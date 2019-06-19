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無心插柳反而成功？這三種人常有意外好運！

2019-06-19 10:03聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

一般而言，行動力強的人比較有機會爭取成功。可是，每個行動力強的人都一定會成功嗎？有時候不爭反而是一種力量，守住心裡的安定，隨遇而安，反而因此得以發揮自己的優勢。在紫微斗數中，哪些命格的成功，大多源自無心插柳的契機呢？趕快跟著科技紫微網一起看看！

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock
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TOP 1天梁：隨波逐流

和其他主星比起來，合作型的天梁企圖心是較低的，很多事情隨緣就好，從旁人看來甚至有點隨波逐流的感覺。可是當天梁遇到自己在乎的、能幫助別人的情況時，便會願意挺身而出，這舉動到最後帶來更大的影響力，而且這種發展往往是始料未及的。

　

TOP 2太陰：持平常心

太陰十分重視心靈層面的平靜，此一特質造就了無心插柳的重點：保持平常心。當機會來敲門，反正你也不知是好是壞，就用平常心去對待。平常心這三字說來簡單，其實很多人容易在緊要關頭失常。太陰的這項特質，讓他比別人更有機會遇上無心插柳的成功。

　

TOP 3天府：隨遇而安

很多目標導向的人，一旦達不到目標，便會怨天尤人。但天府一向認為人生的任何際遇都是很棒的體驗，看到有不錯的機會在招手，難得嘛！不必太注重細節，先去試試看再說。這樣的想法反而讓他容易在新領域發光發熱。

　

運勢的起起伏伏裡，撇開患得患失的念頭，絕對是成功的要素之一。不管是目標明確、或是無心插柳，若能把握當下的運勢，就更有機會把自己推向成功之路！

　

【延伸閱讀】

你有天生好命？線上排紫微命盤

名師鑒定，扭轉未來的重要事件

　



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