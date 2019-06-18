每個月都喊窮？12生肖單身女存錢秘訣 快筆記

2019-06-18 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

普遍晚婚的時代，小資單身女性都是怎麼存錢和花錢呢？是有錢隨性花，還是存錢將來花？科技紫微網這次要為大家詳細分析，12生肖單身女各自如何克制花錢慾望，養成存錢習慣？還沒學會秘訣的你趕快記下來唷！

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生肖鼠

為了安全感而存錢

生肖屬鼠的人，天生就有存錢的習慣。屬鼠的單身女也不例外。妳本性就不是一個大手大腳花錢的人，所以不必刻意壓制花錢慾望。妳的方式是能省就省，除了生活必需以外不會亂花錢，餘款都會存著。妳必須做到衣食無憂，銀行裡有豐厚的存款，才會有安全感。

生肖牛

勤奮打拼，多進少出

生肖屬牛的單身女，覺得自給自足最心安，總是認真工作，努力賺錢。妳的花錢慾望並不強烈，又有頗強的節儉意識，因此永遠賺得多、花得少。妳的打算很長遠，存錢的目的是為了有更優質的生活，不論結婚與否都能把自己打理妥當，免得為了沒錢而必須依靠另一半。

生肖虎

有多少花多少，靠氣魄存錢

生肖屬虎的單身女，賺得多也花得多。妳很懂得享受生活，總覺得「辛苦賺錢不就是為了活得更精彩嗎？」所以妳的錢進錢出，基本上省不到錢。若要妳抵制花錢慾望，產生存錢意識，還需要有個人激一激妳才行。這個人必須是妳心目中特別重要的人，為了向這個人證明自己，妳才會有意識地強迫自己存錢。

生肖兔

花在打扮上，為大目標存錢

生肖屬兔的單身女，很注重外在裝扮，錢多用於形象打扮上，如衣服、配件、美髮、化妝保養品等等。除非有什麼重大事物，是需要存足夠的錢才能獲得，否則不太會存錢。如果某一天妳有了買車、買房之類的大目標，妳才會開始意識到要好好控制花錢慾望，想到要存錢。

生肖龍

花錢大方，控錢有方

生肖屬龍的單身女，很有經濟頭腦，會賺錢，懂花錢，也不忘存錢，是一個難得能把錢財玩在掌心裡的能幹女強人。妳在自己與親友身上花起錢來都很大方，但並不會任性揮霍。妳會通盤長遠考慮，拿一部分錢在投資圈裡以錢滾錢，另一部分存起來以備不時之需。

生肖蛇

為買奢侈品而存錢

生肖屬蛇的單身女，頭腦冷靜，心態平和，通常都有不錯的財運。只不過妳容易在形象方面大手筆花錢，為了鍾愛的奢侈品，可是會揮金如土呢！只有當收入與支出不成正比，透支額度讓自己難以承受時，妳才會有所節制，想辦法存錢還清欠下的債務。

生肖馬

精打細算，花對地方

生肖屬馬的單身女，從來不怕辛苦奔波，靠的是實力來賺錢。妳深知錢財得來不易，所以不但賺錢努力，花錢也很有計畫，不會虛榮地把錢用於追求昂貴的高檔貨，而是秉持「只買對，不買貴」的原則來用錢。因為精打細算，把錢用到實處，無需刻意存錢，也常常會有不少存款。

生肖羊

亡羊補牢，為時未晚

生肖屬羊的單身女，心思敏感溫柔，善於體貼。對於親友，妳常是能幫就幫，就算是對陌生人也懷著同情心，不太懂得拒絕人，因此在錢財的分配上缺乏原則。對妳來說，生活中不需要太多錢，只要過得穩定安好即可。只有當妳遇到受騙上當、錢財損失慘重的情況，即使不一定是發生在自己身上，但這件事會激起妳的鬥志，想要亡羊補牢，好好存錢。

生肖猴

花錢隨意，沒錢再賺

生肖屬猴的單身女，個性灑脫，追求變化，不喜歡一成不變。妳很會賺錢，但花錢也很海派，存錢意識薄弱。為了美麗形象，為了高品質生活，為了享樂，妳花錢是不計後果的，甚至有可能提前消費，刷信用卡，欠下許多卡債。大概只有信用卡刷爆，花無可花時，才會想要節制一點，存一點錢，把債還清。

生肖雞

訂下遠大目標，才意識到要存錢

生肖屬雞的單身女，個性屬於即時行樂型，想買就買，隨心所欲，不會存錢。而且妳又愛美，賺來的錢有不少都花在打扮上，難以省錢。只有當妳心中燃起立大志的激情，比如想要創業或購置房產等時，才會想要抑制花錢慾望，好好存錢。

生肖狗

重視錢財，計劃完善

生肖屬狗的單身女，腳踏實地，努力付出，行事謹慎，有長遠計畫。在錢財方面，妳非常重視計畫，會有意識地存錢，絕不浪費。從一開始工作賺錢開始，妳就會把錢劃分為好幾部分，庫存充足，不讓財庫空缺。妳甚至連養老的錢都會早早計畫，防患於未然。

生肖豬

既愛享受，也容易滿足

生肖屬豬的單身女，渾身散發著富貴之氣，生活悠閒自在，隨心隨意，心寬而包容。錢財方面妳常有好運，不太容易缺錢。妳大多會把錢花在生活享受上，如旅遊、吃喝、改善居家環境等，不太容易存錢。大概只有真的遇到口袋空空沒飯吃、走投無路時，妳才會想著：要是有存款就好了！

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