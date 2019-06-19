又愛又珍惜！哪些星座女是男人眼中的極品？

2019-06-19 10:06 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

身材火辣、面容姣好的女人，男人自然喜歡。但如果只有外貌，也還是無法打動男人的真心。那麼，12星座女身上散發出哪些特質時，即使沒有盛世美顏，還是能打動男人的心，是男人眼中的極品呢？趕快跟著科技紫微網一起來看看！

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珍惜自我，自愛自強

牡羊、金牛、獅子、射手、摩羯、水瓶

能好好愛自己的女人，才能好好地愛他人，這樣才能真正贏得男人的心。如此一來才能找到屬於自己的真愛，反之則容易遇到被玩弄、糟蹋的感情關係。

經濟獨立不靠別人

牡羊、金牛、獅子、射手、摩羯

雖然很多男人願意為女人花錢，但女人也要保持經濟獨立，必須有能力自己購買自己喜歡的東西。若是處處伸手問男人要錢，完全依靠男人，男人就會看輕你。

心有靈犀一點就通

雙子、巨蟹、處女、天秤、天蠍、射手、水瓶、雙魚

聰明伶俐的女人，很多事不需要說透，就能明白其中的關鍵。無論是在工作、還是在生活中，這樣的女人會讓男人覺得特別窩心，也容易產生依戀感。

心地善良溫柔體貼

巨蟹、處女、天蠍、雙魚

你可以很精明強悍，但內心要保持柔軟善良。人都有脆弱的時候，男人也不例外，這時他們會需要女人的關心和愛護。此時若你能安靜地抱抱他，哄哄他，撒撒嬌，他的心就會溫暖。

不甘只做漂亮花瓶

牡羊、金牛、獅子、射手、摩羯、水瓶

姿色是漂亮女人的優勢，女人卻不可只依仗這個優勢，畢竟隨著年齡增長，優勢也會流失。女人若能懂得利用自己的其他優勢立足社會，運用智慧來主導人生，就會贏得尊重和敬愛。

有主見但絕不強勢

金牛、雙子、處女、天秤、水瓶

別以為唯唯諾諾就等於「我見猶憐」，雖然男人不喜歡過於強勢、不尊重人的女人，但也不願與毫無主見的女人相處。當女人既有主見，又懂得適時展現自己的柔弱時，更能激發男人的保護慾。

對潛規則勇敢抗爭

牡羊、金牛、獅子、射手

男人都有征服慾。太容易妥協、屈就的女人，只會讓男人輕賤。能勇敢說「不」，對潛規則、不公待遇能勇敢反抗的女人，反能因這份倔強與「野性」，讓人另眼相看。

能撒嬌也保持獨立

雙子、天秤、水瓶

女人們，千萬千萬別將愛情當作生活的全部。一旦眼裡只有愛情，沒有了自己的圈子、事業、理想，你的黏人只會讓男人慢慢反感。可甜可鹹，能撒嬌賣萌也能獨當一面的女人才夠味！

在愛情中不能太被動

牡羊、天秤、射手、水瓶

太過被動或矜持的女人會容易讓男人心累。一個人的耐心經不起太長的等待，所以當愛情已經來到你面前的時候，不要總是等著對方來找你，偶爾你也可以試著主動一點。

想在愛情裡無往不利，可不是處處迎合他人，因為自我的魅力需要靠自己來養成。魅力提升了，圍繞在你身旁的好桃花自然不會少！

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