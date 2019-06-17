【情境心測】選故事情節，測你的潛意識星座

2019-06-17 08:33 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

潛意識中你會是什麼星座個性？從一段故事情節中，就能窺探出你的潛意識個性唷，科技紫微網將來為你分析。

情境：

某個男生邊走路邊滑手機，突然有個女生從對街衝過來，一把抓住男生的手，把男生嚇了一跳。你認為這個女生的真實身分是：

1、前女友。兩人分手前有一些金錢糾紛，男生一直躲她。

2、女友的閨密。男生疑似劈腿讓女友傷心，閨密前來質問。

3、服飾店的店員。她懷疑男生偷拿了店裡的物品。

4、男生是名人，女生是他的粉絲。

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結果分析：

選擇1：潛意識的你是土象星座

理性務實，對於金錢、數字特別敏感，非常重視物質，最不希望發生的就是自己的金錢、物質保障受到威脅。你這個物質與實際的一面完全是為了謀生，為了使生活更好。這並不意味著你是見錢眼開的人，實際上你取財有道，紮實用錢。只要口袋裡有錢，你就會覺得安全、踏實。

選擇2：潛意識的你是水象星座

情感細膩、豐富，對人事物都特別敏感。你行事小心翼翼，很容易陷入懷疑與揣測的情境中，內心戲十足。也易因為太過於感性，不懂拒絕，而陷入感情困擾；想像力極強，分不清幻想與現實，在事情還沒有發生以前，會不自覺地設想過多。其實，你帶有不少夢幻個性成分，內心住著一個藝術家呢。

選擇3：潛意識的你是火象星座

你充滿希望和生命的力量，磊落率真，勇往直前，是開拓者，也是戰士。火代表光明與熱情，但又代表衝動與偏激。你愛冒險，天不怕地不怕，直來直往；喜歡憑直覺行事，有時容易因為行事不計後果而釀成大禍，也易因心直口快得罪人而不自知。你是否察覺到，原來你的內心還有一個這麼衝動冒失的自己呢！

選擇4：潛意識的你是風象星座

你自由如風，隨性隨心；感官靈敏，思維活躍，可說是耳聰目明嘴也快。你注重名聲、愛惜羽毛，有著小小的虛榮心，喜歡被人崇拜、欣賞、稱讚。又喜歡隨風而動，表達想法，表現自我，賣力的自我推薦；有時喜歡玩一些猜謎、猜心的遊戲，喜歡造勢，喜歡成名的感覺。這就是潛意識裡的另一個你。

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