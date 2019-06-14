小孟塔羅：林志玲與AK結婚幫夫運超強！測我的另一半旺我指數？

2019-06-14 09:05 聯合新聞網 文／小孟



林志玲嫁給日本男星AKIRA。圖／LDH提供 分享 facebook 「台灣第一名模」林志玲於2019年6月6日，在FB公開與AKIRA的喜訊，讓不少粉絲又驚又喜，紛紛留言獻上祝福。而她超強的幫夫運，更讓AKIRA國際知名度上揚，一舉一動皆受到關注。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我的另一半旺我指數？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

A：另一半旺我指數20分。(高塔牌正位)

牌面上有一位男子，身上披著一件黑色斗篷，一道雷電打在他的胸口。

A：另一半旺我指數20分。(高塔牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你的另一半，個性較為多愁善感。過去曾經歷的不快，都會把它記在心中，當你踩到這些地雷時，他會立刻變臉不爽，並向你訴說他的心聲。只要你不去踩這些點，在相處上也能融洽和諧。小孟老師在此提醒你，請善用同理心感同身受，才不會講到誤傷對方的話。

B：另一半旺我指數60分。(正義牌正位)

牌面上有一位的男子，左手拿著象徵公平的秤，右手拿著鋒利的寶劍。

B：另一半旺我指數60分。(正義牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你的另一半，有話直說不懂轉彎。好處是他對你很誠實，能夠坦然訴說心中想法，當你遇到不平的事情，他會替你出氣討公道，壞處是他不會說好聽話，當你需要有人安慰時，他會就事論事分析對錯，甚至會指責你的不是。小孟老師在此建議你，看見真相才能釐清更多東西。

C：另一半旺我指數40分。(吊人牌正位)

牌面上有一位男子，頭下腳上身體動彈不得，四周開滿美麗的花朵。

C：另一半旺我指數40分。(吊人牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你的另一半，個性穩重抗壓性佳。他的生活很是規律，雖不會讓你擔心受怕，一旦你們想法有所不同，他可能會固執己見，想用他的想法說服你，做出保守謹慎的決策。小孟老師在此建議你，面對自己想做的事物，請你務必自己做主，意見相左會讓你更難決定。

D：另一半旺我指數99分。(戰車牌正位)

牌面上有一位戰士，駕著一輛馬車準備出征，面對敵人毫不畏懼。

D：另一半旺我指數99分。(戰車牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你的另一半，有很好的領導能力。他很懂得安排事物，有他在你的身邊當靠山，能帶給你極大的安全感。無論你遇到多麼困難的事情，他都能夠處變不驚，幫你想出解決的對策。小孟老師在此提醒你，他就是你的金頭腦，請好好跟他合作，不要自作聰明害自己。

E：寵愛指數80分。(愚者牌正位)

牌面上有一位女子，站在懸崖邊望著前方，身旁跟著一隻小貓咪。

E：寵愛指數80分。(愚者牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你的另一半，擁有樂觀開朗的個性。當你遇到不順心的事情，他便能用正向角度開導你，陰霾很快就能一掃而空。他的個性容易廣結善緣，當遇到無法自行解決的問題，此時也能向朋友尋求幫助。小孟老師在此提醒你，做人要學會一笑而過，快樂是自己的選擇。