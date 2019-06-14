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摩羯鋼鐵信念敲不破、天蠍雕蟲小技懶得理 哪些星座的人最好強？

2019-06-14 10:00聯合新聞網 文／小孟

圖片來源／unsplash
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每個人跟這個世界相處的方式都不一樣，有的人喜歡「凡事靠朋友，借力使力不費力」，有的人喜歡凡事自己來「天塌下來我都自己扛」不喜歡與他人合作，但有一種人是這兩種範圍裏面的極致，不管要跟人合作還是深夜自己流淚，他們總是想在裡面當那最強的一位，就算身邊滿是英雄豪傑，他們也會認為自己是這英雄聯盟裡面排名第一的無敵鋼鐵人！

究竟十二星座裡面誰最好強？又是在哪方面特別好強呢？

第五名

　

獅子座：照顧朋友我第一，傾家蕩產沒關係。

朋友圈中怎麼能夠沒有獅子座呢？熱愛交際的獅子座可說是朋友眼中的歡樂星，他們熱愛炒熱氣氛，照顧大家，也非常喜愛朋友們就像快樂一家人的氣氛。但因為常常用雍容華貴的姿態現身於交友圈，照顧朋友的親切度又像位優質里長伯，愛面子的他們常常借錢就再也沒回來，或是借出一大筆錢後發現自己貸款繳不出來，硬著頭皮咬牙撐著就只為了幫助他人，可說是徹底發揮萬獸之王照顧蒼生的信念。

獅子座在面子上特別好強，很怕別人說自己對別人小氣、吝嗇。又或是為了維持愉快的場面，常常在聚會上搶著付錢。但其實他們內心非常清楚，誰利用他了，誰才是真心相待，為了面子一律不計較先忍下來。

第四名

牡羊座：曉勇善戰超霸氣，夜深人靜淚天明。

牡羊座守護星為「火星」，在古代象徵「戰神」的意義。如果你身邊有牡羊座的朋友，你一定會發現他們纖細敏感，但是容易怒火上來直接爆炸，心情完全寫在臉上。通常牡羊朋友們都很聰明，而敏感的心思能讓他們體察到事件的各種細節，喜歡用快狠準的方式去執行事物。而因為有一套自認為很流暢的做事方式，所以也很討厭被他人質問。不管是工作、愛情、生活上，只要是踩到牡羊座的驕傲或者自尊心，他們就會拿出戰神的盾牌，用實際行動或著是生氣讓你知道他們才是對的，戰神永遠會攜帶著勝利凱旋歸來，無庸置疑。但看似凶狠的牡羊座，其實內心世界就是隻可愛的小綿羊，常常夜深人靜的時候默默垂淚，覺得為什麼不被看重，或不懂被指責的真正原因。　

第三名　

雙子座：上知天文下地理，誰能比我更聰明。

博學多聞的雙子大多才華洋溢，他們總能在第一時間接收到最新資訊，永遠走在流行尖端，不錯過任何一則新鮮消息，有什麼新奇有趣的事，問問雙子，總會聽到「這個我早就知道了」「對啊這是新的，另外還有這這這都是新的」。可說是在蒐集流行新資訊上最好強的一群，會無法控制的一直去關注新鮮事。一不小心朋友還以為身邊是一台即時新聞播報機呢！其實他們內心深處很害怕這個世界太無聊，也很怕自己變得不有趣，更怕別人覺得他們甚麼都不懂，而這樣的焦慮就會推著他們不斷地蒐集新知，累積成為博學大師。不過偶爾雙子座可能會因為懂得太多，不小心認為其他人也太弱了吧，「怎麼連這都不知道呀」，要小心太臭屁會傷害到其他人喔！

第二名　

天蠍座：深諳人性懂算計，雕蟲小技懶得理。

總是能夠洞悉人性的天蠍座，其實是自我要求很高的一群，雖然一般人對他們的印象可能是心機很深，但其實很多時候他們都只是在放空而已。而天蠍朋友們通常都會有幾項熱愛的興趣，當他們熱愛一種東西時，就會不自覺的開始專研，甚至變成專家的程度，由於天蠍思考縝密，他們在研究事物的時候也會非常徹底，所以通常在他們心底都會覺得自己在熱愛的興趣上有傲人的智識成就。建議跟天蠍聊他們熱愛的事情時，可以用多請教的方式，要是態度隨便的就挑戰或質疑他們，可是會被天蠍的刺給刺傷的喔！

第一名　

摩羯座：老神在在跟你鬥，鋼鐵信念敲不破。

摩羯座的人總是在心裡要求自己超越自己，對自己可以說是非常嚴苛，大部分的摩羯座朋友年輕時候都經歷過很多人生磨難，以至於他們總有一種成熟的韻味，遇到各種場面都能不變應萬變。

也因為這股鐵打出來的自信，他們常常覺得「沒關係，事情來了我可以撐過的。」完全把吃苦當吃補，報喜不報憂，不免讓周圍的人看了覺得有這必要嗎？或著是讓家人默默擔心著。

雖然脾氣很硬，總是硬撐，但也因為這驚人的敬業態度，中年後的魔羯朋友通常在事業上都能有很卓越的成就，可以說是苦盡甘來，汗水跟淚水都不白流。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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