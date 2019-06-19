主星同位素 - 一窺變化多端的紫微主星

2019-06-19 09:15 聯合新聞網 普羅米修士



圖／Stocksnap 分享 facebook 在學習紫微的過程中，常常會有這種困惑:

" 明明這兩個人都是天機星坐命(命宮主星只有天機)，為什麼這兩個人給人的感覺還是大不相同呢?

或是，我明明是太陽星坐命，但是個性和特質仍和書上所描述的太陽有一段差距，有時甚至感覺自己並沒有那麼陽光、開朗? "

既然先前已經冒著穿鑿附會的風險，大膽地揭露紫微與各種科學的相似之處，那麼這回就變本加厲，試試用「同位素」來解釋這些現象。

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同位素是什麼?

簡單地說，同位素就是由同樣的單一化學元素構成，但是物理性質卻不相同的物質；也就是這些物質在元素周期表中所排列的位置是相同，但是中子數不同。

它們擁有同一原子序的原子，雖然質子數相同，但是彼此具有不同的中子數。因此，這種差異造成它們的化學性質幾乎完全相同，但是在物理性質(如質量、密度、熔點、沸點)上卻有所差異。

譬如我們熟悉的化學元素碳、氧、氫，都有各自的同位素，在不同的領域中有其特殊的功能及角色。

同位素這種有些相同(化學性質)，有些卻不同(物理性質)的現象，和我們先前所提到「有著相同主星的兩個人，卻有不太一樣的特質」的情況極為類似。

那麼，在紫微斗數的系統中，造成這種差異現象的原因又是什麼呢?

超級巨星的背後其實是一個團隊

「如果命宮中沒有(十四)主星，要怎麼處理?」

這個問題堪稱「學習紫微必問的十大問題」之一。在得到「借對宮(遷移宮)主星來參看」的答案之後，往往就會出現另一個「必問的十大問題」: 「既然是借對宮的主星，借過來之後主星的特質要不要打折? 打幾折?」

無論是回答七折、八折還是九折(又不是百貨公司的週年慶!)，或是去計較答案中不可量測的程度，倒不如回頭來看看「主星正坐」(命宮中有十四主星)與「借坐」(命宮中沒有十四主星，必須借對宮主星來參看)的基本差異。

舉例來說，下圖命盤中的武曲貪狼，三方中的財帛宮與官祿宮(事業宮)分別是廉貞、破軍與紫微、七殺，也就是一般所說的「殺破狼」的格局，代表著坐命者一生運勢起伏較為劇烈。為什麼說較為劇烈? 有一大部分的原因是坐命者用「破軍」的心態與手段來求取財富，用「七殺」的心態與手段來求取工作事業上的自我實現與成就。七殺與破軍的星性較為強勢、果決，當然也意味著不達目的絕不罷手的決心。

命宮是武曲貪狼的命盤 分享 facebook

但是，對於命宮在對宮的坐命者來說，命宮中沒有十四主星而借用對宮主星；因為命宮和遷移宮都是武曲貪狼，乍看之下和命宮是武曲貪狼的坐命者是相同的。但是仔細查看三方之後，就會發現命宮借武曲貪狼的坐命者，財帛宮是天相，官祿宮是天府；與七殺、破軍比較之下，天相與天府是屬於四平八穩、穩紮穩打的個性，不太冒險與躁進，與七殺、破軍的特質大異其趣。顯示坐命者在財富與事業的追求上，是採取較保守、穩健的心態與做法。

命宮是空宮，對宮是武曲貪狼的命盤 分享 facebook

因此，借坐武貪(命宮無主星而借對宮的武曲、貪狼)的人在行事作風上，就會較正坐武貪的人(命宮主星是武曲、貪狼)更為保守，對於風險的敏感度也較高。這種本質與行事作風上的差異，就不是「借對宮主星要打幾折?」這種的簡單邏輯可以解釋的。

上述的狀況也間接地說明了: 在討論一個人的個性及特質時，並不是只看坐命者命宮的主星，而是應該將命宮三方四正中的各個星曜組合一併列入評估與考量。就像樂團的主唱雖然是舞台上最耀眼、最容易被辨識的人物，但是樂團的整體表現卻必須將其他成員一起列入考量。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然天機星的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

主星同位素

回到「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

以天機星為例，如果暫且不管天機星所在的宮位不同而產生的差異，光是天機星獨坐就有三種不同的組合: 天機的對宮是天梁(天機在丑宮或未宮)、天機的對宮是太陰(天機在巳位或亥位)、天機的對宮是巨門(天機在子位或午宮)。當然，這些不同組合的差異，也包括了命宮三方星曜的組合也不同。

天機在丑宮坐命 分享 facebook

天機在巳位坐命 分享 facebook

天機在子位坐命 分享 facebook

同時，也拜星曜組合的特性之賜，十四主星的單星獨坐宮位，其對宮必然不會是空宮(換個角度來看: 雙星組合的對宮，才有可能是空宮)。這種特殊性也讓我們可以大膽地以對宮主星的不同，來辨識各種相同主星的差異。譬如說: 天機星獨坐命宮，就可以分為對宮是巨門、對宮是天梁和對宮是太陰三種不同的類型。一如我們使用碳-12、碳-13、碳-14來標示碳的同位素。

在十四主星中，由於星曜的排列組合，紫微、武曲、廉貞三顆星皆只有一種單星獨坐的情形；而其他的十一顆星，皆有三種單星獨坐但對宮主星不同的組合。

接下來我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

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