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【測字】你會發大財？速測下半年爆財指數

2019-06-13 16:49聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

2019年豬年已然進入下半年了。你今年還有機會發大財嗎？科技紫微網用4個漢字分析一下，下半年你的爆財指數有多高？是否會遇上數錢數到手抽筋的好運氣？

圖片來源／Shutterstock
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測字選項：

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選第1字—天：爆財指數30%

一分耕耘，一分收穫

從你選擇的「天」字來看，下半年你的爆財指數不高，想要一夜暴富是不太可能了，還是踏踏實實賺取辛苦錢比較實在。不要太挑剔，總想接一些輕鬆的工作，要記得不辛苦就很難賺到錢。唯有不怕髒不怕累、積極肯幹、願意吃苦，才能有一份踏實的收入。當然，也不要因為爆財指數低，就聽天由命，無所作為。要知道，你不理財，財不理你唷！

　

選第2字—道：爆財指數50%

暴富沒有，可得技術財

一個「道」字已道出天機，下半年你想要數錢數到手抽筋是有點異想天開的夢想。不過，雖然不能暴富，技術財卻頗為旺盛，可憑藉良好的口才而有較多進帳，有利動口生財。所以也別灰心，能說會道正是你的本事，把一張嘴巴用到好處，把話說好，也是能賺錢的。此字有利貿易、行銷、推廣、寫作、表演、主持等工作，正職或是兼職都易賺到錢。

　

選第3字—酬：爆財指數90%

有發大財之機運，好好把握

你選擇的「酬」字是在告訴你，下半年你的財運爆表，有望撞大運。這股好運氣很強，對膽大心細者特別有利，可憑藉大膽的理財作風，以錢滾錢的方式發財。有利投資短線績優股，見好就收，享受即時利益；也可嘗試新興項目，敢於冒險者可得財。另外還有機會收到親朋好友送來的禮物，中獎機率也頗高，好運財不斷。但要常懷感恩之心，取財有道，可讓好運持續。

　

選第4字—勤：爆財指數70%

勤勞致富，小有偏財

你選的字是「勤」，這說明了下半年你的財運很不錯，也會有一些意外得財的機會。財運良好，勤奮的人更容易得財。所以你得打起精神來，勤懇投入，莫一心想著回報，更別因一時沒有豐厚進帳而怠惰。你的勤勞、你的認真、你的汗水，都不會白費，最後將會有一分付出、三分收穫的好運。也容易因為人品佳、名聲好而得財，運用好人脈可獲得意外財。

　

有些人就是財運好到爆！遇上好運得把握，別浪費這好財運。而有些人想要得財，則必須辛苦付出，這也沒關係，要相信天道酬勤，辛苦付出終會有回報的！

　

【延伸閱讀】

熱門紫微年運，限時半價立刻批

靈眼透視，你注定越活越有錢？

　



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