27

星座可以作為閱讀素養教育的題材嗎？

2019-05-20 12:26

愛家好男人巨蟹也上榜！容易外遇星座男Top5公開

2019-05-19 14:48
看更多

熱門文章

4、5年來高雄登革熱案例數都個位數？孫大千打臉陳菊

2019-06-18 18:31

這例算蘇院長頭上？高雄登革熱又一例 進入第二波疫情

2019-06-18 20:10

又是高雄蚊子惹禍 今年首例日本腦炎死亡個案出現

2019-06-18 15:24

柯南把鮪魚手卷當滑板！ 藏壽司打造13款「柯南扭蛋」只賣2個月

2019-06-18 11:56

今年本土登革熱流行型太少見 專家：全民幾乎都沒抗體

2019-06-18 16:44

基隆聯合徵才職缺264個 這次有工作火車車廂清洗員

2019-06-18 15:38

會飛的秋行軍蟲成蟲出沒 彰化縣出動無人機噴藥迎戰

2019-06-18 12:01

一句「女性尤佳」 鹽酥雞商家徵才遭罰30萬元！

2019-06-18 14:29

吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27

今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22

一句話惹哭小孩 兒科醫師列出NG爛句

2019-06-19 07:09

交通部拋「人車合法」新配套 Uber回應了

2019-06-18 09:55

吳速玲挑對Mr. Leight墨鏡！放電又不遮眼妝 帥答時事題「我不會幫曹格撐傘」

2019-06-18 19:29

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

與其他病蟲害一樣 農委會：秋行軍蟲終將回歸自主管理

2019-06-18 10:09

新店不到10點已飆36.3度 氣象局提醒炎熱防中暑

2019-06-18 12:04

說「Hi」之後就詞窮嗎？ 5招教你打開話題

2019-06-18 20:24

阿聯酋商務艙限時優惠 阿姆斯特丹來回未稅6萬有找

2019-06-18 17:08

秋行軍蟲成蟲難根治 通報獎勵一萬元到21日為止

2019-06-18 10:38

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

Uber駕駛考計程車執業登記證 為證明制度過時

2019-06-18 14:01

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

撲殺秋行軍蟲改採無人機空戰 彰化縣府農業處人員笑了

2019-06-18 20:39

【重磅快評】秋行軍蟲的「蟲蟲危機」 難道是政治議題？

2019-06-18 14:22

吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13

救救我！保育動物困「牢籠」 牠被慘關31年

2019-06-19 00:37

救救牠們 馬來熊指甲倒插肉、長臂猿鐵籠關31年

2019-06-18 11:31

熱爆！ 屏東紫外線飆破危險級

2019-06-18 11:41

妻子下跪求戒檳榔 丈夫口腔癌第四期才知健康可貴

2019-06-18 13:19

2019全球情緒報告：用金錢可以買到快樂 但會飽和

2019-06-18 15:50

日本腦炎已確認7例 今年首現死亡病例

2019-06-18 14:20

秋行軍蟲全台肆虐 苗栗銷毀1.45公頃

2019-06-18 19:50

金門秋行軍蟲防疫拉警報 確認9起案例

2019-06-18 17:58

新光醫董吳東進獲「旭日中綬章」　日本令和台灣第一位

2019-06-18 17:24

百大入侵種刺軸含羞木繁殖力強 台東林管處全面剷除

2019-06-18 14:32

籲Uber合法納管 計程車聯盟：公平良性競爭

2019-06-18 18:57

你知道附近超商叫什麼名字嗎？「成龍」、「熊貓」、「學霸」、「初戀」全都有

2019-06-18 15:23

文具迷快蒐！誠品與MOLESKINE等全球經典文具聯名 推出逾50款限量設計

2019-06-18 17:49

RCA場址被堆廢鐵廢金屬 桃環保局最高罰300萬元

2019-06-18 12:32

防疫視同作戰 陸戰隊官兵協助高雄登革熱防治

2019-06-18 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top